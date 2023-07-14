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Новини Бюджет-2023
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Шмигаль: "За перші шість місяців 2023 року ми впоралися із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету"

шмигаль

За перші шість місяців 2023 року уряд впорався із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету. Усі податкові надходження від громадян та бізнесу спрямовано на оборону.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Ми бачимо і чітко розуміємо, як пройдемо цей рік з точки зору фінансування дефіциту бюджету. Це дає змогу нам забезпечити макроекономічну та макрофінансову стійкість нашої держави... За перші шість місяців 2023 року ми впоралися із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету. Усі податки громадян і бізнесу ми спрямовували на забезпечення оборони та безпеки нашої країни", - розповів ві

Шмигаль додав, що загалом за січень-червень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 870 млрд грн, із яких 600 млрд грн - це податкові надходження, 270 млрд грн - це гранти від міжнародних партнерів.

Читайте: Буде збільшено держзамовлення на підготовку медиків, реабілітологів і соцпрацівників, — Шмигаль

Він також зазначив, що загалом за підсумками перших шести місяців до різних фондів держбюджету надійшло 1 трлн 302 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

"Якщо доходи становили 1,3 трлн грн, то за цей же період за шість місяців видатки держбюджету становили 1 трлн 784 млрд грн. Як я вже говорив, абсолютним пріоритетом бюджету є безпека та оборона. На це ми наразі витрачаємо близько половини всіх коштів, які є в бюджеті", - наголосив Шмигаль.

За його словами, за шість місяців 2023 року з держбюджету на соцвиплати спрямовано 231 млрд грн, із цих коштів 136 млрд грн спрямували на пенсії та підтримку Пенсійного фонду, було виплачено 23,1 млрд грн субсидій.

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"Крім армії, безпеки та соціальних виплат, ключовими сферами видатків за перше півріччя залишилися медицина, освіта та підтримка регіонів. У першому кварталі цього року вдалося забезпечити середню зарплату лікарів на рівні майже 22 тисячі гривень. Лише освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 млрд грн. З них уже 900 млн грн спрямовано на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 млн грн - на закупівлю нових шкільних автобусів", - додав Шмигаль.

бюджет (3032) Шмигаль Денис (4672)


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Топ коментарі
+25
Захід давав гроші. Ми живемо за їхні кровні.
А не уряд впорався.
Ви ще і вкрасти впорались.
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14.07.2023 17:47 Відповісти
+12
І в чому не правий Бен Воллес, коли намікає, що влад зеленського це невдячні свині?
Замість сказати "дякуючи країнам Заходу, що узяли на себе фінансування українського бюджету" ці *****, іншого слова немає, кажуть "ми впорались"!
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14.07.2023 17:58 Відповісти
+11
Взагалі-то треба подякувати платникам податків США, Германії і других країн, чиї мільярди щомісяця приходять в наш бюджет
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14.07.2023 17:48 Відповісти
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Захід давав гроші. Ми живемо за їхні кровні.
А не уряд впорався.
Ви ще і вкрасти впорались.
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14.07.2023 17:47 Відповісти
v pershi na vsih vorov hvatilo
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14.07.2023 17:56 Відповісти
За перші шість місяців 2023 року уряд впорався із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету. Усі податкові надходження від громадян та бізнесу спрямовано на оборону.

Ну значит транши из-за рубежа на оборону не пошли...
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14.07.2023 18:23 Відповісти
А кошти що в прямій бюджетній підтримці на оборону і не передбачили концептуально. Їх не можна використовувати на оборону. Б хрін потім проконтролюєш.
На оборону дають зброю, а наприклад інші витрати як то з/п військовим - з внутрішніх надходжень до бюджету. От їх (внутрішні надходження) шобла і розкрадає.
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14.07.2023 18:35 Відповісти
Транши дают не союзники, а МВФ. Так что там непочатый край работы.
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14.07.2023 18:41 Відповісти
Є пряма бюджетна підтримка від урядів союзників - США (саме і виключно ці кошти контролює славнозвісний аудит США) і ЄС, окремо є програма МВФ та інша несистемна допомога урядів як от на подолання наслідків підриву ГЕС.
Так, є над чим «працювати»
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14.07.2023 19:10 Відповісти
І як завжди сказати ,дякуючи Заходу, не говорять, ще добре що не образився на захід, "шановний" шмигалько!!!!
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14.07.2023 18:32 Відповісти
Дочка Резнікова допомогла татові впоратися
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14.07.2023 19:48 Відповісти
Шмигаль: "За перші шість місяців 2023 року ми впоралися із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету"

Аплодисменти!

Занавіс!
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14.07.2023 17:47 Відповісти
После фиаско на саммите пришло время просто охренительных историй для плебса Кто следующий?
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14.07.2023 17:48 Відповісти
Взагалі-то треба подякувати платникам податків США, Германії і других країн, чиї мільярди щомісяця приходять в наш бюджет
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14.07.2023 17:48 Відповісти
Вот именно.

социальные выплаты - США и Европа
зарплаты бюджета - США и Европа
выплаты военным - США и Европа
оружие и боеприпасы - США и Европа
помощь ВПО и малообеспеченным - США и Европа
и т.д.

А зато воровать и щеки надувать - Зеля и холуи
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14.07.2023 17:58 Відповісти
Це який за рахунком анекдот за останні дні?
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14.07.2023 17:50 Відповісти
Та ещё как впорались.Только с ЕС уже 70 миллиардов евро освоили.Не перетрудились бы деньги прятать.
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14.07.2023 17:54 Відповісти
Судячі з задоволеної пики цього гандона план грабування країни виконано
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14.07.2023 17:54 Відповісти
Це хіба за І-е півріччя. А є ж річний план. Тому рботи - непочатий край!
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14.07.2023 20:06 Відповісти
І в чому не правий Бен Воллес, коли намікає, що влад зеленського це невдячні свині?
Замість сказати "дякуючи країнам Заходу, що узяли на себе фінансування українського бюджету" ці *****, іншого слова немає, кажуть "ми впорались"!
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14.07.2023 17:58 Відповісти
уряд не вкрав всю допомогу що надав Захід і частку кинув українцям? ****, які ви у нас вумні.
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14.07.2023 18:01 Відповісти
НУ ЗНОВУ ЗАРАЗ КОНЧУ!!!
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14.07.2023 18:02 Відповісти
Ох і щуряка зелена, впорались платники податків західних країн а ви виконали залік на підняття тарифів, пального і розпилу бабла
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14.07.2023 18:10 Відповісти
А направили на "оборонку", це типу різникоффу щоб знову 36 мільярдів через невідомі прокладки десь заникав!!!
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14.07.2023 18:25 Відповісти
Бюджет майже повністю наповнений грошима Заходу.
ЗЄ-влада економіку просрала ще до Ковіду у 2020 році

То хто блін впорався?
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14.07.2023 18:47 Відповісти
Впоралися по показникам крадіжок з бюджету
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14.07.2023 19:03 Відповісти
шмугля, нічтожєство, з чим би ти впоралося, якби не допомога заходу?! порожнє місце, бородати нуль, ти би сиділо й не *******. воно впоралося...
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14.07.2023 19:07 Відповісти
Чому економіка Рашки на військовіх рейках а Шмигаль лиш впорується з розтяганням бабла Заходу ...
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14.07.2023 19:47 Відповісти
вдалося зберегти зарплату лікарів на рівні 22к
а чому не тажеш що наглядовим радам та мінюмту теж вдалося зберегти зарплати???
лише не 22к а 300-400к
дерутатам теж 200к зберегли
як що голови сільських громад з надбавками отримують 80-150к то скільки отримують
то які доходи у голів облрад???
чого прибідняєшся???
бо щоб розказав не про зарплати а про доходи то було б 2 в одному
революція під час війни
а ще скажи яку частину бюджету скиздили колеги по партії
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14.07.2023 21:29 Відповісти
Воно впоралося, ні сорому ні гідності. Навести законність та правопорядок в кадровій політиці країни не може, а тут впоралось? Поділило гроші заходу і не обділило Ахметова, це називається впоралось?
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14.07.2023 22:18 Відповісти
---- ВОНИ ВПОРАЛИСЯ ! ЧОРТИ БРЕХЛИВІ ! ЦЕ ДОПОМОГУ ДАЛИ ПОЛОВИНУ З ЯКОЇ ЧОРТИ РОЗІКРАЛИ ! А КЕРУЄ РОЗКРАДАННЯМИ ЄРМАК ! ТАК СТВЕРДЖУЄ ЮРІЙ ШВЕЦЬ І Я ЙОМУ ВІРЮ БО ЛЮДИНА ГОТОВА НАДАТИ ДОКАЗИ !
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15.07.2023 03:58 Відповісти
 
 