Росія не доправила до Ірану жодного винищувачів Су-35, за які Тегеран вже заплатив, - ЗМІ

Попри те, що Іран вже заплатив Росії за 50 найсучасніших російських винищувачів Су-35, РФ досі не відправила жодного з них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bourse & Bazaar Foundation.

"Що стосується закупівлі винищувачів Су-35 з Росії, вони нам потрібні, але ми не знаємо, коли вони надійдуть. Це пов'язано з рішенням високопоставлених чиновників Ірану", - заявив командувач ВПС Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді

Така ситуація склалася попри те, що Іран повністю заплатив за 50 літаків. У Тегерані розраховували, що вони значно посилять ВПС Ірану.

Неназваний колишній дипломат повідомив, що під час купівлі Росія обіцяла поставити Су-35 у 2023 році. Однак уже майже ніхто не очікує, що поставки будуть здійснені цього року. Іранські офіційні особи збентежені невиконанням Росією своїх зобов'язань і сумніваються, що поставки можуть бути взагалі виконані.

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Су-35 є найсучаснішим російським винищувачем, росіяни відносять його до покоління "4++".