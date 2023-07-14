Росія не доправила до Ірану жодного винищувачів Су-35, за які Тегеран вже заплатив, - ЗМІ
Попри те, що Іран вже заплатив Росії за 50 найсучасніших російських винищувачів Су-35, РФ досі не відправила жодного з них.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bourse & Bazaar Foundation.
"Що стосується закупівлі винищувачів Су-35 з Росії, вони нам потрібні, але ми не знаємо, коли вони надійдуть. Це пов'язано з рішенням високопоставлених чиновників Ірану", - заявив командувач ВПС Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді
Така ситуація склалася попри те, що Іран повністю заплатив за 50 літаків. У Тегерані розраховували, що вони значно посилять ВПС Ірану.
Неназваний колишній дипломат повідомив, що під час купівлі Росія обіцяла поставити Су-35 у 2023 році. Однак уже майже ніхто не очікує, що поставки будуть здійснені цього року. Іранські офіційні особи збентежені невиконанням Росією своїх зобов'язань і сумніваються, що поставки можуть бути взагалі виконані.
Су-35 є найсучаснішим російським винищувачем, росіяни відносять його до покоління "4++".
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Не в цю мить, а перманентно?
Але при цьому стверджує, що іранськими шахедами рососія атакує лише Крим і ОРДЛО!
хто оплатив літаки і хто ними зараз користується ?
Так де літаки?
якщо вироблені в кацапії і не відправлені - то насмілюсь припустити, що все ще в кацапії ?
а по Вашому вони де ?
а хто такий Світан ?
Але гицель не знає, хто там чемпіон, чи не чемпіон...
Ну хоча б до обіду.
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Збентежені вони, "ніколи з кацапами такого не було"...
але з точки зору користі для України, це нічого не змінить. Іран симетрично не кине на півдорозі свого друга: шахеди й далі постачатимуть, може й завод добудують, затримку простять.
(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
Ну-ну. Хай Алі Хаменеі і далі чекає обіцяного від хуʼла, а потім, не дочекавшись, хай вже направляє свої шахеди прямо на москву, так би мовити з доставкой на дом, персонально хуʼлу кремлівському.
В обмін на затримку Су-35, лідер Ізраїлю мабуть зробив послугу другу Володимиру - домовився з дружнім Держдепом про затримку надання дозволів на постачання Україні країнами НАТО літаків F-16, які дуже непокоять друга Володимира.
Зрозуміло, це лише припущення, оціночне судження. Але вуха фігурантів стирчать так, що їх важко не помітити.
Це як з тими ракетами які закінчаться, з тими дронами яких не дали, і так далі.