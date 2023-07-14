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Новини
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Росія не доправила до Ірану жодного винищувачів Су-35, за які Тегеран вже заплатив, - ЗМІ

истребитель,су-35

Попри те, що Іран вже заплатив Росії за 50 найсучасніших російських винищувачів Су-35, РФ досі не відправила жодного з них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bourse & Bazaar Foundation.

"Що стосується закупівлі винищувачів Су-35 з Росії, вони нам потрібні, але ми не знаємо, коли вони надійдуть. Це пов'язано з рішенням високопоставлених чиновників Ірану", - заявив командувач ВПС Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді

Така ситуація склалася попри те, що Іран повністю заплатив за 50 літаків. У Тегерані розраховували, що вони значно посилять ВПС Ірану. 

Неназваний колишній дипломат повідомив, що під час купівлі Росія обіцяла поставити Су-35 у 2023 році. Однак уже майже ніхто не очікує, що поставки будуть здійснені цього року. Іранські офіційні особи збентежені невиконанням Росією своїх зобов'язань і сумніваються, що поставки можуть бути взагалі виконані.

Також читайте: США розглядають постачання дронів з Ірану до Росії як "глобальну загрозу": ООН зобов’язана направити слідчу групу в Україну для вивчення уламків зброї

Су-35 є найсучаснішим російським винищувачем, росіяни відносять його до покоління "4++".

Іран (2297) зброя (7564) росія (66431) літак (2981)


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Топ коментарі
+17
Кинули як завжди.
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14.07.2023 18:23 Відповісти
+14
Світан та ще Ванга. Жоден із його прогнозів не справдився. Головне з розумним виразом обличчя сипати військовою термінологією та технічними характеристиками - зійдеш за "провідного військового експерта".
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14.07.2023 18:38 Відповісти
+11
Кинули, абманули, надули, нас проста кинули!1!
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14.07.2023 18:24 Відповісти
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Кинули як завжди.
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14.07.2023 18:23 Відповісти
Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк.©
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14.07.2023 18:33 Відповісти
Нічого окрім Бамбаса і Криму не атакують.
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14.07.2023 18:28 Відповісти
ЩО???
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14.07.2023 18:51 Відповісти
Шо, шо... В той час нічого не було, а зараз все червоне.
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14.07.2023 18:56 Відповісти
Так Шахеди таки атакують Україну?
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14.07.2023 18:57 Відповісти
Пишуть про МІГ
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14.07.2023 18:59 Відповісти
Ще раз - шахеди атакують Україну?

Не в цю мить, а перманентно?
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14.07.2023 19:01 Відповісти
Цікаво, що старий читач Цензора не в змозі надати адекватну відповідь на просте питання.

Але при цьому стверджує, що іранськими шахедами рососія атакує лише Крим і ОРДЛО!
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14.07.2023 19:49 Відповісти
Кинули, абманули, надули, нас проста кинули!1!
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14.07.2023 18:24 Відповісти
тобто козлячий іран ще й літаками забезпечує кацапів
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14.07.2023 18:24 Відповісти
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14.07.2023 18:35 Відповісти
важко осягнути ? розумію
хто оплатив літаки і хто ними зараз користується ?
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14.07.2023 18:39 Відповісти
"РФ досі не відправила жодного з них." Джерело:
Так де літаки?
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14.07.2023 18:42 Відповісти
мені вже за Вас страшно

якщо вироблені в кацапії і не відправлені - то насмілюсь припустити, що все ще в кацапії ?

а по Вашому вони де ?
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14.07.2023 18:49 Відповісти
Пару штук?
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14.07.2023 18:33 Відповісти
Не факт, що "кинули". Можливо ті винищувачі - лише інформаційне прикриття для постачання ядерної зброї...
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14.07.2023 18:26 Відповісти
Не пий більше.
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14.07.2023 18:43 Відповісти
За версією Світана це є результат домовленості про не постачання нам F16, за урахуванням інтересів Ізраїля. Треба подивитися далі. Поки ця версія працює
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14.07.2023 18:28 Відповісти
Світан та ще Ванга. Жоден із його прогнозів не справдився. Головне з розумним виразом обличчя сипати військовою термінологією та технічними характеристиками - зійдеш за "провідного військового експерта".
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14.07.2023 18:38 Відповісти
Ну Світан хоч розуміється в термінології ітд(Ваш вислів),а назвіть хто є в Україні не Ванга(Ваш вислів) то біш військовий експерт,до якого є довіра.
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14.07.2023 19:15 Відповісти
Немає таких. Ну, як нема, є дуже сильні та чесні аналітики, але вони принципово не коментують ситуацію на фронті. Т.к. "аналітика" подразумівае оцінку, причини та прогнози. І якщо говорити про це чесно, то вони будуть одразу записані в "зрадофіли", "агенти кремля", "зрадники" тощо. Воно їм треба? А брехати вони не хочуть. Ось і маємо "марафонну" аналітику щодо ситуації на фронті. Це якщо говорити про "аналітика". А про ситуацію на фронті не треба нічого розповідати - є deepstatemap.
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14.07.2023 19:37 Відповісти
жоден експерт шо патякає на ютубі не заслуговує на довіру. справжні есперти працюють за профілем і ніде не відсвічують.
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14.07.2023 21:00 Відповісти
Вибачте, які з колишніх "замполітов" можуть бути "експерти".
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14.07.2023 19:36 Відповісти
1turok, от хто ти проти Світана?!
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14.07.2023 19:58 Відповісти
1turok - же ясно написано
а хто такий Світан ?
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14.07.2023 20:01 Відповісти
А Ви не задавалися питанням, для чого вуличні, безпородні двірняжки обгавкують камази? Щоб підняти свій статус у зграї! А як вийде обгавкати танк, то чемпіон на фсю жызь!
Але гицель не знає, хто там чемпіон, чи не чемпіон...
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14.07.2023 20:03 Відповісти
Ви себе бачите дворняжкою чи камазом? Ваші алегорії не просто зрозуміти.
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14.07.2023 20:06 Відповісти
А до чого тут я? Хіба розмова про мене? Хіба я - військовий експерт? До чого цей дешевий перевод стрілок?
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14.07.2023 21:02 Відповісти
Неправда. Я стал смотреть Свитана после того как он рассказал про Херсон. У меня просто челюсть отвалилась насколько точно он угадал.
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14.07.2023 21:48 Відповісти
Вибачте, що непрохану, але таки дам Вам пораду - не дивіться зелених "Ыкспердів"!

Ну хоча б до обіду.
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14.07.2023 18:54 Відповісти
Дуже радий, що у вас все через дупу!!!! Та горіть ви обидві недокраїни в Аду!!!
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14.07.2023 18:29 Відповісти
"Іранські офіційні особи збентежені невиконанням Росією своїх зобов'язань і сумніваються, що поставки можуть бути взагалі виконані."
=====
Збентежені вони, "ніколи з кацапами такого не було"...
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14.07.2023 18:30 Відповісти
І не виконають. Зарубіжні комплектуючі їм прикрили.
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14.07.2023 18:32 Відповісти
Надулі? Просто, нагло абманулі?
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14.07.2023 18:33 Відповісти
Але ж іранські гниди всеодно продовжать постачати зброю для терору українців.
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14.07.2023 18:33 Відповісти
Ну, как так-то, Володя?(с). Нае*ать единственного друга...
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14.07.2023 18:35 Відповісти
Пусть эти кинутые ишаки следующую партию шахедов отправляют своим ходом.
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14.07.2023 18:36 Відповісти
Бо рашистам немає з чого їх робити-іранці лєтайтє на мьотлах іх у рашистав дохрєна...
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14.07.2023 18:36 Відповісти
Й@бані чалмоголові отримають по заслугах разом зі своїми "шахєдами". Покидьки.
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14.07.2023 18:37 Відповісти
кацапія кинула дурних персів... всі ті су-35 покояться в степах України...
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14.07.2023 18:37 Відповісти
це називається кідалово,іран готуйся бути опущенним як і твій друхг *****
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14.07.2023 18:40 Відповісти
Зав'язуй бухати онлайн,потвора.
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14.07.2023 19:03 Відповісти
абманулі дурачка на 4 кулачка

але з точки зору користі для України, це нічого не змінить. Іран симетрично не кине на півдорозі свого друга: шахеди й далі постачатимуть, може й завод добудують, затримку простять.
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14.07.2023 18:44 Відповісти
Погано ти іранських муслов знаєш друже, вони дуже противні та обов'язково відплатять такий же ж монетою….
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14.07.2023 18:50 Відповісти
Іран зробив таку передплату що зрозуміло що "санкції" страшна річ
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14.07.2023 18:44 Відповісти
Тепер уже рашка оплачує грубими коштами на перед.
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14.07.2023 19:23 Відповісти
Нафига вам кацапсинские Су-хи, ослофилы!? Летайте верхом на своих одноразовых ишако-хедах - балалайках! Так оно надежнее будет и тише!
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14.07.2023 18:45 Відповісти
Рашка кинула аятоллів? Боже, як це по руськи, гроші взяти але нічого не зробити!!!!!! Іран, путлер вас на.бав, в нього ціх літаків ще немає і коли будуть він сам не знає….
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14.07.2023 18:46 Відповісти
спробуйте чалму розмотати і зліва-направо намотати.. поможе- буданов казав
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14.07.2023 18:47 Відповісти
росія і домовленості, не смішіть мене 😂😶😂
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14.07.2023 18:59 Відповісти
Так їм і треба!
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14.07.2023 18:59 Відповісти
Зато иранские дроны поставляются в засрашку исправно
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14.07.2023 19:03 Відповісти
Не журіться, вони між собою розберуться. А вірити, що написав "Bourse & Bazaar Foundation" - це себе не поважати.
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14.07.2023 19:06 Відповісти
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого!
(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
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14.07.2023 19:22 Відповісти
Цитата із останнього абзацу першоджерела: "Зв'язки Тегерана з Москвою ніколи не будувалися на довірі. Вони були побудовані на взаємних страхах і взаємних потребах. ... До того часу росіяни продовжуватимуть дивитися на свої відносини з Іраном як на розіграш."
Ну-ну. Хай Алі Хаменеі і далі чекає обіцяного від хуʼла, а потім, не дочекавшись, хай вже направляє свої шахеди прямо на москву, так би мовити з доставкой на дом, персонально хуʼлу кремлівському.
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14.07.2023 19:25 Відповісти
Лідер Ізраїлю мабуть домовився з другом Володимиром, щоб Раша зробила послугу Ізраїлю і затримала постачання Су-35, які дуже непокоять Ізраїль, за вже оплаченим Іраном контрактом на 50 літаків.
В обмін на затримку Су-35, лідер Ізраїлю мабуть зробив послугу другу Володимиру - домовився з дружнім Держдепом про затримку надання дозволів на постачання Україні країнами НАТО літаків F-16, які дуже непокоять друга Володимира.
Зрозуміло, це лише припущення, оціночне судження. Але вуха фігурантів стирчать так, що їх важко не помітити.
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14.07.2023 20:58 Відповісти
Нехай перси кацапам підкинуть гімна і палок - видать там проблема з імпортозаміщенням.
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14.07.2023 19:30 Відповісти
Вроде было сообщение, шо козлодраные перегнали 2 сушки персам.
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14.07.2023 19:43 Відповісти
Пішло "кидалово"!!!
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14.07.2023 19:49 Відповісти
У них немає союзників- у них є холуї і вороги.
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14.07.2023 20:37 Відповісти
Похоже на російський накид! Чим? Та тим що є фото.

Це як з тими ракетами які закінчаться, з тими дронами яких не дали, і так далі.
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15.07.2023 01:09 Відповісти
 
 