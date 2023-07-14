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Новини ДТП
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У лікарні помер пасажир автівки, що в’їхала в АЗС у Києві 9 липня, - Нацполіція

азс

У лікарні помер пасажир автомобіля, який у неділю 9 липня  врізався в АЗС у Дніпровському районі Києва і спричинив пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у коментарі Укрінформу речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс.

"Пасажир автомобіля помер від отриманих травм", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент ДТП, яка спричинила пожежу на АЗС у Києві. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня унаслідок пожежі була повністю знищена автозаправна станція у Дніпровському районі, а також згоріло вісім автомобілів.

За попередніми даними, водій автомобіля "Audi" 2002 року народження не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на АЗС, унаслідок чого сталося займання.

Опіки різного ступеня тяжкості отримали водій "Audi" і його пасажир 2006 року народження, а також оператор АЗС 1975 року народження. Усіх трьох госпіталізували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент ДТП, яка спричинила пожежу на АЗС у Києві. ВIДЕО

Автор: 

АЗС (1893) ДТП (4495)


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Топ коментарі
+12
в той час коли молоді хлопці гинуть на фронті, бовдури гинуть в тилу
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14.07.2023 18:43 Відповісти
+10
Це не бовдури, це ********-мажори ылиты 90-х. І вони не гинуть, вони дохнуть. Туди їм і дорога
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14.07.2023 18:55 Відповісти
+7
Чекаємо, коли той водій - відморозок буде виписаний з лікарні в статусі абсолютного каліки. Живи і мучся, падло! Довголіття тобі!!
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14.07.2023 18:56 Відповісти
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в той час коли молоді хлопці гинуть на фронті, бовдури гинуть в тилу
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14.07.2023 18:43 Відповісти
Це не бовдури, це ********-мажори ылиты 90-х. І вони не гинуть, вони дохнуть. Туди їм і дорога
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14.07.2023 18:55 Відповісти
А мог бы быть в 23 года уже водителем- механиком танка Т-72 или Леопарда,но он выбрал АУДИ...
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14.07.2023 20:36 Відповісти
це один із тих, які від повісток тікають... але від карми не втечеш... хто буде збитки покривати????
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14.07.2023 18:51 Відповісти
россия лет через 5-10 всё начнёт покрывать...
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14.07.2023 20:38 Відповісти
кацапи тільки тьолок з свиноматками покривають...
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14.07.2023 20:45 Відповісти
І це є важне про що Цензор вважає за потрібне написати?
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14.07.2023 18:53 Відповісти
ти саме для цього комменту і регався? Чи треба було написати в яких трусах сьогодні прокинувся бубочка як це робиться на марафоні? ******* уже не знають до чого *********.
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14.07.2023 19:38 Відповісти
Чекаємо, коли той водій - відморозок буде виписаний з лікарні в статусі абсолютного каліки. Живи і мучся, падло! Довголіття тобі!!
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14.07.2023 18:56 Відповісти
Шкода...
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14.07.2023 19:11 Відповісти
Трохи навздогін. Чогось не чути ні номерів (котрі ближча розрекламована типу поліцейської то зафіксувала в здатності 4К), ні водія, котрий мізків не має взагалі. То таке, згодом " до лісу підуть" як то прийнято в слугах. Вони ,ото падло, дістали драйву від самої ДОБРЕ почутої і взятої до дії фрази "какая там разніца"і дістали чистий лист від кубла найвошивішого. чинять свавілля, як і їхній обранець пару днів тому у Вільнюсі. Добре, що присутні там мудрі дядьки не ********** невігласа за хамство, а порекомендували водички трохи попити. Ото проводжу аналогію.
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14.07.2023 19:57 Відповісти
Прощє кажучи , що ж це був за водій?
Ні хто не каже.
Велика таємниця.
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15.07.2023 02:48 Відповісти
 
 