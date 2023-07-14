У лікарні помер пасажир автівки, що в’їхала в АЗС у Києві 9 липня, - Нацполіція

У лікарні помер пасажир автомобіля, який у неділю 9 липня врізався в АЗС у Дніпровському районі Києва і спричинив пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у коментарі Укрінформу речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс.

"Пасажир автомобіля помер від отриманих травм", - сказала вона.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня унаслідок пожежі була повністю знищена автозаправна станція у Дніпровському районі, а також згоріло вісім автомобілів.

За попередніми даними, водій автомобіля "Audi" 2002 року народження не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на АЗС, унаслідок чого сталося займання.

Опіки різного ступеня тяжкості отримали водій "Audi" і його пасажир 2006 року народження, а також оператор АЗС 1975 року народження. Усіх трьох госпіталізували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент ДТП, яка спричинила пожежу на АЗС у Києві. ВIДЕО