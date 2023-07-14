У суботу та неділю на Черкащині пройде фестиваль нескореної нації "Холодний Яр". ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
У суботу і неділю, 15-16 липня 2023 року, в селі Мельники на Чигиринщині відбудеться Фестиваль нескореної Nації "Холодний Яр".
Як повідомили у пресслужбі фестивалю, дійство розгорнеться поблизу Гайдамацького ставу та Мотриного монастиря. Цього року організатори вирішили зробити його не розважальним, а з потужними сенсами, зібрати серед війни велике коло друзів, яке захистило Україну від ворога і продовжує це робити на всіх фронтах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Новинарню".
Рішення про відновлення фестивалю було непростим. На початку повномасштабного вторгнення РФ під Попасною загинуло двоє знакових для "Холодного Яру" людей – незмінний ведучий фестивалю, поет Юрій Руф та один з членів оргкомітету, волонтер Павло Собко.
"Ми наважилися відновити фестиваль, хоча майже всі члени оргкомітету воюють на Донеччині або організовують потужну волонтерську допомогу і левовій частці оргкомітету простіше зустрітись у Слов’янську, ніж на Черкащині. Але нас весь час запитували, чи буде фестиваль, і ми зрозуміли, що він потрібен. Це буде данина пам’яті нашим загиблим побратимам і можливість зустрітися живим, поспілкуватися, отримати заряд для нової боротьби", — зазначила голова оргкомітету Зоя Бойченко.
До слова, Історичний клуб "Холодний Яр" оголосив збір коштів на пам’ятник Юрію Руфу, який доповнить відкритий у червні-2023 меморіальний комплекс.
Фестиваль нескореної Nації "Холодний Яр" відбувався щороку, починаючи з 2015-го, за винятком двох вимушених пауз: у 2020 році – через жорсткі карантинні обмеження та у 2022 році – через повномасштабну війну з російським окупантом.
Відроджений фестиваль матиме так само багато спортивних активностей (зокрема – і традиційний трейловий забіг RunЯр), потужну Гутіркову галявину та музичну сцену, яка цього року буде більш акустичною.
Гасло цьогорічного фестивалю – "Відновлення Nескорених", тому в програмі фестивалю передбачені зустрічі з реабілітологами, психологами, гештальт-терапевтами. Представники Українського ветеранського фонду поділяться досвідом, як ветеранам розпочати власний бізнес. Також під час фестивалю збиратимуться кошти на дрони для "Карпатської Січі", 56-ї та 118-ї бригад.
Як і щороку, на фестивалі будуть діяти такі локації: ярмарок майстрів, дитячий майданчик, виставкова територія, гутіркова галявина, спортивна локація та акустична сцена. Традиційно фестиваль буде безалкогольним.
На сцені фестивалю "Холодний Яр" у попередні роки
Програма фестивалю "Холодний Яр"
15 липня, субота
12:00 – Відкриття фестивального дня, ознайомлення з програмою.
Початок функціонування дитячого майданчика, ярмарки майстрів, виставкової галявини.
13:00 – 18:00 ГУТІРКОВА програма:
– Руслан Горовий
– Віта Костик та Даниїл Момот (Український ветеранський фонд)
– Ірина Височанська та Петро Літвяк (гештальт-терапевти)
– Василь Шкляр
– Микита Жалнін (реабілітаційний центр "Дніпро")
– Юрій Бутусов
18:00 – 22:00 – МУЗИЧНА програма (акустика):
– Оркестр 93 бригади ЗСУ
– Каданов/Кононов
– Сергій Василюк ("Тінь Сонця")
– "Кімната Гретхен"
– Spiv brativ
22:00 – Показ фільму "Щедрик проти руского міра" за участю авторів фільму.
16 липня, неділя
8:00 – Панахида за загиблими.
10:00 – Початок фестивального дня, ознайомлення з програмою.
10:00 – Старт трейлового забігу RunЯр (за участю учасників бойових дій та цивільних)
10:00 – Піша мандрівка Холодним Яром за участю співробітників Національного парку "Холодний Яр".
Функціонування дитячого майданчика, спортивні заходи
12:00 – 18:00 ГУТІРКОВА програма
– "Хлопці з лісу" (Юрій Чорнота та Ігор Ігорович)
– Володимир В’ятрович
– Костянтина Ліберов
– Соломія Бобровська
– Євген Букет
– Юрій Сиротюк
– Євген Тузов
– Євген Карась
18:00 – 22:00 – МУЗИЧНА програма:
– "Гармата"
– Василь Прозоров (ех-ТОЛ, ПНД)
– "Чумацький Шлях"
– "Фіолет"
– Romax і Макс Міщенко
23:00 Холодноярська ватра – закриття фестивалю
Фестиваль підтримують Черкаська обласна військова адміністрація та спонсори.
Будь ласка, зачекайте...
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Які узагалі можуть бути скупчення під час таких частих повітряних атак???
Потім не плачте коли загине кілька десятків людей 😡