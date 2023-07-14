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Новини
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У суботу та неділю на Черкащині пройде фестиваль нескореної нації "Холодний Яр". ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

яр,холодний

У суботу і неділю, 15-16 липня 2023 року, в селі Мельники на Чигиринщині відбудеться Фестиваль нескореної Nації "Холодний Яр".

Як повідомили у пресслужбі фестивалю, дійство розгорнеться поблизу Гайдамацького ставу та Мотриного монастиря. Цього року організатори вирішили зробити його не розважальним, а з потужними сенсами, зібрати серед війни велике коло друзів, яке захистило Україну від ворога і продовжує це робити на всіх фронтах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Новинарню".

Рішення про відновлення фестивалю було непростим. На початку повномасштабного вторгнення РФ під Попасною загинуло двоє знакових для "Холодного Яру" людей – незмінний ведучий фестивалю, поет Юрій Руф та один з членів оргкомітету, волонтер Павло Собко.

"Ми наважилися відновити фестиваль, хоча майже всі члени оргкомітету воюють на Донеччині або організовують потужну волонтерську допомогу і левовій частці оргкомітету простіше зустрітись у Слов’янську, ніж на Черкащині. Але нас весь час запитували, чи буде фестиваль, і ми зрозуміли, що він потрібен. Це буде данина пам’яті нашим загиблим побратимам і можливість зустрітися живим, поспілкуватися, отримати заряд для нової боротьби", — зазначила голова оргкомітету Зоя Бойченко.

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До слова, Історичний клуб "Холодний Яр" оголосив збір коштів на пам’ятник Юрію Руфу, який доповнить відкритий у червні-2023 меморіальний комплекс.

Фестиваль нескореної Nації "Холодний Яр" відбувався щороку, починаючи з 2015-го, за винятком двох вимушених пауз: у 2020 році – через жорсткі карантинні обмеження та у 2022 році – через повномасштабну війну з російським окупантом.

Відроджений фестиваль матиме так само багато спортивних активностей (зокрема – і традиційний трейловий забіг RunЯр), потужну Гутіркову галявину та музичну сцену, яка цього року буде більш акустичною.

Гасло цьогорічного фестивалю – "Відновлення Nескорених", тому в програмі фестивалю передбачені зустрічі з реабілітологами, психологами, гештальт-терапевтами. Представники Українського ветеранського фонду поділяться досвідом, як ветеранам розпочати власний бізнес. Також під час фестивалю збиратимуться кошти на дрони для "Карпатської Січі", 56-ї та 118-ї бригад.

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Як і щороку, на фестивалі будуть діяти такі локації: ярмарок майстрів, дитячий майданчик, виставкова територія, гутіркова галявина, спортивна локація та акустична сцена. Традиційно фестиваль буде безалкогольним.

У суботу та неділю на Черкащині пройде фестиваль нескореної нації Холодний Яр 01

На сцені фестивалю "Холодний Яр" у попередні роки

Програма фестивалю "Холодний Яр"

15 липня, субота

12:00 – Відкриття фестивального дня, ознайомлення з програмою.
Початок функціонування дитячого майданчика, ярмарки майстрів, виставкової галявини.

13:00 – 18:00 ГУТІРКОВА програма:

– Руслан Горовий
– Віта Костик та Даниїл Момот (Український ветеранський фонд)
– Ірина Височанська та Петро Літвяк (гештальт-терапевти)
– Василь Шкляр
– Микита Жалнін (реабілітаційний центр "Дніпро")
– Юрій Бутусов

18:00 – 22:00 – МУЗИЧНА програма (акустика):

– Оркестр 93 бригади ЗСУ
– Каданов/Кононов
– Сергій Василюк ("Тінь Сонця")
– "Кімната Гретхен"
– Spiv brativ

22:00 – Показ фільму "Щедрик проти руского міра" за участю авторів фільму.

16 липня, неділя

8:00 – Панахида за загиблими.

10:00 – Початок фестивального дня, ознайомлення з програмою.

10:00 – Старт трейлового забігу RunЯр (за участю учасників бойових дій та цивільних)

10:00 – Піша мандрівка Холодним Яром за участю співробітників Національного парку "Холодний Яр".
Функціонування дитячого майданчика, спортивні заходи

12:00 – 18:00 ГУТІРКОВА програма

– "Хлопці з лісу" (Юрій Чорнота та Ігор Ігорович)
– Володимир В’ятрович
– Костянтина Ліберов
– Соломія Бобровська
– Євген Букет
– Юрій Сиротюк
– Євген Тузов
– Євген Карась

18:00 – 22:00 – МУЗИЧНА програма:

– "Гармата"
– Василь Прозоров (ех-ТОЛ, ПНД)
– "Чумацький Шлях"
– "Фіолет"
– Romax і Макс Міщенко

23:00 Холодноярська ватра – закриття фестивалю

Фестиваль підтримують Черкаська обласна військова адміністрація та спонсори.

Автор: 

фестиваль (135) Холодний Яр (11) Чернігівська область (963)


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Топ коментарі
+5
Афішуйте побільше щоб туди прилетіло.
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14.07.2023 18:46 Відповісти
+4
Шапіто, барабани, мілярди дерев, асфальт, сковорідки і стадіони..., а десь там війна... Цирк поїхав, залишились тільки кловани...
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14.07.2023 19:08 Відповісти
+3
Ви ідіоти, вас афішування про скупчення народу у драмтеатрі в Маріуполі не навчило!???🤦🤦🤦
Які узагалі можуть бути скупчення під час таких частих повітряних атак???
Потім не плачте коли загине кілька десятків людей 😡
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14.07.2023 18:57 Відповісти
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Афішуйте побільше щоб туди прилетіло.
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14.07.2023 18:46 Відповісти
Я так вас поважаю, але прикусіть язика. Бутусов писав,що буде там , заздрю усім, моя Черкащина.....
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14.07.2023 21:39 Відповісти
а де пан ?
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14.07.2023 18:49 Відповісти
Думаю, поїхав...
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14.07.2023 18:57 Відповісти
на фронт?
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14.07.2023 19:06 Відповісти
в Криму....
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14.07.2023 19:17 Відповісти
Чернігівщина він, це більше до мене.
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14.07.2023 21:41 Відповісти
Чого так слабо. Напишіть детально о котрій годині будуть всі збиратись кучкою і де, модна ще координати написати. Щоб кацапи по вам ******* калібрами. Що за дегенератія *****??!!
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14.07.2023 18:52 Відповісти
Ви ідіоти, вас афішування про скупчення народу у драмтеатрі в Маріуполі не навчило!???🤦🤦🤦
Які узагалі можуть бути скупчення під час таких частих повітряних атак???
Потім не плачте коли загине кілька десятків людей 😡
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14.07.2023 18:57 Відповісти
Ну це ж не завадило найдебільнішому, зібрати тисячі львів'ян на своє недавнє піар-шоу.
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14.07.2023 20:49 Відповісти
Шапіто, барабани, мілярди дерев, асфальт, сковорідки і стадіони..., а десь там війна... Цирк поїхав, залишились тільки кловани...
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14.07.2023 19:08 Відповісти
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14.07.2023 19:15 Відповісти
Шкода, цьогоріч теж не потраплю... Сумую за часами Бариги Кондитерського...
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14.07.2023 19:24 Відповісти
Ряд коментів недолугий... Ви хоч знаєте, що Холодний Яр - це не про розваги та тусовки? Учасники товариства або воюють, або волонтерять, або ж збирають кошти на зброю/захисну амуніцію/засоби зв'язку/авто. ОмБр Холодний Яр - одна з кращих на полі бою - там дуже багато холодноярців
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14.07.2023 19:45 Відповісти
А п'яні обдовбані гості фестивалю з лугандонії, також члени товариства?
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14.07.2023 20:47 Відповісти
Там таких ніколи не було. Саме п'яних обдовбаних. Не той формат.
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14.07.2023 20:57 Відповісти
напевно Черкащині краще захищена пво ніж Київ.жах.як можна збирати таку кількість людей,коли тривоги.а може Ахметов там наставить мобільні бомбосховища? Кому війна,а кому піар і бабло.від Бутусова цього не очікувала.
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14.07.2023 21:18 Відповісти
До речі про ППО якби не 100% захист Києва, а кожне місто мало хоч 75% ,то днів трауру було б менше. Про Черкащину краще зовсім не писати і не анонсувати, визиває зацікавленість ворога.
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14.07.2023 21:44 Відповісти
До чого тут Бутусов, може це один сєржант старшОй на зібрані гроші, влаштовує фестиваль щоб ще раз попіаритись з найшашличнішим?
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15.07.2023 20:40 Відповісти
 
 