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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К в РФ (оновлено)

По всій Україні оголошували повітряну тривогу. В РФ був зафіксований зліт літака - носія ракет "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К в РФ 01

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

Також читайте: Ізраїльська система оповіщення запрацює в Україні у вересні, - посол Бродський

Автор: 

повітряна тривога (945)


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Та ударьте уже по клятим Мигам
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14.07.2023 18:58 Відповісти
відбій
то був тренувальний політ
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14.07.2023 19:06 Відповісти
Поставте ППО в підвищену боєготовність і не потрібно через один літак з однією ракетою оголошувати тривогу по всій Україні
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14.07.2023 19:31 Відповісти
"іхтамнєт" мона би патрулювати і діставати це гівно, ... Іс нас тут ніхт, ой, ауе, нот ту хіер?
чи як? чи може би це було при "коє кому" в кріслі президента, а за ""ЦЬОГО" - давай, здихай.те, а я побикую на НАТО і похаваю щащлички?

реально коли демократія має яскраво виражені жертви.....
і НЕДОВІРУ.
хто за оце голосував, ..... вибач.те, здихає з насолодою - "оби не потрох".

я проти того і другого, але, ... ясно шо при "не зеленському" я би настільки нагло би не казав шоб закрили Крижопіль!! Де ПРО, тут Сахарний завод !!!!!!!!!
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14.07.2023 19:49 Відповісти
 
 