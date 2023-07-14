По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К в РФ (оновлено)

По всій Україні оголошували повітряну тривогу. В РФ був зафіксований зліт літака - носія ракет "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

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