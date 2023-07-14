По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К в РФ (оновлено)
По всій Україні оголошували повітряну тривогу. В РФ був зафіксований зліт літака - носія ракет "Кинджал".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то був тренувальний політ
чи як? чи може би це було при "коє кому" в кріслі президента, а за ""ЦЬОГО" - давай, здихай.те, а я побикую на НАТО і похаваю щащлички?
реально коли демократія має яскраво виражені жертви.....
і НЕДОВІРУ.
хто за оце голосував, ..... вибач.те, здихає з насолодою - "оби не потрох".
я проти того і другого, але, ... ясно шо при "не зеленському" я би настільки нагло би не казав шоб закрили Крижопіль!! Де ПРО, тут Сахарний завод !!!!!!!!!