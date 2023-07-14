Блінкен: "Погрози Росії щодо "зернової угоди" спрямовані не лише проти України, а й проти людей у цьому регіоні та цілому світі"
Погрози Росії щодо виходу з "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати свої сільгосптовари через Чорне море, спрямовані не лише проти України, а й проти людей по всьому світу.
Про це заяви держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Блінкен наголосив, що це позначиться на цінах на зерно в усьому світі.
"Той факт, що Росія знову використовує цю ініціативу як зброю і загрожує припинити її дію, спрямований не лише проти України, а й проти людей у всьому регіоні та у всьому світі", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія підтримає зернову угоду за умови під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT та владнання "деяких інших питань".
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