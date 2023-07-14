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Блінкен: "Погрози Росії щодо "зернової угоди" спрямовані не лише проти України, а й проти людей у цьому регіоні та цілому світі"

блінкен

Погрози Росії щодо виходу з "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати свої сільгосптовари через Чорне море, спрямовані не лише проти України, а й проти людей по всьому світу.

Про це заяви держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Блінкен наголосив, що це позначиться на цінах на зерно в усьому світі. 

"Той факт, що Росія знову використовує цю ініціативу як зброю і загрожує припинити її дію, спрямований не лише проти України, а й проти людей у всьому регіоні та у всьому світі", - зазначив він.

Також читайте: Заяв щодо продовження "зернової ініціативи" з російської сторони не було, - Пєсков

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія підтримає зернову угоду за умови під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT та владнання "деяких інших питань".

Держдепартамент США (1654) росія (66461) Блінкен Ентоні (1157) зерновий коридор (583)


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дайте ПКРів для кацапів і зернова угода продовжиться автоматично і безстроково
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14.07.2023 18:51 Відповісти
Імпотент біля жіночого гуртожитку: - "Зараз усіх вас гвалтувати буду!!!"
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14.07.2023 18:52 Відповісти
)(уйлу насрати на ваші папірці..дов**би ви кончені..папірцями дупу підітріть
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14.07.2023 18:54 Відповісти
в ***** давно запор, він тільки буром і наждаком користується.
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14.07.2023 19:08 Відповісти
який регіон? чорножопі що завжди за касабів? вузькоглазі? та нех подохнуть разом з гутіерешем і всім оон
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14.07.2023 19:01 Відповісти
Та ні....найбільший експортер-американський каргіл) він про своє перереживає....а оркім каргіла наше зерно підходить гарно ічпанським свинкам....африку ми на бумазі кормимо)
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14.07.2023 19:32 Відповісти
Ну так, через одного *уйла має страдати весь світ. І при цьому весь світ не може нічого вдіяти з одним *уйлом-бо в нього ЯЗ. То який висновок напрошується?
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14.07.2023 19:13 Відповісти
що весь світ стікуни , як бояться бункерного діда .
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14.07.2023 19:40 Відповісти
 
 