Блінкен: "Погрози Росії щодо "зернової угоди" спрямовані не лише проти України, а й проти людей у цьому регіоні та цілому світі"

Погрози Росії щодо виходу з "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати свої сільгосптовари через Чорне море, спрямовані не лише проти України, а й проти людей по всьому світу.

Про це заяви держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Блінкен наголосив, що це позначиться на цінах на зерно в усьому світі.

"Той факт, що Росія знову використовує цю ініціативу як зброю і загрожує припинити її дію, спрямований не лише проти України, а й проти людей у всьому регіоні та у всьому світі", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія підтримає зернову угоду за умови під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT та владнання "деяких інших питань".