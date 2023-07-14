У ЄС побоюються, що використання заморожених активів РФ може підірвати стабільність євро, - Bloomberg

Точаться суперечки між Єврокомісією та Європейським центральним банком щодо того, чи не зашкодить використання заморожених активів Центробанку Росії для відбудови України стабільності євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg та Європейську правду.

Розбіжності щодо долі суверенних російських активів стали явними у четвер на зустрічі міністрів фінансів країн єврозони, в якій узяли участь голова Європейського центробанку Крістін Лагард і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Голова ЄЦБ на зустрічі заявила, що податок на доходи від російських активів може підірвати євро й призвести до відтоку капіталу. Ризик, додала вона, значно більший, ніж кілька мільярдів на рік, які запропонована Єврокомісією схема може принести Україні.

Позицію Лагард підтримали представники окремих держав-членів, а на контраргументи Добмбровскіса голова ЄЦБ похитала головою, стверджує співрозмовник Bloomberg.

Намагаючись подолати розбіжності, Франція запропонувала двоетапний підхід: спершу зосередитись на заморожуванні доходів із суверенних активів РФ, а потім – обговорити, як їх можна використати.

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Через згадані суперечності Єврокомісія зсунула терміни представлення своєї пропозиції щодо використання активів Центробанку Росії з літа на мінімум початок вересня, пише Bloomberg. Паралельно Брюссель хоче домогтись підтримки свого плану з боку G-7.

Як повідомляв Bloomberg у червні, лідери країн Європейського Союзу підтримали план використання прибутків з заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні.