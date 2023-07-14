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Новини Санкції проти Росії
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У ЄС побоюються, що використання заморожених активів РФ може підірвати стабільність євро, - Bloomberg

рублі,активи

Точаться суперечки між Єврокомісією та Європейським центральним банком щодо того, чи не зашкодить використання заморожених активів Центробанку Росії для відбудови України стабільності євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg та Європейську правду.

Розбіжності щодо долі суверенних російських активів стали явними у четвер на зустрічі міністрів фінансів країн єврозони, в якій узяли участь голова Європейського центробанку Крістін Лагард і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Голова ЄЦБ на зустрічі заявила, що податок на доходи від російських активів може підірвати євро й призвести до відтоку капіталу. Ризик, додала вона, значно більший, ніж кілька мільярдів на рік, які запропонована Єврокомісією схема може принести Україні.

Позицію Лагард підтримали представники окремих держав-членів, а на контраргументи Добмбровскіса голова ЄЦБ похитала головою, стверджує співрозмовник Bloomberg.

Намагаючись подолати розбіжності, Франція запропонувала двоетапний підхід: спершу зосередитись на заморожуванні доходів із суверенних активів РФ, а потім – обговорити, як їх можна використати.

Читайте також: Італія заморозила активи російських олігархів на суму приблизно 2 млрд євро

Через згадані суперечності Єврокомісія зсунула терміни представлення своєї пропозиції щодо використання активів Центробанку Росії з літа на мінімум початок вересня, пише Bloomberg. Паралельно Брюссель хоче домогтись підтримки свого плану з боку G-7.

Як повідомляв Bloomberg у червні, лідери країн Європейського Союзу підтримали план використання прибутків з заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні.

Єврокомісія (2192) санкції (12261) Європейський центральний банк (102) заморожені активи (591)


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Топ коментарі
+4
не хочеш гроші давати - будь-яка відмазка підійде!
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14.07.2023 19:36 Відповісти
+4
Стара Европа…

Тримтить та озіраетмя на ху&ла…

невже усі забули що це крімінальний злочинець як сказав суд в Гаазі?

невде не знають що це вбивця?

що Московія це « бензоколонка, возомнившая себя страной»?

Сором та ганьба.
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14.07.2023 19:39 Відповісти
+3
про евро -не скажу і гривні- точно!! немає стільки гривень скільки зелене плесень хоче вкрасти
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14.07.2023 19:30 Відповісти
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про евро -не скажу і гривні- точно!! немає стільки гривень скільки зелене плесень хоче вкрасти
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14.07.2023 19:30 Відповісти
так друкарський станок у них, надрукують. може ти доляри мав на увазі?
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14.07.2023 20:38 Відповісти
за бакси ім шось притиснуть.... а гривні-та будь ласка
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14.07.2023 20:40 Відповісти
якщо бакси з допомоги будуть тирити, а якщо купувати за стирені гривні, які самі ж надрукують, то всім посрати, ну майже.
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14.07.2023 20:44 Відповісти
Мда, ппц союзнички. Что ещё выдумают?
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14.07.2023 19:34 Відповісти
не хочеш гроші давати - будь-яка відмазка підійде!
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14.07.2023 19:36 Відповісти
Віддайте всі нам і вам нічого не загрожуватиме)
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14.07.2023 19:36 Відповісти
Стара Европа…

Тримтить та озіраетмя на ху&ла…

невже усі забули що це крімінальний злочинець як сказав суд в Гаазі?

невде не знають що це вбивця?

що Московія це « бензоколонка, возомнившая себя страной»?

Сором та ганьба.
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14.07.2023 19:39 Відповісти
А за зеленого хама нам всем не должно быть стыдно? Чем мы лучше стабильной и сытой Европы? Тем что мы если не зека, так клована выбираем? И потом весь мир нам сочувствует что у нас война? А мы еще такие "Нам не это надо, нам подороже". Так мы сейчас выглядим в глазах цивилизованного мира. Но нам в виде 73% выбранного зеледента и этого мало. Хамство за хамством и клоунадой погоняет...
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14.07.2023 19:52 Відповісти
брєд
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14.07.2023 19:40 Відповісти
Тю... На русняві гроші відбудувати європейськими(і не тільки- азійські дуже норм є!) компаніями країну, що знаходиться в Європі- це лише плюси для єврокраїн! ... А як "ПОДАТОК на доходи російських активів" може відтік визвати- хз, візміть і перевірте оті рсняві мільярди, що по райффайзенах понатикані- впевнений, що вони крадені. Конфісковуйте і їх, і ніякі "ВІДТІКИ" тоді не страшні)). О, поки не забув- поки тут зе-бубочки, не треба сюди гроші, самі їх на нас витрачайте- удвічі більше користі буде.
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14.07.2023 19:42 Відповісти
Правильно, нужен механизм контроля за деньгами, данными Украине из конфискованных на рабссейсских счетах. Они тут же хлынут обратно в европейскте банки, но уже на определенные фамилии из зеленой шоблы и их родственников и якобы родственников. Тут действительно дилемма за контролем движения этих денег.
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14.07.2023 19:43 Відповісти
Якбито хлинулі абратно в єврапєйскіє банкі. Вони хлинуть абратно в расійськіє...
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14.07.2023 20:39 Відповісти
Не исключено. В этой зеленой шобле ни один психиатр не разберется...
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14.07.2023 20:44 Відповісти
Тролятіна іди нах..й з цього сайту і не сери тут . Тебе підара видно як на долоні твої висяки " зеленої шобли" і тд
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14.07.2023 22:57 Відповісти
Вкидання додаткових фінансів в економіку підірве економіку? І це при тому, що економіка європейських країн працює наповну?
Як на мене, то це все одно, що не підвищувати продовольче забезпечення людині, яка замість фізичного навантаження в 4 години на добу, стала працювати 8 годин на добу. Бо якщо це зробити, то така людина помре від переїдання.
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14.07.2023 19:49 Відповісти
А чого Євро союз не боїться? Безхребетні, лякливі бюрократи
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14.07.2023 19:52 Відповісти
Євросоюз не боїться спекулювати російськими енергоносіями.
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14.07.2023 20:42 Відповісти
ці плядські світові жидівські аферисти ніколи не віддадуть Україні гроші рашиста.Це ж така "малина" для них.що кращої не знайдеш.Буде те ж саме.що з грошима Лазаренка.Стирив в Україні від українського народу сотні мульйонів,вивів в США (з відома США)ю але в Україні корупція .а в них, рай на награбованих в людей грошах...
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14.07.2023 19:59 Відповісти
дык надо не вливать бабло в свою экономику, а восстанавливать ущерб, причиненный кацапней. ну и поменьше торговать с оккупантами, а то можно доторговаться. но тут конечно ничего не сделать - капитализм. сами плетут веревку на которой их повесят (все еще могут как минимум).
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14.07.2023 20:02 Відповісти
А дешевий газ із Раші стабілізував в кінцевому рахунку євро? Дотягнуть ці стабілізатори до могильної тиші і маршу славянки в європі.
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14.07.2023 20:03 Відповісти
Зеленым денег не дадут. А оттого и беспокоиться нечего. Лежат себе, пусть себе лежат до исчезновения зеленых как явления.
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14.07.2023 20:06 Відповісти
О! Починається... То консенсусу немає, то законодавство не те, то ще якусь муйню видумають...
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14.07.2023 20:20 Відповісти
Нам би ваші проблеми Лагард. Може поміняємось.
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14.07.2023 23:14 Відповісти
пи₴дець бл@,
простіше сказати чого цей єс не побоюється
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15.07.2023 00:04 Відповісти
 
 