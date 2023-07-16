Минулої доби ворог здійснив 69 обстрілів Херсонщини, одна людина загинула, - ОВА

За минулу добу противник випустив по території Херсонщини 415 снарядів, з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, АГС та БПЛА.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративну будівлю, магазин та територію складських приміщень в Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, мешканець Херсону загинув, намагаючись самостійно розібрати боєприпас.

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