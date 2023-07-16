Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 237 680 осіб (+500 за добу), 4107 танків, 4481 артсистема, 8026 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 16 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 237 680 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,
танків - 4107 (+5) од,
бойових броньованих машин - 8026 (+7) од,
артилерійських систем - 4481 (+18) од,
РСЗВ - 681 (+1) од,
засоби ППО - 425 (+0) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3820 (+13),
крилаті ракети - 1273 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7044 (+8) од,
спеціальна техніка - 666 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі
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Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M
Співпадіння???
Так що до його слів потрібно ставитись серйозно
Дивує тільки , ніби ж нормальний...
Якщо всі навколо будуть казати що воно чорне, а я бачу інакше, я так і буду казати - що воно не чорне. Ти і сам так часто робиш, а не повторюєш за юрбою, якою керує чи то заздрість, чи то ревнощі, чи то параноя, чи то стадний інстинкт - цькувати керуючись "причиною" "чув дзвін", того хто трохи від них відрізняється.
Але вербувальник він не поганий (на те й вчився), навіть ви повторюєте його брехню про ленд-ліз
І, якби так було б - то ніхто би не завадив Україні забрати зброю.
Але це не так. Бо зброю можна взяти лише за погодженням власника, навіть з оплатою її з відстрочкою (в чому і полягає суть ленд-лізу).
Так що не ведіться не дурню.
Залужний вимагає зброю постійно, в останніх інтерв'ю він навіть "гарчати" почав.
Не треба про резерви та літаки, тим більше про F-35, бо навіть льотчиків ніхто навчати не збирався, не кажучи про технарів. Стратегічний резерв США це не 6000 Абрамсів, та не тисячі Хаймарсів у різному виконанні. Британці нам віддали 30% своєї важкої арти, а США - менше ніж піввідсотка.
Взагалі про стратегічний резерв - це брехня. Проблема лише в *********** (155мм та Хаймарс), там вже запасів лишилося небагато (по за резервом). Але про стратегічний резерв розповідати не прийнято - це державна таємниця, тож ніякий Щвець до неї доступу не має. І ніякий відповідальний чиновник чи військовий США не має патякати про "стратегічний резерв".
Ізраїль замовив ескадрилью F-35 (25 літаків). Це вже третя - 50 штук F-35 Ізраїль вже має.
Нам досі заборонено бити зброєю США по Криму, тому (здебільшого тому) нам не надають ATACMS, але іншим їх США продають.
"І, якби так було б - то ніхто би не завадив Україні забрати зброю." - як Україна може щось забирати - з того що нам не дають? В мене десь було про "забирати"? Як - "так" було б? Президент США підписавши закон мав на протязі двох місяців надати Конгресу свою програму по реалізації цього закону, а КДБ-шний Чмоня Швець почав брехати про "початок фінансового року".
"навіть з оплатою її з відстрочкою (в чому і полягає суть ленд-лізу)"
Суть ленд-лізу полягає у його назві - у позику та оренду. Нам грошей шкода? Ми життями українців ладні розраховуватися?
Я би зрозумів, якби ви пояснювали повільність Білого дому тим що в Україні непередбачувана влада яка не дуже бажає позбуватися навіть російської агентури зі своїх лав, але - вважати "інсайдером" та повторювати за КДБ?!
На яку дурню я повівся? Невже ви "ведетеся" на чиюсь дурню повторюючи її, а не розбираєтеся у питанні самостійно?
Я довіряю https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Олегу Пономарю (жодного разу не було підстав запідозрити його в нечесності чи некомпентентності), і в т.ч. https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ переказую його месаги звідси. І про ленд-ліз він писав саме так, як я сказав .
Я довіряю пресрелізам офіційних установ США, Британії та ЄС, їх можна почитати самостійно без посередників. Можна почитати різну пресу США, але треба дивитися - хто автор публікації. Варто слухати що кажуть військові США та ін (військові у відставці зазвичай кажуть десь теж саме що і я). Аналізувати я намагаюся сам. Я чув конспірологічні версії від противників Байдена, але це лише теорії та політична боротьба.
Я слухаю думку моїх знайомих із США, але це лише їхня думка. Наприклад, платник податків питає: - "чому я маю платити двічі щоби до України доправили танк Абрамс? Я за нього вже заплатив - він стоїть на зберіганні (3500 штук, у військах США - 2500 штук). То - чому я маю ще платити за кастровану версію без нормальної броні (він буде горіти так само як й Леопарди), за те що його ще колись виготовлять на заводі, коли його треба було на позавчора?"
Я вважаю таки питання логічними.
Пару місяців тому люди з нашої діаспори зустрічалися з Конгресменами, то ті настільки зайняті проблемами на своїх округах що дехто з них вважав що "ленд-ліз для України працює, і зброї вистачає - все що Україна просила, США надали"...
Цікаво - як Пономар (та йому подібні) пояснює алогічну ганебну втечу з Афганістану...?
Ось вони і тепер, керують з ОПУ, призначеннями усього зрадницького непотребу на державні посади‼️‼️
Наумових та бананових, не випадкові «сірі та невідомі особи з тіні» ставили на посади в ОПУ та інші органи управління в державі!!
https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M&lc=Ugwfkxz2AYei4Q9U2Ux4AaABAg
У Вільнюсі був їх ФСБшний реванш, за програш їх агентів у 2022 році!!,
Мертвечук з шуфричем та бананів з наумовим, можуть це пітдтвердити на допитах, але ж привладні їх охороняють і ховають…
Комуно-комсомольські агенти КГБ🤑 продовжують свою справу дискредитації України, під патронатом ************ !!
Отак і «ведуть непримириму боротьбу» із своєю тінню привладні!!
Пильнуймо Україну від московської зарази ‼️‼️‼️