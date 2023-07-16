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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 237 680 осіб (+500 за добу), 4107 танків, 4481 артсистема, 8026 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 237 680 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 4107 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8026 (+7) од,

артилерійських систем - 4481 (+18) од,

РСЗВ - 681 (+1) од,

засоби ППО - 425 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3820 (+13),

крилаті ракети - 1273 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7044 (+8) од,

спеціальна техніка - 666 (+2).

Також читайте: Сили оборони ліквідували командира російської 96-ї окремої розвідувальної бригади полковника Харламова. ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 237 680 осіб (+500 за добу), 4107 танків, 4481 артсистема, 8026 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі 

Автор: 

армія рф (18077) Генштаб ЗС (6899) ліквідація (4163) знищення (7728)


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Топ коментарі
+8
Спеціальна техніка - 666
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16.07.2023 08:20 Відповісти
+6
За то чтобы всех…
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16.07.2023 08:49 Відповісти
+5
Артсистеми догнали і перегнали рашистські танчики по утилізації. І це чудово.
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16.07.2023 09:37 Відповісти
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Спеціальна техніка - 666
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16.07.2023 08:20 Відповісти
За то чтобы всех…
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16.07.2023 08:49 Відповісти
Артсистеми догнали і перегнали рашистські танчики по утилізації. І це чудово.
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16.07.2023 09:37 Відповісти
червень по арті - рекордний місяць. У липні вибитої арти буде менше, ніж в травні, і раза в два менше, ніж в червні.
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16.07.2023 10:06 Відповісти
Захисники України обороняють Україну, а їх вороги спокійно керують в центрі України!!
Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M

Співпадіння???
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16.07.2023 09:59 Відповісти
Швець в нас і жнець і на дуді гравець - співпадіння ( 99,99999 - те що він розказує є нічим не новим і не є якоюсь сенсацією )?
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16.07.2023 10:28 Відповісти
черехз Швеця ЦРУ (а, може, і Держдеп, Байден чи Блінкін) зливають в ЗМІ свою інфу, агентурні розвіддані.
Так що до його слів потрібно ставитись серйозно
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16.07.2023 11:42 Відповісти
Звісно зливають - напевно в вище наведених вами структур ну зовсім немає через кого щось там зливати ( бідне бідне ЦРУ - бідне ). Ще раз - ( 99,99999 - те що він розказує є нічим не новим і не є якоюсь сенсацією ). Відкрию вам маленьку таємницю - якщо ви чимось не цікавитесь серйозно а тільки час від часу ( раз в рік ) то навіть профан в якійсь галузі для вас стане "експердом" (він то профан але 50 левелу - а у вас щоб пара левелів іф то добре).
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16.07.2023 14:16 Відповісти
якщо ви не розумієте простої істини, що зливають інфу не через одного, не через двох, а через багатьох, та навіть, буває, втемну (особа навіть не здогадується, що їй підсунули факт для зливу) - то мені шкода себе самого. Бо тоді я даремно розпочав цю дискусію.
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16.07.2023 17:28 Відповісти
І не продовжуй! Це - "специфічний кадр" Як тільки з ним виявляють незгоду - розпочинає "срач"! І що саме цікаве - чіпляється до малозначних деталей та провокує "шкандаль" - щоб його, в кінці-кінців, "обматюкали" Я його зараз відразу "посилаю" - не встрягаючи в полеміку…
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16.07.2023 18:00 Відповісти
Яре ви як стара пліткарка - виливаєте лайно на людину коли вона не бачить , і як дітвак - коли вас хвалять ви радієте коли вказують на косяки починаєте кричати "сам дурак". А щодо малозначних деталей - а що я вам буду розповідати почитайте якийсь довідник по криміналістиці чи діагностиці хворіб і все самі зрозумієте ( тим паче - виж вмієте користуватися довідниками на відміну від мене ).
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16.07.2023 20:25 Відповісти
…!!!
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16.07.2023 20:51 Відповісти
дякую, і не буду.
Дивує тільки , ніби ж нормальний...
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16.07.2023 22:20 Відповісти
У кожного є деякі особливості в оцінці тих чи інших речей які відрізняються від тих які йому притаманні взагалі А може й "тимчасове "помрачєніє" Буває Я з трофімовим недавно трох потрапив у конфліктну ситуацію Тому тимчасово "поставив стосунки на паузу" - віддише - побачимо
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16.07.2023 22:32 Відповісти
Хіба там була конфліктна ситуація? Ми просто обмінялися думками, здається не більше. Нічого дивного що в людей на деякі речи думки не збігаються.
Якщо всі навколо будуть казати що воно чорне, а я бачу інакше, я так і буду казати - що воно не чорне. Ти і сам так часто робиш, а не повторюєш за юрбою, якою керує чи то заздрість, чи то ревнощі, чи то параноя, чи то стадний інстинкт - цькувати керуючись "причиною" "чув дзвін", того хто трохи від них відрізняється.
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17.07.2023 11:23 Відповісти
Щвець = КДБ-шне лайно яке засирає мізки українцям видаючи себе за якогось "інсайдера".
Але вербувальник він не поганий (на те й вчився), навіть ви повторюєте його брехню про ленд-ліз
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16.07.2023 18:33 Відповісти
якби так було б - то Залужний давно би вимагав спустошити збройні стратегічні резерви США, і, навіть, підозрюю, з десятком (мінімум) літаків F16, F35, попри те, що їх нікому пілотувати.
І, якби так було б - то ніхто би не завадив Україні забрати зброю.
Але це не так. Бо зброю можна взяти лише за погодженням власника, навіть з оплатою її з відстрочкою (в чому і полягає суть ленд-лізу).
Так що не ведіться не дурню.
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16.07.2023 22:18 Відповісти
Якби Щвець був брехливим КДБ-шним лайном? Він ним і є. Видавати за "інсайд" те що прочитав в пресі користуючись тим що українці ЗМІ США не читають - це шахрайство, але адепти зхавають. Вони ж не пам'ятають того що він їм місяць тому брехав одне, а сьогодні бреше інше. Вчора він рекламував Смішка, завтра ще когось конторського прорекламує.
Залужний вимагає зброю постійно, в останніх інтерв'ю він навіть "гарчати" почав.

Не треба про резерви та літаки, тим більше про F-35, бо навіть льотчиків ніхто навчати не збирався, не кажучи про технарів. Стратегічний резерв США це не 6000 Абрамсів, та не тисячі Хаймарсів у різному виконанні. Британці нам віддали 30% своєї важкої арти, а США - менше ніж піввідсотка.
Взагалі про стратегічний резерв - це брехня. Проблема лише в *********** (155мм та Хаймарс), там вже запасів лишилося небагато (по за резервом). Але про стратегічний резерв розповідати не прийнято - це державна таємниця, тож ніякий Щвець до неї доступу не має. І ніякий відповідальний чиновник чи військовий США не має патякати про "стратегічний резерв".
Ізраїль замовив ескадрилью F-35 (25 літаків). Це вже третя - 50 штук F-35 Ізраїль вже має.
Нам досі заборонено бити зброєю США по Криму, тому (здебільшого тому) нам не надають ATACMS, але іншим їх США продають.

"І, якби так було б - то ніхто би не завадив Україні забрати зброю." - як Україна може щось забирати - з того що нам не дають? В мене десь було про "забирати"? Як - "так" було б? Президент США підписавши закон мав на протязі двох місяців надати Конгресу свою програму по реалізації цього закону, а КДБ-шний Чмоня Швець почав брехати про "початок фінансового року".

"навіть з оплатою її з відстрочкою (в чому і полягає суть ленд-лізу)"
Суть ленд-лізу полягає у його назві - у позику та оренду. Нам грошей шкода? Ми життями українців ладні розраховуватися?
Я би зрозумів, якби ви пояснювали повільність Білого дому тим що в Україні непередбачувана влада яка не дуже бажає позбуватися навіть російської агентури зі своїх лав, але - вважати "інсайдером" та повторювати за КДБ?!
На яку дурню я повівся? Невже ви "ведетеся" на чиюсь дурню повторюючи її, а не розбираєтеся у питанні самостійно?
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17.07.2023 11:10 Відповісти
я не орієнтуюся на Швеця, абсолютно. Кажуть, він відосами виступає; але я жодного разу його не дивився, тільки чув про нього.
Я довіряю https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Олегу Пономарю (жодного разу не було підстав запідозрити його в нечесності чи некомпентентності), і в т.ч. https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ переказую його месаги звідси. І про ленд-ліз він писав саме так, як я сказав .
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17.07.2023 20:58 Відповісти
Голобородько? Не користувався, але знаю хто це. Вважаю його суто партійним блогером, тож він - необ'єктивний.
Я довіряю пресрелізам офіційних установ США, Британії та ЄС, їх можна почитати самостійно без посередників. Можна почитати різну пресу США, але треба дивитися - хто автор публікації. Варто слухати що кажуть військові США та ін (військові у відставці зазвичай кажуть десь теж саме що і я). Аналізувати я намагаюся сам. Я чув конспірологічні версії від противників Байдена, але це лише теорії та політична боротьба.
Я слухаю думку моїх знайомих із США, але це лише їхня думка. Наприклад, платник податків питає: - "чому я маю платити двічі щоби до України доправили танк Абрамс? Я за нього вже заплатив - він стоїть на зберіганні (3500 штук, у військах США - 2500 штук). То - чому я маю ще платити за кастровану версію без нормальної броні (він буде горіти так само як й Леопарди), за те що його ще колись виготовлять на заводі, коли його треба було на позавчора?"
Я вважаю таки питання логічними.
Пару місяців тому люди з нашої діаспори зустрічалися з Конгресменами, то ті настільки зайняті проблемами на своїх округах що дехто з них вважав що "ленд-ліз для України працює, і зброї вистачає - все що Україна просила, США надали"...

Цікаво - як Пономар (та йому подібні) пояснює алогічну ганебну втечу з Афганістану...?
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17.07.2023 22:04 Відповісти
Шановний чи шановна Ан Мур прочитайте ще раз оце - "Відкрию вам маленьку таємницю - якщо ви чимось не цікавитесь серйозно а тільки час від часу ( раз в рік ) то навіть профан в якійсь галузі для вас стане "експердом" (він то профан але 50 левелу - а у вас щоб пара левелів іф то добре).'".
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16.07.2023 20:31 Відповісти
Вибачаюсь - СПІВПАДІННЯ?????????????
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16.07.2023 10:30 Відповісти
Сівкович з деркачами не «поодинокі штірліци з московії», разом з усією купою ригоАналів, були в Урядовому кварталі ще з часів кучмарика-табачників‼️‼️
Ось вони і тепер, керують з ОПУ, призначеннями усього зрадницького непотребу на державні посади‼️‼️
Наумових та бананових, не випадкові «сірі та невідомі особи з тіні» ставили на посади в ОПУ та інші органи управління в державі!!
https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M&lc=Ugwfkxz2AYei4Q9U2Ux4AaABAg

У Вільнюсі був їх ФСБшний реванш, за програш їх агентів у 2022 році!!,
Мертвечук з шуфричем та бананів з наумовим, можуть це пітдтвердити на допитах, але ж привладні їх охороняють і ховають…
Комуно-комсомольські агенти КГБ🤑 продовжують свою справу дискредитації України, під патронатом ************ !!
Отак і «ведуть непримириму боротьбу» із своєю тінню привладні!!
Пильнуймо Україну від московської зарази ‼️‼️‼️
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16.07.2023 12:47 Відповісти
 
 