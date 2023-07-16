Доба на Харківщині: ракетні удари по обласному центру та обстріли прикордоння. Під вогнем Куп’янськ, Вовчанськ, Козача Лопань та Дворічна
Минулої ночі, близько 1:30, російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харків. В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих.
"Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще 1 чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.
За інформацією Синєгубова, у регіоні триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.
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Сам можешь прикинути баланс сил Україна/рф?
Сам зможеш відповісти на питання- що Україні потрібно для Перемоги?
Яка зброя потрібна?
Де її взяти?
Тільки « жовта преса» цього не робить
З того окопа і гати!
Шо? Ти не фронті? Тоді, звеняйте дядьку.