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Новини Війна
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Доба на Харківщині: ракетні удари по обласному центру та обстріли прикордоння. Під вогнем Куп’янськ, Вовчанськ, Козача Лопань та Дворічна

харківщина

Минулої ночі, близько 1:30, російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харків. В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих.

"Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі російські окупанти вдарили по Харкову, є "прильоти" у центрі міста

Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще 1 чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

За інформацією Синєгубова, у регіоні триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.

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обстріл (29612) Харків (5755) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
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Коли ми вже будемо читати новини: ЗСУ завдали удару по території рф. Під вогнем Білгород, Курськ, Ровеньки, Валуйки. Також було завдано удару по Гомелю.
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16.07.2023 09:06 Відповісти
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Коли ми вже будемо читати новини: ЗСУ завдали удару по території рф. Під вогнем Білгород, Курськ, Ровеньки, Валуйки. Також було завдано удару по Гомелю.
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16.07.2023 09:06 Відповісти
Неможна, там мірное насєлєние)
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16.07.2023 10:19 Відповісти
Грицько, а ти сам маешь відповідь- коли?

Сам можешь прикинути баланс сил Україна/рф?

Сам зможеш відповісти на питання- що Україні потрібно для Перемоги?

Яка зброя потрібна?

Де її взяти?
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16.07.2023 15:04 Відповісти
Я думала,що таку інформацію подає тільки Штаб ЗСУ . Утром і вечером і не підлягає дублюванню і передруку. Що не новина,то передрук з даними від себе.
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16.07.2023 09:19 Відповісти
Такую информацию всегда предоставляет военная администрация, по крайней мере, так всегда было в Харькове и области.
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16.07.2023 09:59 Відповісти
У цій адміністрації є специ які знають чим атакували? Часто спецам потрібний час на це. І час щоб зрозуміти пошкодження. Та і живу інформацію на часі заборонено.
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16.07.2023 10:02 Відповісти
Алло тупая, всю войну они информацию о прилетах и повреждениях в области сообщали. Чего ты споришь, конченная.
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16.07.2023 10:35 Відповісти
По законам журналістики люба новина підлягає перевірки із 3 незалежних джерел.

Тільки « жовта преса» цього не робить
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16.07.2023 15:07 Відповісти
Де обстріли кацапів у відповідь?....
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16.07.2023 10:23 Відповісти
Де? Там де ти знаходешься в окопі.
З того окопа і гати!

Шо? Ти не фронті? Тоді, звеняйте дядьку.
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16.07.2023 15:09 Відповісти
 
 