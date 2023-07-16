У Росії почала формуватися домовленість щодо майбутнього ПВК "Вагнер", - британська розвідка
У російських соцмережах почали активно висвітлювати діяльність ПВК "Вагнер" в Африці, а міноборони РФ передало найманцям військову техніку.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи", – йдеться в огляді.
12 липня 2023 року Міністерство оборони Росії оголосило, що ПВК "Вагнер" передала 2000 одиниць військової техніки, в тому числі танки. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бойовиків "Вагнера" прибув до табору в Білорусі.
Водночас деякі пов'язані з "Вагнером" групи в соціальних мережах відновили свою діяльність, зосередившись на висвітленні діяльності угруповання в Африці.
"Судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення "Вагнера" зберегти свою широку присутність на континенті", - йдеться в огляді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Зеленського заявили, що за законом він https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210528/ не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу.???
Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни.
Десять років тому, коли серед російських багатіїв з'явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали його "московською провінцією".
Зокрема, в італійському місті розташовані будинки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та Михайла Прохорова.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/1/7365601/
По данным ФБК, в 2017 году он приобрел в городе Форте-деи-Марми особняк площадью почти 400 кв. м и стоимостью 3,5 млн евро.
В этом же городе, как утверждают в ФБК, купили себе виллы российские олигархи Роман Абрамович и Олег Дерипаска, а также вице-премьер https://youtu.be/hWKRaIISr_M Александр Хлопонин , который впоследствии https://www.currenttime.tv/a/29194142.html перепродал свой особняк бизнесмену Михаилу Прохорову.
https://www.currenttime.tv/a/aktivy-prigozhina/32492157.ht
.....
·
Партія «Слуга народа» - ви або зрадники, або корупціонери, або недалекоглядні невігласи!!!
В той час, коли народ віддає останню гривню на дрони, автівки, зброю та інше необхідне для ЗСУ, Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував ухвалити законопроєкт про виділення з держбюджету 573 мільйони гривень на завершення будівництва другої черги музею Голодомору в Києві. ПʼЯТСОТ, ****, СІМДЕСЯТ ТРИ МІЛЬЙОНИ на музей під час війни!!! А ви не ******??? Армія та постраждалі цивільні вже забезпечені всім необхідним???
За словами голови Комітету з питань бюджету ВР Роксолани Підласої (партія «Слуга Народа») ініціатива є збалансованою та не передбачає збільшення видатків державного бюджету.
Тобто, на дрони, кулемети, міномети, пікапи, супутник, спартани і т.д. грошей в бюджеті немає, тому на все це збирають гроші волонтерські фонди з простих українців, а на музей більш ніж півмільярда гривень в бюджеті є?!
Неважливо, чому зʼявилася така ініціатива від «Слуг народу», чи через корупційні мотиви, чи через некомптентність, народ повинен нарешті зрозуміти, що голосувати на наступних виборах за партію, яка приймає такі рішення під час війни, категорично не можна!
От не можу я зрозуміти логіку цієї ініціативи крім корупції чи некомпетентності. Ну, от скажіть мені, чому потрібно витрачати на музей, хоч і музей Голодомору, таку космічну сумму, коли нам не вистачає грошей на армію та зброю?
А потім ми дивуємся, чому нас не приймають в НАТО.
Ну , а нам це "на руку" - одною проблемою біля кордонів менше!