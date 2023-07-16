У Росії почала формуватися домовленість щодо майбутнього ПВК "Вагнер", - британська розвідка

У російських соцмережах почали активно висвітлювати діяльність ПВК "Вагнер" в Африці, а міноборони РФ передало найманцям військову техніку.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи", – йдеться в огляді.

12 липня 2023 року Міністерство оборони Росії оголосило, що ПВК "Вагнер" передала 2000 одиниць військової техніки, в тому числі танки. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бойовиків "Вагнера" прибув до табору в Білорусі.

Водночас деякі пов'язані з "Вагнером" групи в соціальних мережах відновили свою діяльність, зосередившись на висвітленні діяльності угруповання в Африці.

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"Судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення "Вагнера" зберегти свою широку присутність на континенті", - йдеться в огляді.