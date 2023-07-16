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Новини
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У Росії почала формуватися домовленість щодо майбутнього ПВК "Вагнер", - британська розвідка

вагнер

У російських соцмережах почали активно висвітлювати діяльність ПВК "Вагнер" в Африці, а міноборони РФ передало найманцям військову техніку.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи", – йдеться в огляді.

12 липня 2023 року Міністерство оборони Росії оголосило, що ПВК "Вагнер" передала 2000 одиниць військової техніки, в тому числі танки. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бойовиків "Вагнера" прибув до табору в Білорусі.

Водночас деякі пов'язані з "Вагнером" групи в соціальних мережах відновили свою діяльність, зосередившись на висвітленні діяльності угруповання в Африці.

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"Судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення "Вагнера" зберегти свою широку присутність на континенті", - йдеться в огляді.

Автор: 

Велика Британія (5688) зовнішня розвідка (483) ПВК Вагнер (1543)


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https://www.facebook.com/igorshevchenkopage?__cft__[0]=AZVU9_4sGCtp46qmxJ8aL3_E7fTPn51oImoyIKCUUuuINkiZd5rtJEfkebZaHK7Q_x0370RwDZZe-5ce8fwrvEboZnuzr6Bb-********************************************************************-dOPZ91PHZI6PHrf3jA7Rt0QCzY3-yML_2CfeV3LnpZAMC6We9k&__tn__=-UC%2CP-y-R Ігор Шевченко

.....
·

Партія «Слуга народа» - ви або зрадники, або корупціонери, або недалекоглядні невігласи!!!

В той час, коли народ віддає останню гривню на дрони, автівки, зброю та інше необхідне для ЗСУ, Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував ухвалити законопроєкт про виділення з держбюджету 573 мільйони гривень на завершення будівництва другої черги музею Голодомору в Києві. ПʼЯТСОТ, ****, СІМДЕСЯТ ТРИ МІЛЬЙОНИ на музей під час війни!!! А ви не ******??? Армія та постраждалі цивільні вже забезпечені всім необхідним???

За словами голови Комітету з питань бюджету ВР Роксолани Підласої (партія «Слуга Народа») ініціатива є збалансованою та не передбачає збільшення видатків державного бюджету.

Тобто, на дрони, кулемети, міномети, пікапи, супутник, спартани і т.д. грошей в бюджеті немає, тому на все це збирають гроші волонтерські фонди з простих українців, а на музей більш ніж півмільярда гривень в бюджеті є?!

Неважливо, чому зʼявилася така ініціатива від «Слуг народу», чи через корупційні мотиви, чи через некомптентність, народ повинен нарешті зрозуміти, що голосувати на наступних виборах за партію, яка приймає такі рішення під час війни, категорично не можна!

От не можу я зрозуміти логіку цієї ініціативи крім корупції чи некомпетентності. Ну, от скажіть мені, чому потрібно витрачати на музей, хоч і музей Голодомору, таку космічну сумму, коли нам не вистачає грошей на армію та зброю?

А потім ми дивуємся, чому нас не приймають в НАТО.
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16.07.2023 10:08 Відповісти
+5
то в Африці... А от в Італії дві вілли межа в межу злилися , шашлички сімейні - Зеленських та Пригожина
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16.07.2023 09:34 Відповісти
+4
Зяма ж на гачку у ФСБ ще з тих часів коли шлявся по гастролях на кацапії. Тому і нічого дивного.
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16.07.2023 09:43 Відповісти
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то в Африці... А от в Італії дві вілли межа в межу злилися , шашлички сімейні - Зеленських та Пригожина
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16.07.2023 09:34 Відповісти
в городе Форте-деи-Марми
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16.07.2023 09:43 Відповісти
Зяма ж на гачку у ФСБ ще з тих часів коли шлявся по гастролях на кацапії. Тому і нічого дивного.
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16.07.2023 09:43 Відповісти
У 2019 році журналісти "Слідство.Інфо" повідомляли, що тоді ще кандидат у президенти Володимир https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210464/ Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в Форте-дей-Мармі.

У Зеленського заявили, що за законом він https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210528/ не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу.???

Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни.

Десять років тому, коли серед російських багатіїв з'явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали його "московською провінцією".

Зокрема, в італійському місті розташовані будинки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та Михайла Прохорова.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/1/7365601/
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16.07.2023 11:49 Відповісти
А в цей час у Палаті представників республіканці розслідують новий скандал - як ФБР довірливо поставилося до агентів Рашки в українськму СБУ , й використали їхні данні ,типу по боротбі з росйсськими ворогами України в акаунтах - насамділі цу були елетронні адреси американських служб, наших опозиціонерів ! Сканда поганий для демократів а для нас просто НРАРЕШТІ!!! КРИГА ПІД ЗРАДНИКАМИ СКРЕСЛА!
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16.07.2023 09:55 Відповісти
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16.07.2023 09:45 Відповісти
По данным расследователей, сын Пригожина Павел женат на Екатерине Инкиной - дочери петербургского ресторатора Сергея Инкина.

По данным ФБК, в 2017 году он приобрел в городе Форте-деи-Марми особняк площадью почти 400 кв. м и стоимостью 3,5 млн евро.

В этом же городе, как утверждают в ФБК, купили себе виллы российские олигархи Роман Абрамович и Олег Дерипаска, а также вице-премьер https://youtu.be/hWKRaIISr_M Александр Хлопонин , который впоследствии https://www.currenttime.tv/a/29194142.html перепродал свой особняк бизнесмену Михаилу Прохорову.

https://www.currenttime.tv/a/aktivy-prigozhina/32492157.ht
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16.07.2023 11:56 Відповісти
Я коли писала про загрозу зі сторони бульбашів, мене атакували партизани чернігівських лісів. На сьогодні ця загроза посилилася. Пишуть про Африку, а кордон закріплення проводять зі сторони України.
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16.07.2023 09:59 Відповісти
Хто там Вас "атакував"? Це, випадково, не "у мій город камінь"? Якщо в достатній мірі не володієте ситуацією - не треба думать, що нею не володіють "чернігівські партизани"..... І те, що я не пишу конкретно про "заходи захисту" - не значить, що їх немає Просто я знаю, що означає "військова таємниця" Це для мене - не "пустий звук" Тут людей з Чернігова без місцевої реєстрації ближче кількох десятків кілометрів до кордону не підпускають - не те що якихось сторонніх А у мене там багато друзів не тільки живуть, але й служать Але я не збираюся у ваших очах собі "авторитет нарощувать" хвалячись "обізнаністю".....
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16.07.2023 10:37 Відповісти
https://www.facebook.com/igorshevchenkopage?__cft__[0]=AZVU9_4sGCtp46qmxJ8aL3_E7fTPn51oImoyIKCUUuuINkiZd5rtJEfkebZaHK7Q_x0370RwDZZe-5ce8fwrvEboZnuzr6Bb-********************************************************************-dOPZ91PHZI6PHrf3jA7Rt0QCzY3-yML_2CfeV3LnpZAMC6We9k&__tn__=-UC%2CP-y-R Ігор Шевченко

.....
·

Партія «Слуга народа» - ви або зрадники, або корупціонери, або недалекоглядні невігласи!!!

В той час, коли народ віддає останню гривню на дрони, автівки, зброю та інше необхідне для ЗСУ, Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував ухвалити законопроєкт про виділення з держбюджету 573 мільйони гривень на завершення будівництва другої черги музею Голодомору в Києві. ПʼЯТСОТ, ****, СІМДЕСЯТ ТРИ МІЛЬЙОНИ на музей під час війни!!! А ви не ******??? Армія та постраждалі цивільні вже забезпечені всім необхідним???

За словами голови Комітету з питань бюджету ВР Роксолани Підласої (партія «Слуга Народа») ініціатива є збалансованою та не передбачає збільшення видатків державного бюджету.

Тобто, на дрони, кулемети, міномети, пікапи, супутник, спартани і т.д. грошей в бюджеті немає, тому на все це збирають гроші волонтерські фонди з простих українців, а на музей більш ніж півмільярда гривень в бюджеті є?!

Неважливо, чому зʼявилася така ініціатива від «Слуг народу», чи через корупційні мотиви, чи через некомптентність, народ повинен нарешті зрозуміти, що голосувати на наступних виборах за партію, яка приймає такі рішення під час війни, категорично не можна!

От не можу я зрозуміти логіку цієї ініціативи крім корупції чи некомпетентності. Ну, от скажіть мені, чому потрібно витрачати на музей, хоч і музей Голодомору, таку космічну сумму, коли нам не вистачає грошей на армію та зброю?

А потім ми дивуємся, чому нас не приймають в НАТО.
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16.07.2023 10:08 Відповісти
Мені цікаво - так тепер "проблемне" угрупування перекинуть у Африку? А що з цього приводу скажуть "афроафриканці"? У них в заложниках немає сімей "вагнерівців" І ядерної зброї з сильними ВКС немає! І при спробі захоплення влади їм не буде чим протистоять
Ну , а нам це "на руку" - одною проблемою біля кордонів менше!
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16.07.2023 10:11 Відповісти
То так. Проблеми негрів шерифа не "колихають".
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16.07.2023 10:36 Відповісти
 
 