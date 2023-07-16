Вночі та зранку окупанти здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумської області, - ОВА
Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Юнаківська, Дружбівська громади.
Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано 82 вибухи", - йдеться в повідомленні.
Ворог здійснив мінометний обстріл Юнаківської громади, зафіксовано 4 вибухи. 30 вибухів пролунало в Есманській громаді: був гранатометний АГС обстріл. З мінометів ворог обстріляв Дружбівську громаду. У Хотинській громаді пролунало 14 вибухів. Ворог бив з мінометів.
За попередньою інформацією, без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.
"Вибухи, які ви вчора вночі чули в Сумах та Сумському районі, для мирних жителів загрози не несли", - зазначили також в ОВА.
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