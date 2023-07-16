Удар по колоні ворожих вантажівок з гаубицями Д-30 у Запорізькій області. ВIДЕО

Захисники України вразили колону ворожих вантажівок з гаубицями Д-30 у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Диванно-штурмовая бригада.

Як зазначається, удару по окупантах завдано в районі села Очеретувате у Пологівському районі Запорізької області. Били снарядами M30A1.

Також на відео зафіксовано наслідки влучного удару по ворожій колоні.

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