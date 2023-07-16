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Удар по колоні ворожих вантажівок з гаубицями Д-30 у Запорізькій області. ВIДЕО

Захисники України вразили колону ворожих вантажівок з гаубицями Д-30 у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Диванно-штурмовая бригада.

Як зазначається, удару по окупантах завдано в районі села Очеретувате у Пологівському районі Запорізької області. Били снарядами M30A1.

Також на відео зафіксовано наслідки влучного удару по ворожій колоні. 

Також читайте: Знищення російського ЗРК на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4163) обстріл (29612) знищення (7728) Запорізька область (3798)


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Топ коментарі
+63
Дохніть падли козломорді пачками
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16.07.2023 10:47 Відповісти
+55
були "каспійскіє марпєхі" а стали хорошими морпехами))
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16.07.2023 10:46 Відповісти
+50
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16.07.2023 10:50 Відповісти
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були "каспійскіє марпєхі" а стали хорошими морпехами))
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16.07.2023 10:46 Відповісти
в них "каспийское море мелковатое", захотіви до Чорного моря
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16.07.2023 10:54 Відповісти
Дохніть падли козломорді пачками
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16.07.2023 10:47 Відповісти
Щто за тяги бархатниє, кефтеме!
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16.07.2023 10:48 Відповісти
Полетіла кацапня клята до пекла і так буде з кожним орком ,
який ступить на нашу землю без запрошення 😡
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16.07.2023 10:50 Відповісти
Нормально батарею "накрили" Один "Урал" , видно , БК віз - бо рознесло вщент Та й три загоряння в полі - не від "смалених" кацапів, а від палаючого БК , який розкидало при вибуху ...
Цікаво інше - відео зблизька наші знімали? Якщо так - то гармати можна і собі забрать Якщо не відремонтувать - то хоч "розкулачить" на ремкомплект!
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16.07.2023 11:01 Відповісти
У першої, здається, ствола немає -- цікаво, куди він дівся?
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16.07.2023 13:26 Відповісти
в космос улетел))
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16.07.2023 14:37 Відповісти
Це - д-30 Вона в транспортно-похідному положенні складається Ствол і лапи станини зводяться разом і буксирування ведеться стволом вперед Придивися гарно А краще - набери в Вікіпедії Д-30 "транспортне" положення Фото І подивися
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16.07.2023 14:59 Відповісти
Ага. Це як я, в 2014-му, не міг зрозуміти, що то таке москалі таскають причепами на Донецьк. З вікна не дуже видно було. Зовсім цивільний був тоді...

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16.07.2023 15:35 Відповісти
Дуже важливо і корисно коли фахівці дають роз"яснення в коментах, ато так щось пишуть або писати. Дякую за роз"яснення.
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16.07.2023 15:35 Відповісти
Дякую! Почитав, подивився, дуже цікаво! 🤓
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16.07.2023 15:39 Відповісти
Будь ласка!
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16.07.2023 15:46 Відповісти
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16.07.2023 10:50 Відповісти
Літній лагер літнього диктатора...
Піонерська ера...
Тільки Вагнера ушлепки
Портять атмосферу...
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16.07.2023 11:07 Відповісти
как позорний ішак стал морпех ваще нє понимаю !
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16.07.2023 10:51 Відповісти
В результаті став жарєний ішак
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16.07.2023 12:03 Відповісти
Касєту прослухали, теперь кабздона без фонограми пішли слухати.
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16.07.2023 10:52 Відповісти
Та залиште того старого довбой***а кабздона в покої. Нахєр він тут потрібен
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16.07.2023 12:05 Відповісти
....і телевізор в паходє
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16.07.2023 10:52 Відповісти
то імпортозамєщонний планшет ))
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16.07.2023 11:04 Відповісти
"..нє расстанусь с зомбоящіком - па нєму пукіна паказивалі"
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16.07.2023 11:07 Відповісти
А второй чуркабес тем временем первому в ширинку полез. За угощением.
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16.07.2023 12:11 Відповісти
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16.07.2023 12:23 Відповісти
Їхали ашвабадітєлі руйнувати українські міста і вбиватти жінок і дітей і - приїхали. Так має бути з кожною сволотою, що прилізла в чужі землі.
Їхали кацапи,
Міста руйнувати,
Склали свої лапи
Менше стало вати.
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16.07.2023 10:56 Відповісти
В багатьох племенах первісних мисливців існували традиції ховать покійників з предметами повсякденного вжитку Це продовжилося навіть у єгиптян та вікінгів І деякі вважали, що ці предмети повинні "вмирать" разом з ними А потім, у потойбічному світі, відроджуваться та продовжувать служить покійнику Тому їх луки з стрілами та списи ламали, горщики розбивали І потім клали в могили От і цьому чорту покладуть в могилу розбитий телевізор!
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16.07.2023 15:44 Відповісти
Прекрастно... але бісить музика до таких відео, ще й коли пісні... воно геть недоречно
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16.07.2023 10:59 Відповісти
Ну, що тут скажеш - бо гарно ж димиться!
Колона вєзущая пушки Д-30...
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16.07.2023 11:01 Відповісти
Аткуда там в галавє рашистав мозг-там насрана па самає тємя...
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16.07.2023 11:01 Відповісти
Одному дало по голові і з неї телевізор вилетів.
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16.07.2023 13:44 Відповісти
Батько Махно рубав ослойобів в свій час на Запоріжжі, через сто років приперлися здихати правнуки-козлойоби..
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16.07.2023 11:01 Відповісти
В Луганськ і Бердянськ ЗСУ передали полум"яний привіт.
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16.07.2023 11:18 Відповісти
Какой он Каспийский морпех - обысновенная ЧЕРНОЖОПАЯ волосатая ЧУРКА.
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16.07.2023 11:20 Відповісти
Чурки не тонут - вот и морпех!
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16.07.2023 13:18 Відповісти
картина зветься - каспійський морпех відпочиває біля телевізору .
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16.07.2023 11:35 Відповісти
По разговору (на втором видео ) одно чурбанье , и это "российская армия" . там в россии от русских остался только дух да петух !!
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16.07.2023 11:38 Відповісти
Подився три рази-наче похмелився
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16.07.2023 11:42 Відповісти
"Мазги шайтанама улетели .....каспийские марпехи! эжембе пишельиех!"
Шо за яркие представители руськага мира? Это не кадыровцы случаем?
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16.07.2023 11:45 Відповісти
Чечня не имеет выхода к Каспию, у Дагестана - есть. Скорее всего дагестанцы.
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16.07.2023 20:52 Відповісти
у кадыровцев сборная солянка и кого там меньше всего сейчас, так
это чеченцев.. Там вполне могут быть кацапы, даги и даже якуты.
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17.07.2023 00:20 Відповісти
две пушкимана, наша каспийский марпех, акуратно мозг бушурге разорванама дагистан сгарел полностюмана маган шенсэнэ...

Вобщем - все умерли.
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16.07.2023 11:47 Відповісти
щито я нипонимал мозга савсем раскривушкана?
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16.07.2023 14:08 Відповісти
Це вже французькі чи ще англійські?
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16.07.2023 12:06 Відповісти
а може вже на китайській
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16.07.2023 12:16 Відповісти
Коли на твою землю прийшов окупант - ти його не вбиваєш , а знищуєш . Знищуєш окупантів так , ак знищуєш шкідників (колорадських жуків , наприклад) на своєму городі - любими методами ! ! ! Слва ЗСУ і смерть окупантам ! ! !
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16.07.2023 12:50 Відповісти
Морпех - в море пехался с таким же "морпехом"?
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16.07.2023 13:15 Відповісти
Мозга нет, мозг открытый. без мозга приехал без мозга уехал.
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16.07.2023 13:39 Відповісти
Видео просто взрів мозга .
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16.07.2023 14:07 Відповісти
Зате телевізор цілий.
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16.07.2023 15:10 Відповісти
Как может быть открыто то, чего у кацапов нет - мозг?
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16.07.2023 16:58 Відповісти
мозги, собственно есть, но свинособачий гибрид.
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17.07.2023 00:21 Відповісти
👏👏👏✌️💪💛💙
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16.07.2023 19:52 Відповісти
Каспийскій марпєх, Сіндбад марєход аднака. Марпєх без тєлика нє салдат.
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17.07.2023 01:07 Відповісти
 
 