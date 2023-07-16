Удар по колоні ворожих вантажівок з гаубицями Д-30 у Запорізькій області. ВIДЕО
Захисники України вразили колону ворожих вантажівок з гаубицями Д-30 у Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Диванно-штурмовая бригада.
Як зазначається, удару по окупантах завдано в районі села Очеретувате у Пологівському районі Запорізької області. Били снарядами M30A1.
Також на відео зафіксовано наслідки влучного удару по ворожій колоні.
Топ коментарі
+63 Rash VM
показати весь коментар16.07.2023 10:47 Відповісти Посилання
+55 Bohdanov Dmytro #550873
показати весь коментар16.07.2023 10:46 Відповісти Посилання
+50 Перехватчик
показати весь коментар16.07.2023 10:50 Відповісти Посилання
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який ступить на нашу землю без запрошення 😡
Цікаво інше - відео зблизька наші знімали? Якщо так - то гармати можна і собі забрать Якщо не відремонтувать - то хоч "розкулачить" на ремкомплект!
Піонерська ера...
Тільки Вагнера ушлепки
Портять атмосферу...
старого довбой***акабздона в покої. Нахєр він тут потрібен
Їхали кацапи,
Міста руйнувати,
Склали свої лапи
Менше стало вати.
Колона вєзущая пушки Д-30...
Шо за яркие представители руськага мира? Это не кадыровцы случаем?
это чеченцев.. Там вполне могут быть кацапы, даги и даже якуты.
Вобщем - все умерли.