Окупанти маскують свої кораблі, перефарбовують їх у чорний колір, - ВМС ЗСУ

Російські загарбники стали застосовувати нову схему маскування - вони перефарбовують свої кораблі у чорний колір.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вони (росіяни - ред.) зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час доби було важче визначити тип корабля, також для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим. І на нічному фоні це нібито має їм якось допомоги. Знаєте, є таке прислів’я українське: "Дурень думкою багатіє". Це про цю ситуацію. Ці методи були використані ще у Другу світову війну. Як це їм допоможе? Побачимо згодом", - зазначив він.

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