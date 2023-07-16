Окупанти маскують свої кораблі, перефарбовують їх у чорний колір, - ВМС ЗСУ
Російські загарбники стали застосовувати нову схему маскування - вони перефарбовують свої кораблі у чорний колір.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Вони (росіяни - ред.) зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час доби було важче визначити тип корабля, також для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим. І на нічному фоні це нібито має їм якось допомоги. Знаєте, є таке прислів’я українське: "Дурень думкою багатіє". Це про цю ситуацію. Ці методи були використані ще у Другу світову війну. Як це їм допоможе? Побачимо згодом", - зазначив він.
Топ коментарі
+12 Сашко Бабенко #553471
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+12 Muron
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+11 Hulio
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я тримаюся думки що москалі напали бо вирішили що наша армія настільки слабка що посипеться а українці настільки пігмеї що цілуватимуть ноги вищій расі русскіх.
я не думаю що вони перестали вірити в свою арійськість, просто вони стали нас вважати більш серйозним ворогом.
але всерівно вони вірять і це щоденно у них по телевізору кажуть що треба добити українців і тоді буде все добре - і санкції знімуть і путіна будуть всі поважати і укрАінци почнуть слухатися русскіх як їх зараз слухаються чукчі та евенки.
Шойгу, где черная фарба!!!!!
Якій у «нас асфальт»?!
Вже майже 2 роки шаленого отпору ху&лу.
Швидко міняй руську методичку.
І це в моїй країні йде війна. А ти сидиш за кордоном. Ото сиди мовчки і не тявкай зі своїх зелених методичок.
Пи.Си. Для альтернативнообдарованих - війна в Україні з 2014 року.
Потім - у червоний...
Бо бички страждають від надмінно-чорного...
Он белым был, он красным был, а чёрным - нет…
😆
Тоді вони були б непотопляємі.
https://focus.ua/*******-novosti/575939-rf-prodolzhaet-kamuflirovat-korabli-v-sevastopole-dlya-chego-eto-delaetsya-foto-video РФ продолжает камуфлировать корабли в Севастополе: для чего это делается (фото, видео)