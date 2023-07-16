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Новини Війна
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Окупанти маскують свої кораблі, перефарбовують їх у чорний колір, - ВМС ЗСУ

рф,корабель

Російські загарбники стали застосовувати нову схему маскування - вони перефарбовують свої кораблі у чорний колір.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вони (росіяни - ред.) зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час доби було важче визначити тип корабля, також для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим. І на нічному фоні це нібито має їм якось допомоги. Знаєте, є таке прислів’я українське: "Дурень думкою багатіє". Це про цю ситуацію. Ці методи були використані ще у Другу світову війну. Як це їм допоможе? Побачимо згодом", - зазначив він.

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Автор: 

корабель (1618) росія (66520) Чорноморський флот рф (626)


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Топ коментарі
+12
це показує що москалі і досі вірять що вони нас здолають, тож нашим рано розслаблятися, ворог ще й досі сильніший за нас практично у всьому.
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16.07.2023 11:09 Відповісти
+12
хтось в темі з фарбою

Шойгу, где черная фарба!!!!!
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16.07.2023 11:10 Відповісти
+11
Мангали ставлять.
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16.07.2023 11:07 Відповісти
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Мангали ставлять.
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16.07.2023 11:07 Відповісти
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16.07.2023 11:12 Відповісти
Не уподобляйтесь неукам. Это у нас от дронов.

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16.07.2023 16:41 Відповісти
Я бачив, як на наші САУ ставлять мангали від Ланцетів.....
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16.07.2023 11:43 Відповісти
Ну да, неудобная правда, об этом нигде и не пишут
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16.07.2023 11:48 Відповісти
Тільки є один ньанс - "мангал" на танку і "мангал" на сау нуце дуже велика різниця!
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16.07.2023 13:07 Відповісти
...ну це як мангали для джевеліна
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16.07.2023 11:08 Відповісти
це показує що москалі і досі вірять що вони нас здолають, тож нашим рано розслаблятися, ворог ще й досі сильніший за нас практично у всьому.
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16.07.2023 11:09 Відповісти
Це навпаки вказує на те, що вони нас бояться. А те що не треба розслаблятися то і так зрозуміло.
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16.07.2023 12:02 Відповісти
ну так, бояться так що цілий бахмут захопили.

я тримаюся думки що москалі напали бо вирішили що наша армія настільки слабка що посипеться а українці настільки пігмеї що цілуватимуть ноги вищій расі русскіх.

я не думаю що вони перестали вірити в свою арійськість, просто вони стали нас вважати більш серйозним ворогом.

але всерівно вони вірять і це щоденно у них по телевізору кажуть що треба добити українців і тоді буде все добре - і санкції знімуть і путіна будуть всі поважати і укрАінци почнуть слухатися русскіх як їх зараз слухаються чукчі та евенки.
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16.07.2023 12:14 Відповісти
хтось в темі з фарбою

Шойгу, где черная фарба!!!!!
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16.07.2023 11:10 Відповісти
Краще б гімном намастили. Дрони відпугувати.
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16.07.2023 12:55 Відповісти
У нас асфальтують, у них фарбують..
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16.07.2023 11:11 Відповісти
Але фарбують саме зброю.
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16.07.2023 11:15 Відповісти
То пофіг що, під прикриттям якихось безумних ідей, по типу асфальтування-фарбування-бетонних палаток-укриттів, хтось і у нас і у них нехило баблом затарюється..нафіга ті кораблі розглядати - раз у темряві щось невнятне чухає - шваркнути, а потім питати хто це...
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16.07.2023 11:20 Відповісти
Прокинься!

Якій у «нас асфальт»?!

Вже майже 2 роки шаленого отпору ху&лу.

Швидко міняй руську методичку.
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16.07.2023 14:48 Відповісти
Сам не спи. Асфальтують, ще й як. Он постійно у новинах якісь дорожники підриваються (не плутати з комбайнерами).

І це в моїй країні йде війна. А ти сидиш за кордоном. Ото сиди мовчки і не тявкай зі своїх зелених методичок.

Пи.Си. Для альтернативнообдарованих - війна в Україні з 2014 року.
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16.07.2023 15:18 Відповісти
64,3 млрд. на асфальт в этом году.
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16.07.2023 17:12 Відповісти
Ні-Ні-Ні - у синій колір!
Потім - у червоний...
Бо бички страждають від надмінно-чорного...
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16.07.2023 11:15 Відповісти
"Чорная роза емблема печали" 😂
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16.07.2023 11:15 Відповісти
Чорная роза... Красная роза... Чорная... Красная... Да той фільм біндери снімалі!
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16.07.2023 11:36 Відповісти
ще можно у "горохи" розфарбовувать - це дієво проти ПКР.
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16.07.2023 11:16 Відповісти
Можливо це проти підводних дронів у яких, виходячи з різних відео, камера є основним засобом наведення.
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16.07.2023 11:17 Відповісти
Так вони фарбують надводну частину морди й ж@пи корит..
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16.07.2023 11:25 Відповісти
Можливо я не так сказав. Мав на увазі дрони де видно з під води пару деталей всього. Скоріше за все антену та засіб візуального контролю довкілля. Ті дрони, з яких показували відео атаки в бухті Севастополя. Я не знаю в якому положені вони долають дистанцію від точки запуску до точки виходу на атаку. Підводному чи надводному.
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16.07.2023 11:37 Відповісти
Ні...Ну чого,все вірно...Той колір що треба,тим більш на воді мішків не потрібно.Відразу в домовинці.
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16.07.2023 11:20 Відповісти
Правильно, пацаны. Вечером перекрашивайте в чёрный, а утром-в белый. Вас, вообще, никогда не найдут.
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16.07.2023 11:22 Відповісти
У Чорному морі кораблі зазвичай фарбувались у світло-сірий колір.
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16.07.2023 11:27 Відповісти
Не підказуйте!)
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16.07.2023 11:39 Відповісти
Вони і без мене це знають. Так фарбували ще при совку.
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16.07.2023 11:48 Відповісти
Може просто шарова фарба закінчилась?
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16.07.2023 11:33 Відповісти
Пливе по Чорному морю в чорне пофарбований девайс і його ніхто не бачить, а якщо ще затемна... Якось так, схоже.
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16.07.2023 11:47 Відповісти
И что, даже не топят у причала???
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16.07.2023 11:48 Відповісти
Давай покрасим холодильник в чёрный цвет.
Он белым был, он красным был, а чёрным - нет…
😆
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16.07.2023 11:50 Відповісти
Це стандартна фарбування невеликих кораблів і катерів ЧФ ще з радянських часів. Дійсно створює якусь оптичну ілюзію. Але звідки про це знати спікеру Військово-Морських.
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16.07.2023 11:55 Відповісти
Чорний колір предмету зорово зменшує його розміри.
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16.07.2023 12:01 Відповісти
.Радару якось піх..й, якого кольору та балія...
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16.07.2023 14:21 Відповісти
Радар інколи давлять засобами РЕБ. Спостерігач на вахті сприймає відбиті е.м. хвилі в спектрі 330-720 нм, майже як радар. Але чорний колір практично їх поглинає. Чорний колір для людини-спостерігача схожий на дію стелс покриття проти радарів в літаків
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16.07.2023 14:54 Відповісти
Фарба коштує грошей. Плюс робота по фарбуванню. Хтось з "винахідників" камуфляжу вкраде бабла.
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16.07.2023 11:59 Відповісти
При Цусиме парашные лапти тоже были выкрашены в чёрный цвет (но с жёлтыми трубами, чтобы японцам было удобнее целиться). Результат всем известен.
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16.07.2023 12:19 Відповісти
Адміралу Кузнєцову, якщо відремонтують, як обіцяно у 2024 році, нехай теж трубу жовтим розфарбують))
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16.07.2023 12:31 Відповісти
Коли Адмірал Кузнєцов ішов у бойовому ордері, то файно димів. Дим з труби був чорним. Розвідка повідомила, що чорний дим через те, що кок на Кузі щойно народила, і команда Кузі обирає папу...
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16.07.2023 14:03 Відповісти
Угу..його супутники навіть бачили та іржали)))
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16.07.2023 14:21 Відповісти
Шкода, що в них поки що немає ідеї човни лайном завантажити.
Тоді вони були б непотопляємі.
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16.07.2023 12:24 Відповісти
москалі любять з гівна ліпити..якщо вашу ідею підхватять - на болотах з'являться гівноплави, гівнольоти..скрєпнєнько й за порєбрік не випустять..
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16.07.2023 12:34 Відповісти
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16.07.2023 12:47 Відповісти
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16.07.2023 15:22 Відповісти
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16.07.2023 14:30 Відповісти
Цій новині не меньше місяця. Десь читав, але вже встиг забути де. )))
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16.07.2023 15:15 Відповісти
Вибачаюсь. Меньше місяця. Лише 2 тижня. Хоч я і не впевнений, що бачив її саме тут.

https://focus.ua/*******-novosti/575939-rf-prodolzhaet-kamuflirovat-korabli-v-sevastopole-dlya-chego-eto-delaetsya-foto-video РФ продолжает камуфлировать корабли в Севастополе: для чего это делается (фото, видео)
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16.07.2023 15:21 Відповісти
та краще зразу переробить з надводних у підводні, і красить не треба
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16.07.2023 22:11 Відповісти
 
 