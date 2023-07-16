2 ворожі безпілотники збито на Сумщині. Повітряні сили інформують про роботу ППО (оновлено)
Ворожий безпілотник збито на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
"Сьогодні о 9.15 в районі села Верхня Сироватка Сумського району засобами ППО Збройних Сил України був збитий ворожий БпЛА. Дякуємо нашим захисникам. Разом до Перемоги", - йдеться у повідомленні.
"Увага! Сумська область - можлива робота ППО по ворожу БпЛА!", - зазначили у Повітряних силах.
Згодом у ОВА повідомили, що збито ще один безпілотник.
"Сьогодні в 11.30 засобами ППО ЗСУ був збитий ворожий БпЛА над територією Сумського району! Це вже друга ворожа ціль за день, знищена нашими захисниками! Дякуємо ще раз нашим героям!", - йдеться у повідомленні.
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https://m.censor.net/ua/video_news/3431326/prykordonnyky_vyyavyly_ta_znyschyly_zi_striletskoyi_zbroyi_vorojyyi_bpla_video
не можна робити в кожному місті України де є мисливці з нарізною зброєю,Дфтг з різною бойовою зброєю?
Можливо було б навіть призначити винагороду чи нагороду для цивільних які під контролем військових влучили в БПЛА,та мисливці зі своїми патронами будуть,навіть бк не треба витрачати!!!
Тільки організуйте людей!!