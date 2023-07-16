2 ворожі безпілотники збито на Сумщині. Повітряні сили інформують про роботу ППО (оновлено)

Ворожий безпілотник збито на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Сьогодні о 9.15 в районі села Верхня Сироватка Сумського району засобами ППО Збройних Сил України був збитий ворожий БпЛА. Дякуємо нашим захисникам. Разом до Перемоги", - йдеться у повідомленні.

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"Увага! Сумська область - можлива робота ППО по ворожу БпЛА!", - зазначили у Повітряних силах.

Згодом у ОВА повідомили, що збито ще один безпілотник.

"Сьогодні в 11.30 засобами ППО ЗСУ був збитий ворожий БпЛА над територією Сумського району! Це вже друга ворожа ціль за день, знищена нашими захисниками! Дякуємо ще раз нашим героям!", - йдеться у повідомленні.