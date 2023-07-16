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Новини Війна
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Подвоєння підтримки постраждалій від війни Україні є "єдиним найкращим" способом допомогти світовій економіці, - глава Мінфіну США Єллен

джанет,єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен, виступаючи в кулуарах саміту міністрів фінансів G20 в Індії, заявила що "ключовим пріоритетом" є "подвоєння нашої підтримки України" в її захисті від Росії.

Про це пише AFP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Після візиту до Києва в лютому Єллен заявила, що на власні очі побачила "величезну різницю", яку робить іноземна допомога як цивільним, так і українським військовим.

"Припинення цієї війни – це перш за все моральний імператив, – сказала Єллен журналістам у Гандінагарі. "Але це також найкраще, що ми можемо зробити для світової економіки", – додала вона.

Вторгнення Росії в Україну викликало шокові хвилі у світовій економіці, спричинивши різке зростання цін на продукти харчування та паливо. Угода, яка дозволила відновити експорт українського зерна, закінчується в понеділок, якщо Росія не погодиться її поновити.

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"Бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України", – сказала Єллен.

"Допомагаючи підтримувати економіку і роботу уряду, ми надаємо Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу і свій суверенітет".

Вона додала, що однією з "ключових цілей" Вашингтона є "боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій". Єллен також заявила, що буде "відстоювати ідею про те, що існує компроміс" між підтримкою України та підтримкою Глобального Півдня.

Автор: 

економіка (941) допомога і підтримка (1170) Єллен Джанет (73)


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Якщо примусити команду Дєрьмака не розкрадати фіндопомогу Заходу, то і подвоювати буде не потрібно
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16.07.2023 11:27 Відповісти
Ну то хто ж ім винен шо вони до своіх грошеи не ставлять перевіряючих
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16.07.2023 11:32 Відповісти
Для того, чтобы увеличить масштаб помощи, нужно сократить масштаб величайшего и его окружения. Желательно до размера тюремной камеры. Можно меньше, но это уже вкусовщина.
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16.07.2023 12:16 Відповісти
з чого можемо зробити висновок, що найближчому майбутньому про припинення надання Україні грантів та кредитів з бюджетів світового цивілізованого суспільствва - не йдеться. Пенсії та зарплати нам будуть виплачуватися

Дякуємо!
God Bless America!
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16.07.2023 12:18 Відповісти
Ця жінка ,коли була на посаді Пауела ,дуже непогано керувала резервною системою США.
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16.07.2023 12:27 Відповісти
сказано дуже правильно, але чи є така потреба у "партнерів"
бо ця війна 21 століття більше нагадує війнну навіть не другу світову а бородинську битву,
стєнка на стєнку
для знищення живої сили
німці були під москвою а британці куярили (берлін)
а ми нічого не робимо на території параші бо *****, нізя
це що за муйня???
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16.07.2023 13:26 Відповісти
 
 