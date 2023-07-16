Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху на Херсонщині - гралися невідомим предметом, а той здетонував, - ОВА

Унаслідок вибуху на Херсонщині постраждали двоє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років.

"У дітей - черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги. Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Прокудін також звертається до батьків: "Будьте пильними, говоріть з дітьми. Поясніть, яка небезпека може стояти за іграми з невідомими предметами".