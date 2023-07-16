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Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху на Херсонщині - гралися невідомим предметом, а той здетонував, - ОВА

херсонщина

Унаслідок вибуху на Херсонщині постраждали двоє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років.

"У дітей - черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги. Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Прокудін також звертається до батьків: "Будьте пильними, говоріть з дітьми. Поясніть, яка небезпека може стояти за іграми з невідомими предметами".

Автор: 

вибухівка (478) діти (5188) Херсонська область (5955)


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ЗМІ повідомляють, що ************* до більшості західної касетної зброї мають яскравий колір корпусів, на випадок того, щоб легше було виявляти ті (до 2,5% ) з них, які не детонували, не розірвалися при застосуванні. Легше побачити саперам та мирняку, якого попередять про небезпеку.
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16.07.2023 11:53 Відповісти
Мабуть, з метою проведення реабілітації дітей України, які постраждали від війни московитів, і купила дочка Резнікова, на останні млн
$€, отой самий, будинок на Півдні ЄС!
Звичайно, що такі гроші, їй подарувала така ж БАБУСЯ, яка подарувала і шуфричу десятки ГА лісу Карпаського!!

Так вон, як нелохи, і живуть у цьому лайні з брехні!
Це і є, мабуть, причиною тієї істеричної посмішки у адвоката на мародерстві з Міноборони!!
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16.07.2023 13:33 Відповісти
А ну росо-ліберали, прокажіть мені казочку про "хароших русских". Ви, падли ,єдним миром мазані ! Горіть, суки , в пеклі!
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16.07.2023 13:40 Відповісти
 
 