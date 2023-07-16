Череватий про підрозділ кадирівців у районі Кліщіївки: Це маркетинг, а не військова справа. Великих результатів вони не досягають
На Бахмутському напрямку, поблизу села Кліщіївка, перебуває невеликий підрозділ "кадирівців".
Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Східного угруповання військ Збройних Сил України зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В районі Кліщіївки є їхній невеликий підрозділ, напевно, до роти "кадирівців", - сказав він.
Череватий назвав присутність на Бахмутському напрямку "кадирівців" більш маркетинговим ходом, ніж проявом військової тактики.
"Кадирівці"- це більше про маркетинг, ніж про військову справу. Тобто мільярди, які були вкладені в режим Кадирова, він змушений відпрацьовувати і показувати, як він намагається віддячити своєму хазяїну. Але як військова одиниця вони не дають якихось великих результатів", - сказав він.
За словами Череватого, колосальні втрати під Бахмутом змушують росіян стягувати туди "різношерстні" війська. Зокрема, на цьому напрямку знаходиться елітний підрозділ повітряно-десантних військ, підрозділ російського спецназу, підроділ бойового армійського резерву "Барс" і підрозділ "Шторм-Z".
"Ворог старається максимальними силами утримати це місто так само, як раніше намагався всіма силами його взяти. Безперечно, Бахмут на сьогодні, крім військового значення, має також інформаційно-пропагандистське значення. За це місто росіяни поклали стільки особового складу і техніки! По суті, вони там знищили один з найбоєздатніших своїх підрозділів "Вагнер" і не досягли грандіозних цілей", - сказав речник Східного угруповання військ.
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То кадиров тут-як тут - са сваїмі пацанамі...
Що ця фраза означає? А означає, що деяких результатів вони таи досягають, а це значить, що українські підрозіли, що протистоять їм, втрачють позиції. Я правильно зрозуів чи ні?