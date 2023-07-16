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Череватий про підрозділ кадирівців у районі Кліщіївки: Це маркетинг, а не військова справа. Великих результатів вони не досягають

чеченці,кадирівці

На Бахмутському напрямку, поблизу села Кліщіївка, перебуває невеликий підрозділ "кадирівців".

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Східного угруповання військ Збройних Сил України зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В районі Кліщіївки є їхній невеликий підрозділ, напевно, до роти "кадирівців", - сказав він.

Череватий назвав присутність на Бахмутському напрямку "кадирівців" більш маркетинговим ходом, ніж проявом військової тактики.

"Кадирівці"- це більше про маркетинг, ніж про військову справу. Тобто мільярди, які були вкладені в режим Кадирова, він змушений відпрацьовувати і показувати, як він намагається віддячити своєму хазяїну. Але як військова одиниця вони не дають якихось великих результатів", - сказав він.

За словами Череватого, колосальні втрати під Бахмутом змушують росіян стягувати туди "різношерстні" війська. Зокрема, на цьому напрямку знаходиться елітний підрозділ повітряно-десантних військ, підрозділ російського спецназу, підроділ бойового армійського резерву "Барс" і підрозділ "Шторм-Z".

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"Ворог старається максимальними силами утримати це місто так само, як раніше намагався всіма силами його взяти. Безперечно, Бахмут на сьогодні, крім військового значення, має також інформаційно-пропагандистське значення. За це місто росіяни поклали стільки особового складу і техніки! По суті, вони там знищили один з найбоєздатніших своїх підрозділів "Вагнер" і не досягли грандіозних цілей", - сказав речник Східного угруповання військ.

Автор: 

Кадиров Рамзан (529) чеченці (112) Бахмут (1563) Череватий Сергій (166)


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Это давно всем понятно'такие очевидные вещи говорит как и игнат' реально к новостям не относиться
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16.07.2023 13:17 Відповісти
Кадыровцы грозные, умелые и очень опасные воины. Но только для овец.
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16.07.2023 13:18 Відповісти
Ну, якщо расіян вважати баранами та авцамі...
То кадиров тут-як тут - са сваїмі пацанамі...
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16.07.2023 13:24 Відповісти
козойоби срані
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16.07.2023 22:04 Відповісти
Тик-ток-ган-дон
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16.07.2023 13:21 Відповісти
Ну,чому так несправедливо?)А чому пан Череватий не каже,що худоба в тих районах ,де є кадирівці,стала душе спокійна та покладиста,особливо кози та вівці)))
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16.07.2023 13:25 Відповісти
Ще на початку війни,коли розгромили кадирівців було зрозуміло,що їм похєр воювати,їм головне грабувати,мародерити. нафіґ їм воювати,якщо є багато "ваньок".
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16.07.2023 13:27 Відповісти
Досягають. Як заград-отряди вони доволі ефективні
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16.07.2023 15:30 Відповісти
"Великих результатів вони не досягають".

Що ця фраза означає? А означає, що деяких результатів вони таи досягають, а це значить, що українські підрозіли, що протистоять їм, втрачють позиції. Я правильно зрозуів чи ні?
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16.07.2023 20:12 Відповісти
 
 