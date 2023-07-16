УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13489 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 882 43

Наразі змушені ставити ППО біля населених пунктів. Якщо їх розмістити подалі - противник скористається прогалинами, - Ігнат

ппо

Україна поки не має можливості розташовувати засоби ППО далі від міст. Це дозволить окупантам легко виявляти прогалини у протиповітряній обороні.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він пояснив, що для ефективної повітряної оборони країну потрібно взяти у кільце. Проте поки Україна не має достатньої кількості засобів, щоб зробити це.

"Засоби ППО різні - середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери - його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила", - сказав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни застосовують крилаті ракети "Калібр" втричі менше, ніж ракети Х-101/Х-555, - Повітряні сили

Тому захисники розташовують системи та засоби ППО біля окремих населених пунктів, щоб утворити кільце. За словами Ігната, за можливості засоби ППО розташовують якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі.

"Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів", - зазначив він.

Також читайте: Сили ППО працювали у складних погодних умовах: окупанти атакували ударними БПЛА під час грози, - ОК "Південь"

Автор: 

ППО (3346) Повітряні сили (2825) Ігнат Юрій (814)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Якщо всі ізраільскі системи "залізний купол" закривають 22 тис км, то для прикриття України цими системами треба їх мати в двадцять сім разів більше, ніж є у Ізраїля. І це ми щє не торкаємось питання ефективності цього залізного купола проти чогось, крім саморобних кассамів.
показати весь коментар
16.07.2023 13:46 Відповісти
+7
Якщо хтось не розуміє - якщо умовно поставити ППО замість 10км від Києва - на відстань 20км від Києва - то охват кожної, системи ППО має збільшитись в 4 рази, на різницю радіуса покриття цих ППО. Тобто умовно Петріотів має стати в 4 рази більше, тому маємо парочку Петріотів в центрі Києва, а не 20 дивізіонів на ближніх підступах. Думаю жодний бюджет не потягнув би такий ППО захист 🙄, тому на жаль маємо ППО просто в містах, чи на самих ближніх підступах, край
показати весь коментар
16.07.2023 13:42 Відповісти
+6
Тому нам мають перестати зв'язувати руки в сенсі контрборотьби з російськими засобами уражень. Далекобійні ракети та удари ними по російській території де розташовані шахеди, ракетні пускові, аеродроми.
показати весь коментар
16.07.2023 14:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Залізний купол
показати весь коментар
16.07.2023 13:40 Відповісти
Якщо всі ізраільскі системи "залізний купол" закривають 22 тис км, то для прикриття України цими системами треба їх мати в двадцять сім разів більше, ніж є у Ізраїля. І це ми щє не торкаємось питання ефективності цього залізного купола проти чогось, крім саморобних кассамів.
показати весь коментар
16.07.2023 13:46 Відповісти
Ізраіль, це по факту одна Львівська область..
показати весь коментар
16.07.2023 13:51 Відповісти
1. Залізні куполи-перетягують навіть у Ізраілі з місця на місце, тому що не закриває всю країну.
2. Поки що Купол еффективний проти касамів-перероблених у гаражах ракет Градів. Ефективність проти крилатих ракет, тим більше баллістичних цілей-невідома. Можливо у процесі модернізації щось і буде.
показати весь коментар
16.07.2023 15:21 Відповісти
Якщо хтось не розуміє - якщо умовно поставити ППО замість 10км від Києва - на відстань 20км від Києва - то охват кожної, системи ППО має збільшитись в 4 рази, на різницю радіуса покриття цих ППО. Тобто умовно Петріотів має стати в 4 рази більше, тому маємо парочку Петріотів в центрі Києва, а не 20 дивізіонів на ближніх підступах. Думаю жодний бюджет не потягнув би такий ППО захист 🙄, тому на жаль маємо ППО просто в містах, чи на самих ближніх підступах, край
показати весь коментар
16.07.2023 13:42 Відповісти
Тому нам мають перестати зв'язувати руки в сенсі контрборотьби з російськими засобами уражень. Далекобійні ракети та удари ними по російській території де розташовані шахеди, ракетні пускові, аеродроми.
показати весь коментар
16.07.2023 14:11 Відповісти
Зброю власного виробництва можна застосовувати, як нам заманеться. Тому потрібно не 36 мільярдів розкрадати і не викидати гроші на дальні безпілотники, які постійно збивають (ЗСУ теж збиває майже всі шахеди, бо БПЛА це лайно, треба 20 запустити, щоб 1 можливо долетів), а зрештою закінчити розробку і почати виробництво "Сапсану". А для виробництва "Вільхи" у модифікації на 202 км проектувати вже нічого не треба. І можна бити всюди, куди дістанеш.
А от західну зброю можна використовувати тільки по території України - по Криму, Луганську, Донецьку і т.д. Більшість громадян у всіх країнах НАТО не хоче, щоб #уйло по ним довбануло і почалась не та, що у вас і у кацапів зараз у фантазіях, а вже справжня Третя світова між ядерними державами. Якщо небажання ядерної війни це раптом сцикливість - добре, але про сцикливість тих, хто не хоче воювати, краще за все розповідати з окопів, а не з затишних диванів.
показати весь коментар
16.07.2023 14:37 Відповісти
Я тобі скажу більше. Якби ти та інші ти вийшли 24 лютого з квітами до асвабадітєлєй, то війни не було б не тільки ядерної, а й конвенційної. Цілих декілька років. Потім ти і інші ти, вже в складі російської армії штурмували б Берлін і Париж. А сцикливість Заходу полягає в тому, що вони до сих пір не хочуть повірити в реальність. Масовано, повторюю, масовано не допоможуть - будуть самі воювати з кацапньою. Бо українці не плодяться і не ростуть так швидко як щури. Нас фізично не достатньо для захисту Заходу одноосібно з рівнем допомоги як зараз. Її потрібно більше в рази і без застерігань по вживанню.
показати весь коментар
16.07.2023 15:19 Відповісти
Шо ти твої дитячі уявлення про світ- це твої уявлення.
Ти або троль, або корисний ідіот, що в принципі одне і теж.
Ти із твоїм курячим мозоком не допускаєш, що у будь-якої країни є власні інтереси і ВЛАСНІ ПРОБЛЕМИ, більш чутливі для них, ніж війна в Україні.
Якщо ти не троль, а просто ідіот, то повинен дякувати нашим союзникам, що поставили таку кількість зброї, без якої України в нинішньому вигляді вже небуло би.
показати весь коментар
16.07.2023 15:31 Відповісти
Можеш мене називати як завгодно. Хоч дитиною, хоч тролем, хоч зележопом, хоч порохоботом, хоч ідіотом. Але я знаю, що війна з такою країною як Кацапстан потребує зусиль усього європейського товариства та США як військового і економічного гаранта. І всі їх ВЛАСНІ інтереси у разі нашої поразки стануть нікчемними. Тож потрібна реальна консолідація зусиль подібна до часів 2 світової. Росія це не Ірак. Не Афганістан. І не Сомалі.
показати весь коментар
16.07.2023 15:42 Відповісти
Тільки шизоід може знати які "ВЛАСНІ ІНТЕРЕСИ" у країн, краще ніж самі ці країни.
Голову лікуй, шизік.
показати весь коментар
16.07.2023 15:57 Відповісти
ПНХ, ублюдок!
показати весь коментар
16.07.2023 18:45 Відповісти
Реальність - кацапи не нападають на країни НАТО. А демонстрація мапи, звідки кацапи з чотирьох напрямків готують напад на НАТО і тому НАТО нібито зобов'язане превентивно робити дуже рішучі кроки - це краще залишити для бульбофюрера і іншого сміття, яке вірить бульбофюреру і #уйлу.
Якщо влада західних країн поставить інтереси України вище за безпеку власних громадян - їх громадяни розірвуть їх на майданах і будуть праві, бо Україна до 2014 року більшістю була проти членства в НАТО і в 2019 майже трьома чвертями обрала втому від війни і "пєрєстать стрілять", а тепер вимагає, щоб НАТО було готове вступити у війну лише заради того, щоб надати Україні ще більше, ніж зараз.
показати весь коментар
16.07.2023 15:36 Відповісти
На ********* етапі інтереси України є і інтересами Європи, якщо вона не бажає окрім бістро одержати і ще якісь інші кафе давай-давай.
показати весь коментар
16.07.2023 15:46 Відповісти
До 24.02.2022 Європа мирно витрачала кошти на власний розвиток і власних громадян, купувала нафту й газ по вигідним цінам.
І це насправді величезний дипломатичний успіх України і потім - деяких інших країн (Великобританії, США), що вдалося переконати все НАТО і весь ЄС наплювати на власне благополуччя і вкласти в Україну вже більше 100 мільярдів доларів.
#уйлу байдуже на розширення НАТО, він не напав на Фінляндію і навіть не завадив її вступу руками якої-небудь Угорщини. Україна - інша справа, кацапи вважають Україну "ісконно" своєю територією, до того ж дуже ослабленою колаборантами Дєрьмака, тому й напали. А Захід міг би нас кинути напризволяще і ніколи б його ніхто не чіпав, як не чіпав до того.
Кацапи нападають лише на тих, за кого ніхто не вступиться. Якби #уйло знало, як Захід допомагатиме Україні, то зачекав би перемоги республіканця на кшталт Трампа чи Десантіса, перший дуже поважає #уйла, а другому війни на пострадянському просторі не цікаві, про що він чесно заявив через рік після початку повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
16.07.2023 18:07 Відповісти
Аби щось написати. Пускові установки шахедів, іскандерів, калібрів і всіляких Х-...., це високомобільні комплекси, які зникнуть з місця пуску, коли ракети ще будуть на півдороги до цілі. А аеродроми на тер. рашки, це практично недосяжні для нас цілі, так, щоб надовго його вивести з ладу.
показати весь коментар
16.07.2023 18:23 Відповісти
Хіба на кацапії немає складів для ракет для цих високомобільних комплексів? Хіба не має технічних баз для обслуговування цих високомобільних комплексів? Хіба не мають полігонів де навчається особовий склад цих високомобільних комплексів? Цілей, які ми маємо вразити безліч. Засобів-катма.
показати весь коментар
16.07.2023 18:56 Відповісти
1. Склади для такої зброї знаходяться під землею, або припустимо за уралом, на далкому сході-ціль недосяжна. 2. Комплекс на чергуванні не потребує обслуговування, а якщо потрібно- на платформу і знов на базу за урал- ціль недосяжна. 3. Особовий склад ВЖЕ навчанний і знаходиться на бойовому чергуванні, там немає чмобіків, адже ці комплекси на території рашки не знищувались. Ми зараз можемо знищувати склади з снарядами для ствольної та реактивної артилерії, гармати, РСЗО на тимчасовоокупованих територіях. Але для нас недосяжні ОТК, стратегічна авіація, підводні човни, та навіть пускові установки шахедів- звичайні фури по великому рахунку. Вся надія на партизанів в рашці.
показати весь коментар
16.07.2023 19:18 Відповісти
Хай буде по вашому. Стрілять по кацапам не потрібно. Бо нема по чому, бо не попадем, бо гранати не того дизайну. Та й взагалі ми сусіди.
показати весь коментар
16.07.2023 19:25 Відповісти
"Далекобійні ракети та удари ними по російській території де розташовані шахеди, ракетні пускові, аеродроми."- я пояснив, що це прагнення нічим не підкріплено, це як висери арестовича, подоляка і марафонів. Україна знищуе те, що може виявити і до чого може дотягнутись.
показати весь коментар
16.07.2023 20:40 Відповісти
А я про те що це нам конче потрібно. Далекобійні ракети і прочая і прочая.
показати весь коментар
16.07.2023 20:49 Відповісти
Далекобійні ракети не зможуть уразити високомобільні ОТК, пускові шахедів. Аеродроми можуть, але кацапи цю проблему вирішили. А чому, шукайте в інтернеті, довго писати.
показати весь коментар
16.07.2023 21:11 Відповісти
Я так розумію з Ваших дописів що нам уже нічого не допоможе тільки здаватись потрібно. Я Вас правильно зрозумів?
показати весь коментар
16.07.2023 21:15 Відповісти
Воювати потрібно до перемоги, але не потрібно копіювати арестовичей, і писати все, що прийде в голову. Якщо в чомусь не дуже розумієтесь, інтернет допоможе, бо викладаючи хибні твердження формуєте невірне бачення ситуації.
показати весь коментар
16.07.2023 22:52 Відповісти
Ви такий розумний. Аж страшно.
показати весь коментар
16.07.2023 23:24 Відповісти
Нажаль не такий,як вам здається.
показати весь коментар
17.07.2023 14:34 Відповісти
Реєстрація: 16.07.2023
Бо кацапи б'ють лише по воєнним цілям, як наприклад тепло- та електростанції.
Гарна спроба, кацапе! Тобі - за вашим кораблем
показати весь коментар
16.07.2023 15:11 Відповісти
Лєті отсюда, пєтушок
показати весь коментар
16.07.2023 15:20 Відповісти
Ну коли вже різні "глашателі" із влади перестануть базікатипро оборону у відкритих ЗМІ.?
показати весь коментар
16.07.2023 13:56 Відповісти
напевне Ви думаєте що то для москалів секрет
показати весь коментар
16.07.2023 14:16 Відповісти
Асфальтний купол не захищає?
показати весь коментар
16.07.2023 14:08 Відповісти
скільки можна було купити петріотів за той асфальт?
(можете ще й барабани додати)
показати весь коментар
16.07.2023 14:18 Відповісти
А тепер трішки поворуши мізками і подумай скільки можно було зробити власних ракет а не похерити все в землю і кармани. І тоді кацапюри також би відчували що таке ракетний удар а не якийсь там безпілотник що в дереві застря
показати весь коментар
16.07.2023 16:33 Відповісти
Звертаю увагу Служби безпеки України, що в ефірі телемарахвону постійно відбувається надмірне базікання деяких осіб, що розголошує ворогу чутливу інформацію, в тому числі щодо розташування засобів ППО, що несе істотну шкоду безпеці і обороноздатності держави. В зв"язку з постійною повторюваністю цього факту РНБО повинно розглянути доцільність закриття телемарахвону
показати весь коментар
16.07.2023 14:17 Відповісти
А за фактом, від Києва навпаки відтягнули..
показати весь коментар
16.07.2023 14:18 Відповісти
Відчувається велич, мудрість та стратегія передбачення, у прийнятих масі мудрих рішень, Урядів Гончарука-ШмигалЯ, щоб завчасно та якісно, підготувати Україну і її населення, до таких кривавих дій московитів! Недарма вони навіть в очі ***** хотіли заглянути…., щоб завчасно розставити, та відвести потім війська і Сили ППО !!
Гройсман, із своїми двома дипломами, навіть у підметки їм не годиться!!
Пильнуймо Україну від московитів та їх агентури на місцях!!
показати весь коментар
16.07.2023 14:23 Відповісти
все він правильно сказав тут елементарна фізика і техніка ..але нафіга ...щоб всі знали що у нас недостатньо ППО .
показати весь коментар
16.07.2023 14:39 Відповісти
А хтось не знає, що у нас недостатньо ППО? Чи може треба мовчки робити вигляд, що достатньо?
показати весь коментар
16.07.2023 14:54 Відповісти
ППО походу ніколи не буває достатньо при масових ракетно-дронових атаках по цілям, розповсюдженим по території ~600,000 кв. км.
показати весь коментар
16.07.2023 14:56 Відповісти
Взагалі-то він сказав таке "ППО не може збивати дрони та ракети, якими рашисти атакують міста України, подалі від житлових будинків, - Юрій Ігнат".
ППО збиває у повітряному коридорі, але вони у нас вщент забудовані. Які можуть бути претензії до ППО? Поцікавтесь цією темою власники "елітного" житла, яка оформлена як ремонт складських приміщень з перевищенням поверхів. Бо ваш мер Віталька, судячи з останнього інтерв"ю Соні, нічого не знає і нізащо не відповідає.
показати весь коментар
16.07.2023 17:12 Відповісти
 
 