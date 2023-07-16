Наразі змушені ставити ППО біля населених пунктів. Якщо їх розмістити подалі - противник скористається прогалинами, - Ігнат
Україна поки не має можливості розташовувати засоби ППО далі від міст. Це дозволить окупантам легко виявляти прогалини у протиповітряній обороні.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він пояснив, що для ефективної повітряної оборони країну потрібно взяти у кільце. Проте поки Україна не має достатньої кількості засобів, щоб зробити це.
"Засоби ППО різні - середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери - його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила", - сказав речник.
Тому захисники розташовують системи та засоби ППО біля окремих населених пунктів, щоб утворити кільце. За словами Ігната, за можливості засоби ППО розташовують якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі.
"Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. Поки що Купол еффективний проти касамів-перероблених у гаражах ракет Градів. Ефективність проти крилатих ракет, тим більше баллістичних цілей-невідома. Можливо у процесі модернізації щось і буде.
А от західну зброю можна використовувати тільки по території України - по Криму, Луганську, Донецьку і т.д. Більшість громадян у всіх країнах НАТО не хоче, щоб #уйло по ним довбануло і почалась не та, що у вас і у кацапів зараз у фантазіях, а вже справжня Третя світова між ядерними державами. Якщо небажання ядерної війни це раптом сцикливість - добре, але про сцикливість тих, хто не хоче воювати, краще за все розповідати з окопів, а не з затишних диванів.
Ти або троль, або корисний ідіот, що в принципі одне і теж.
Ти із твоїм курячим мозоком не допускаєш, що у будь-якої країни є власні інтереси і ВЛАСНІ ПРОБЛЕМИ, більш чутливі для них, ніж війна в Україні.
Якщо ти не троль, а просто ідіот, то повинен дякувати нашим союзникам, що поставили таку кількість зброї, без якої України в нинішньому вигляді вже небуло би.
Голову лікуй, шизік.
Якщо влада західних країн поставить інтереси України вище за безпеку власних громадян - їх громадяни розірвуть їх на майданах і будуть праві, бо Україна до 2014 року більшістю була проти членства в НАТО і в 2019 майже трьома чвертями обрала втому від війни і "пєрєстать стрілять", а тепер вимагає, щоб НАТО було готове вступити у війну лише заради того, щоб надати Україні ще більше, ніж зараз.
І це насправді величезний дипломатичний успіх України і потім - деяких інших країн (Великобританії, США), що вдалося переконати все НАТО і весь ЄС наплювати на власне благополуччя і вкласти в Україну вже більше 100 мільярдів доларів.
#уйлу байдуже на розширення НАТО, він не напав на Фінляндію і навіть не завадив її вступу руками якої-небудь Угорщини. Україна - інша справа, кацапи вважають Україну "ісконно" своєю територією, до того ж дуже ослабленою колаборантами Дєрьмака, тому й напали. А Захід міг би нас кинути напризволяще і ніколи б його ніхто не чіпав, як не чіпав до того.
Кацапи нападають лише на тих, за кого ніхто не вступиться. Якби #уйло знало, як Захід допомагатиме Україні, то зачекав би перемоги республіканця на кшталт Трампа чи Десантіса, перший дуже поважає #уйла, а другому війни на пострадянському просторі не цікаві, про що він чесно заявив через рік після початку повномасштабного вторгнення.
Бо кацапи б'ють лише по воєнним цілям, як наприклад тепло- та електростанції.
Гарна спроба, кацапе! Тобі - за вашим кораблем
(можете ще й барабани додати)
Гройсман, із своїми двома дипломами, навіть у підметки їм не годиться!!
Пильнуймо Україну від московитів та їх агентури на місцях!!
ППО збиває у повітряному коридорі, але вони у нас вщент забудовані. Які можуть бути претензії до ППО? Поцікавтесь цією темою власники "елітного" житла, яка оформлена як ремонт складських приміщень з перевищенням поверхів. Бо ваш мер Віталька, судячи з останнього інтерв"ю Соні, нічого не знає і нізащо не відповідає.