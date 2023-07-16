Наразі змушені ставити ППО біля населених пунктів. Якщо їх розмістити подалі - противник скористається прогалинами, - Ігнат

Україна поки не має можливості розташовувати засоби ППО далі від міст. Це дозволить окупантам легко виявляти прогалини у протиповітряній обороні.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він пояснив, що для ефективної повітряної оборони країну потрібно взяти у кільце. Проте поки Україна не має достатньої кількості засобів, щоб зробити це.

"Засоби ППО різні - середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери - його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила", - сказав речник.

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Тому захисники розташовують системи та засоби ППО біля окремих населених пунктів, щоб утворити кільце. За словами Ігната, за можливості засоби ППО розташовують якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі.

"Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів", - зазначив він.

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