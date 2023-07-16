З Одеського порту вийшло останнє судно в рамках зернової угоди, - Reuters

Зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Росія не погоджувалася реєструвати нові кораблі з 27 червня. 17 липня дія поточної зернової ініціативи завершується.

Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу російський диктатор Володимир Путін поскаржився президенту ПАР Сиріл Рамафосі, що вимоги Росії щодо зернової угоди не виконали.

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