З Одеського порту вийшло останнє судно в рамках зернової угоди, - Reuters
Зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Росія не погоджувалася реєструвати нові кораблі з 27 червня. 17 липня дія поточної зернової ініціативи завершується.
Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу російський диктатор Володимир Путін поскаржився президенту ПАР Сиріл Рамафосі, що вимоги Росії щодо зернової угоди не виконали.
Топ коментарі
+2 Ярема Стогін #545453
показати весь коментар16.07.2023 14:29 Відповісти Посилання
+1 Pan Kotskyi
показати весь коментар16.07.2023 15:28 Відповісти Посилання
+1 Pan Kotskyi
показати весь коментар16.07.2023 15:29 Відповісти Посилання
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ДРУГi напрямки зерно для краiн якi дадуть можливiсть триматись фермерам в Украiнi
а оон Моо Жоо ,люди кажуть е така органiзащiя порiша ше е одна ЛЮДИНА то ятагана
може всавитичи в спину чи ше куди
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і знову прийдеться неграм лазити по пальмах і жерти банани...
А потім таж сама ООН через прокладки викупляє продукти "глибокої переробки" і передає їх африканськім диктаторам і ватажкам бандугруповпнь.