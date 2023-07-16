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Новини Агресія Росії проти України
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З Одеського порту вийшло останнє судно в рамках зернової угоди, - Reuters

зерно,корабель

Зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Росія не погоджувалася реєструвати нові кораблі з 27 червня. 17 липня дія поточної зернової ініціативи завершується.

Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу російський диктатор Володимир Путін поскаржився президенту ПАР Сиріл Рамафосі, що вимоги Росії щодо зернової угоди не виконали.

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Автор: 

зерно (3142) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+2
Хоч як Саакашвілі старався , але від фур-зерновозів дорозі Одеса-Рені у цю спеку буде піхва
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16.07.2023 14:29 Відповісти
+1
Зерно в борошно і макарони переробляють в Італії, чи в кус-кус в Єгипті.
А потім таж сама ООН через прокладки викупляє продукти "глибокої переробки" і передає їх африканськім диктаторам і ватажкам бандугруповпнь.
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16.07.2023 15:28 Відповісти
+1
Негри на пальми не лазять. Вони лежать під пальмами.
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16.07.2023 15:29 Відповісти
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Уданному випадку дуже актуальною стає фраза "давайте жити дружньо, але смоктати касапи будете мочвки"..
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16.07.2023 14:13 Відповісти
Хоч як Саакашвілі старався , але від фур-зерновозів дорозі Одеса-Рені у цю спеку буде піхва
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16.07.2023 14:29 Відповісти
Транзит українського зерна через Молдову здешевшає на 25% - УСПП 12 липня 2023
ДРУГi напрямки зерно для краiн якi дадуть можливiсть триматись фермерам в Украiнi
а оон Моо Жоо ,люди кажуть е така органiзащiя порiша ше е одна ЛЮДИНА то ятагана
може всавитичи в спину чи ше куди
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16.07.2023 15:47 Відповісти
З Одеського порту вийшло останнє судно в рамках зернової угоди, - Reuters
================
і знову прийдеться неграм лазити по пальмах і жерти банани...
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16.07.2023 14:39 Відповісти
Негри на пальми не лазять. Вони лежать під пальмами.
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16.07.2023 15:29 Відповісти
Продляяять.....Султан,пиню попросить....гавкне на нього...продлять по любому)))
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16.07.2023 14:39 Відповісти
Мені цікаво чі негри в курсі що зерно треба перебороти в борошно? Чі вони їдять таким як воно є?!
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16.07.2023 15:19 Відповісти
Зерно в борошно і макарони переробляють в Італії, чи в кус-кус в Єгипті.
А потім таж сама ООН через прокладки викупляє продукти "глибокої переробки" і передає їх африканськім диктаторам і ватажкам бандугруповпнь.
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16.07.2023 15:28 Відповісти
негри навряд чи їдять хліб,для хліба (типу лаваша) в них є маіс та інші місцеві злаки,зерном вони годують птицю і свиней...
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16.07.2023 17:38 Відповісти
Цікаво,що всі наші полководці,укромоссади,ссошники тощо,в т.ч. й численні флотоводці типу Тенюха та Неїжпапи....зовсім байдуже ставляться до активного руху вантажних кораблів з Босфора до Новоросійська і назад,не пробували оголосити їх маршрути зоною БД? і що Україна більше не гарантує там безпеку мореплавства? дрони є? знамениті підводні дивесанти з Очакова є? а де ж їх диверсії?
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16.07.2023 17:43 Відповісти
Ну і що? Може тепер знову кацапські лоханки будуть топити,без цих зернових договорняків?
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16.07.2023 18:52 Відповісти
 
 