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Новини Війна
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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 6 окупантів, 5 ББМ, танк та сховище з боєприпасами

війна

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 6 окупантів, 5 бойових броньованих машин, 1 танк, 3 міномети та 1 сховище з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Упродовж тижня морпіхи знищили 98 окупантів, 9 БПЛА, 2 артсистеми, 12 складів з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВМС (1410) ліквідація (4163) знищення (7728)


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Честь і хвала нашим морським котикам 👍🏼🙏🏼❤️
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16.07.2023 14:45 Відповісти
Слава Воїнам!!!
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16.07.2023 16:28 Відповісти
 
 