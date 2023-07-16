Минулої доби підрозділи ВМС знищили 6 окупантів, 5 ББМ, танк та сховище з боєприпасами
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 6 окупантів, 5 бойових броньованих машин, 1 танк, 3 міномети та 1 сховище з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.
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Amber
показати весь коментар16.07.2023 14:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар16.07.2023 16:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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