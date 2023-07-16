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Новини Війна
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Ситуація на Сході загострилась. Ворог наступає на Куп’янському напрямку, йдуть запеклі бої. Біля Бахмуту є просування Сил оборони, - Міноборони

контрнаступ

На Сході ситуація дещо загострилась. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку на Харківщині.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу", - йдеться у повідомленні.

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед.

"На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог - нас", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень.

Автор: 

Харківщина (6054) Бахмут (1563) Маляр Ганна (525) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+26
Війна не буде легкою, треба було з самого початку казати правду людям а не брехливого дегенерата- нарциса Абдристовіча крутити по ТВ !!!
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16.07.2023 15:08 Відповісти
+14
Мошенники и брэхуны по определению не могут говорить правду, это их суть.
Поэтому так и получилось что людей обманули и подвергли смертельной опасности.
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16.07.2023 15:33 Відповісти
+13
Всі кричали будем наступать для чого було кричать атим часом рашка укріплювалась
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16.07.2023 15:13 Відповісти
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Знову Донбас і частково Слобожанщина поступово стає Диким полем як у 13-17 століттях.
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16.07.2023 15:02 Відповісти
По факту они пытаються наступать только на купяно лиманском направлении'на донецком мы уже освободили старомайорск и будут еще аару нп в течении неск.дней'под бахмутом наступаем мы'кацапы пытаються отбиваться с ппременым успехом'и на ар направлении медленно но уверенно'а слушать дуболомные сводки генштаба последнее дело'таким только бабулькам заливать у которых тллько т 2 по селах)вот в тг новости чуть ли не сразу но не генштабы с опозданием в неделю)
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16.07.2023 15:19 Відповісти
Времеевский выступ срезан и взят ВСУ повнистью а после освобождения Старомайорского и Приютного отвоеваный кусок уже будет неплохо радовать глаз .....так шо абтекай русня.
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16.07.2023 15:50 Відповісти
Гнида кацапська,ти вже цок-цокова поховала,"пірожкі с бражкой" вижрала?
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16.07.2023 16:40 Відповісти
Пока не придут самолёты F-16 от наших союзников или хотя бы достаточное количество боеприпасов для арты ,чтобы мы могли высыпать на голову кацапам как минимум 30 тыс снарядов в сутки быстрого продвижения и освобождения оккупированных территорий во время этого контрнаступления можно не ожидать .Всё так и зависнет в районе пары сотен метров или 1 км нашего продвижения за неделю в лучшем случае .Правда это если в рядах рашистов не вспыхнет очередной бунт наподобие пригожинского и они не начнут друг друга стрелять уже по серйозному .Все предпосылки к этому есть ,что показывает нам ситуация с отстранением от должности их генерала попова и его критикой своего начальства ,а также обращением кацапских десантовояк в защиту их командующего теплинского
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16.07.2023 16:44 Відповісти
Владимир, безусловно Ф-16 это важный фактор, но не надо это возвеличивать. ху\йло со своими сотнями самолетов, против устаревшего ПВО Украины, больших успехов не добился. (давайте будем честными, ПВО на 24.02.2022 было устаревшим и всю территорию страны закрыть не могла). Чтоб вы меня не причислили к врагам, уточняю, я тоже жду победы ВСУ не меньше вас.
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16.07.2023 16:58 Відповісти
Почитайте історію радянсько-нфмецької війни 1941-45 років. Україна була окупована приблизно за півроку (друга половина 1941 р.), а визволяли Україну від німців приблизно півтора роки (літо-осінь 1943 - кінець 1944).
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16.07.2023 16:45 Відповісти
ТупцюЄМО)) Ви саме там й знаходитесь?))
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16.07.2023 16:57 Відповісти
Так оторвись от мамкиной сиськи наконец и дуй в ЗСУ! С тобою всё быстрее пойдёт, воен диванный.
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16.07.2023 18:08 Відповісти
Тільки після тебе. Бо в мене самого так швидко не вийде. Ти ж, я бачу, вже гониш кацапів швидше Арестовича з Будановим.
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16.07.2023 18:11 Відповісти
Мене цікавить інше, де касетні ********** ?
Їх використовують, чи чекають щоб їх накрили кацапи...
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16.07.2023 15:29 Відповісти
Такими снарядами треба з чогось стріляти. Про "Леопарди", "Челленджери", "Абрамси" на фронті давно чули?
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16.07.2023 15:53 Відповісти
Я б тобі "поставіл",мерзота козлорила,й "Абрамси" й "Леопарди",але-ж ти гнилюка кацапська ховаєшся де тільки можеш.
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16.07.2023 16:41 Відповісти
Зустрілися двоє на сайті та давай спілкуватися)) Може, вони стратеги та знають, як треба воювати?)) З країн, в яких сидять))
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16.07.2023 16:51 Відповісти
Та куди мені до тебе. Тим більше, що в армії всього 5 років був... Що я можу тямити? І так, я в Україні.
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16.07.2023 17:01 Відповісти
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16.07.2023 17:08 Відповісти
Може зустрінемось,гнида?
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16.07.2023 17:48 Відповісти
Де? Під диваном, де ти ховаєшся від ТЦК? А з кацапами в Бахмуті не хочеш зустрітись, херой?
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16.07.2023 17:59 Відповісти
ахфіцер штабний?
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16.07.2023 17:49 Відповісти
По факту їх ніхто окрім москалів не піарив, і то увесь шум був із за гучної назви.
Ефективність цих снарядів висока, а от можливість застосування в нинішніх умовах бойових дій практично відсутня.
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16.07.2023 16:05 Відповісти
Да. И на Одессу, и на Ла Манш. Каждый день уничтожают по 100 леопардов и Пэтриотов. Уже 1.5 года как спецоперация идет по плану.
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16.07.2023 15:55 Відповісти
Да, это говорит о том, что война в таком режиме наступают-захватывают-отбивают-освобождают и так по кругу может длиться ещё хз сколько, пока не закончится боевой ничьей.
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16.07.2023 16:01 Відповісти
Якщо Куп'янський і Лиманський напрямки це - майже скрізь , то так .
..
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16.07.2023 17:03 Відповісти
Майже скрізь, це де?
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16.07.2023 17:34 Відповісти
Війна не буде легкою, треба було з самого початку казати правду людям а не брехливого дегенерата- нарциса Абдристовіча крутити по ТВ !!!
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16.07.2023 15:08 Відповісти
Мошенники и брэхуны по определению не могут говорить правду, это их суть.
Поэтому так и получилось что людей обманули и подвергли смертельной опасности.
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16.07.2023 15:33 Відповісти
Всі кричали будем наступать для чого було кричать атим часом рашка укріплювалась
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16.07.2023 15:13 Відповісти
А де Гайдай ? Пам'ятаєте як він розказував?
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16.07.2023 15:17 Відповісти
Я помню все , я был не пьяный
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16.07.2023 15:25 Відповісти
Гайдай ша-га-ет впереди!
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16.07.2023 15:25 Відповісти
Ну, под Купянском козлобородым легче всего терроризировать ВСУ, чтобы отвлечь от Юга - у них на правом фланге их граница и любое количество резервов защищено от ударов.
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16.07.2023 15:21 Відповісти
Залужный так не думает )
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16.07.2023 15:35 Відповісти
На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от у Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр, - речник Таврійського напрямку ЗСУ
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16.07.2023 15:24 Відповісти
В перекладі на зрозумілу мову - ведуться позиційні бої місцевого значення ,до речі голос того самого речника Таврійського напряму дуже вже нагадує голос відомогосталінськогопропагандиста Лєвітана ,який любив казати за втрати німців ,а за втрати совітів ні слова ,як і всі наші теперішні багаточисленні "речники" ,які розповідають тільки за втрати рашистів ,а наші втрати замовчують !
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16.07.2023 15:34 Відповісти
Шо по Времеевскому выступа орк.....его уже нема...он утонул(с).
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16.07.2023 15:53 Відповісти
Посмотрите DeepStateMap около Кременной\Купянска за последние две недели.
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16.07.2023 15:55 Відповісти
Ну Гайдай не один раз "визволяв " Кремінну і Рубіжне , правда нічого в нього з цього не вийшло ,ну якщо вже навіть малярша каже за Куп"янський напрямок так справи там дійсно кепські ,ну що до@изділись зі своїм зеленим контрнаступом-побєдобєсієм , тепер ще не відомо хто контрнаступає .
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16.07.2023 15:27 Відповісти
Все, писта настала. Праздник ********.
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16.07.2023 17:36 Відповісти
А у вас свято побєдобесія , півроку наш агітпроп триндів про контрнаступ ,а тим часом рашисти набудувати багатополосну ешелоновану оборону ,невже буданівська контора цього не бачила ,спочатку створюємо собі проблеми ,а потім їх героїчно долаємо. Як співалось у совітській пісні -"ми за ценой нє постоим " ? Але яка буде ця ціна ?
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17.07.2023 16:32 Відповісти
Не надо мне победобесие шить. И ныть тоже бессмысленно. Какая будет цена, никто не знает. Но не уплатив эту цену нашего народа не будет на карте мира.
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17.07.2023 17:31 Відповісти
Треба реально дивитись на стан справ,без шапкозакидатства .
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17.07.2023 17:43 Відповісти
Смотрите. Кто мешает?
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17.07.2023 17:58 Відповісти
русіш швайн ниє, що Старомайорське перейшло під 🇺🇦

Чекаємо новин від Генштабу
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16.07.2023 15:27 Відповісти
У вас ,що є вже оновлена карта Діпстейт?
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16.07.2023 15:54 Відповісти
угу
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16.07.2023 15:58 Відповісти
Хватит репостить помойки московитов. Они сначала теряют, потом хероически отвоевывают. Стандартный прием, когда надо слепить ****** из ничего. Вот когда генштаб подтвердит, тогда и надо радоваться.
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16.07.2023 15:59 Відповісти
а я шо написал - Чекаємо новин від Генштабу
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16.07.2023 16:00 Відповісти
Ниє відомий кацапський телеграмний пропагандон і провокатор під ніком - Романов лайт . Йому вірити - себе не поважати . Всі інші посилаються на його - тєлєгу .
Його вже десятки разів ловили на брехні .
Хоча , було б добре , яки це було правдою .
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16.07.2023 17:09 Відповісти
Хоча ні . Таки схоже на правду .!!
Щойно глянув на карту яку складає наш блогер , колишній боєць Азову - Олег Петренко . Там дійсно , частина Старомайорського показана як така що відбита ЗСУ у кацапів . https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5j2jwIyNBYbs5e-pinvLL_V0i8urcQ&g_ep=CAESCTExLjY2LjYwMhgAQgJVQQ%3D%3D&shorturl=1&ll=47.75392170278934%2C36.81000483413659&z=14 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid

Ця карта більш оперативна ніж у діпстейта .
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16.07.2023 17:17 Відповісти
Уже который день ботня активно работает. Оскорбления союзников, московитские нарративы под новостями про передачу Украине оружия, под сводками. Причем их нет в статьях с закабзоненой маскальней, нету под другими однозначно позитивными новостями.
Временно живые московиты, у ВСУ нету сроков. Убивать вас будут минимум пока не освободят все оккупированные территории.
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16.07.2023 15:49 Відповісти
точно...мрачний...скєптік
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16.07.2023 15:56 Відповісти
Не Сметан, а Свитан - новая реинкарнация украинского ТВ эксперта-победобеса.
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16.07.2023 16:37 Відповісти
это прототип абдристовича что ли? сам абдристович, когда с влады турнули, решил не ехать воевать под Бахмут, а поехал отдыхать с семьей в Израиль. при том что он военнообязанный, на него запрет на выезд не распространяется.
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16.07.2023 17:01 Відповісти
Те що зегниди і хотіли,виснажити зсу на всраному даунбасі ,і здати назад харківську область,контрнаступ в якій,квартальним ********* був ,як кістка в горлі. Квартальній шоблі треба відробляти оманські гроші патрушева.
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16.07.2023 16:12 Відповісти
Ворог, кажете, наступає? Слухайте, у нас відкрито працює https://www.facebook.com/peaceukraine?ref=embed_comment "Український Рух Пацифістів"
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16.07.2023 16:23 Відповісти
та жирна бородата свиня явно має звання в московському підархаті. в топку їх
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16.07.2023 16:49 Відповісти
Їх там ціле кубло...
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16.07.2023 17:14 Відповісти
Этот рух явно на мацковском бабле замешан.
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16.07.2023 17:57 Відповісти
кЄн,ви Бахмут-восємь мєсяцєв "бралі",положілі до 100 "кусков",а сєйчас-істєрітє,что нє так-то?
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16.07.2023 16:43 Відповісти
 
 