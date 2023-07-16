Ситуація на Сході загострилась. Ворог наступає на Куп’янському напрямку, йдуть запеклі бої. Біля Бахмуту є просування Сил оборони, - Міноборони
На Сході ситуація дещо загострилась. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку на Харківщині.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу", - йдеться у повідомленні.
За словами Маляр, на Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед.
"На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог - нас", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень.
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Їх використовують, чи чекають щоб їх накрили кацапи...
Ефективність цих снарядів висока, а от можливість застосування в нинішніх умовах бойових дій практично відсутня.
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Поэтому так и получилось что людей обманули и подвергли смертельной опасности.
Чекаємо новин від Генштабу
Його вже десятки разів ловили на брехні .
Хоча , було б добре , яки це було правдою .
Щойно глянув на карту яку складає наш блогер , колишній боєць Азову - Олег Петренко . Там дійсно , частина Старомайорського показана як така що відбита ЗСУ у кацапів . https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r5j2jwIyNBYbs5e-pinvLL_V0i8urcQ&g_ep=CAESCTExLjY2LjYwMhgAQgJVQQ%3D%3D&shorturl=1&ll=47.75392170278934%2C36.81000483413659&z=14 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid
Ця карта більш оперативна ніж у діпстейта .
Временно живые московиты, у ВСУ нету сроков. Убивать вас будут минимум пока не освободят все оккупированные территории.