Ситуація на Сході загострилась. Ворог наступає на Куп’янському напрямку, йдуть запеклі бої. Біля Бахмуту є просування Сил оборони, - Міноборони

На Сході ситуація дещо загострилась. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку на Харківщині.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу", - йдеться у повідомленні.

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед.

"На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог - нас", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень.