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Новини Війна
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Понад 3600 окупантів та 29 танків і 62 ББМ: ЗСУ підрахували втрати росіян за минулий тиждень

війна,зсу

Сили оборони України минулого тижня знищили 3640 російських окупантів. Окрім цього, вдалось створити умови для подальшого прориву українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал першого заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Як зазначається, за тиждень з 10 по 16 липня Сили оборони України знищили близько 3640 осіб особового складу противника.

Також було знищено: 

 - 29 танків
- 62 бойових броньованих машини
- 115 артилерійських систем
 - 13 РСЗВ
 - 12 установок ППО
 - 115 одиниць автотехніки
 - 38 одиниць спецтехніки

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Окрім цього, наші захисники збили 1 ворожий гелікоптер, 2 ракети та 135 БпЛА.

Автор: 

ліквідація (4163) знищення (7728) техніка (1875) ЗСУ (7723)


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Топ коментарі
+2
на паРаше мертвые в радость , они всем селом гуляют когда их односельчанин исдох , они на гробовые жрут и пьют как в последний раз , с танцами и мордобоем , не возлогай надежд , это уже не люди , и даже не население , самая здоровая их часть в дурдомах и психбольницах , там нет телевизора.
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16.07.2023 16:56 Відповісти
+1
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги рукій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.07.2023 16:35 Відповісти
+1
Чудовий результат без переплат...Вбийте їх всіх..
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16.07.2023 16:36 Відповісти
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги рукій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.07.2023 16:35 Відповісти
на паРаше мертвые в радость , они всем селом гуляют когда их односельчанин исдох , они на гробовые жрут и пьют как в последний раз , с танцами и мордобоем , не возлогай надежд , это уже не люди , и даже не население , самая здоровая их часть в дурдомах и психбольницах , там нет телевизора.
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16.07.2023 16:56 Відповісти
Чудовий результат без переплат...Вбийте їх всіх..
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16.07.2023 16:36 Відповісти
Говорили,що кацапи втрачають в пять раз.......чим ми,даже якщо ми атакуемо......Не знаю якщо правда,то наших за тиждень,тоже не мало....На жаль.
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16.07.2023 16:38 Відповісти
Тут только один вопрос: это мы наколотили или нащёлкали ?
Короче, нравится, не нравится - танки будут плавиться !!!
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16.07.2023 16:44 Відповісти
Нравиться не нравиться, резиновая попа паится
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16.07.2023 16:55 Відповісти
"....ми подбілі прімєрно(???!!!) 467 єдініц бронєтєхнікі..."(с)-діагноз-******** підарас.
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16.07.2023 16:48 Відповісти
Цікаво це більше або менше, ніж нарахував Конашенков?
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16.07.2023 16:50 Відповісти
Хіба 2 ракети і вертоліт це не БПЛА?
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16.07.2023 16:53 Відповісти
От вам русским Азов колет кое-где. "Распиаренный Азов" 82 дня держал в Мариуполе в полном окружении многотысячную группировку вашу, которая благодаря этому не дошла до Приднестровья как хотела. Распиаренный Азов и другие военные и не только вынес ваших из Харьковской области.
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16.07.2023 17:41 Відповісти
Це все гарно, але я не розумію, який сенс в тижневих звітах? Чи першому заступнику Міністра оборони України генералу-лейтенанту Олександру Павлюку теж хочеться, після перемоги, побути "генералом-переможцем"? Та й взагалі, яким чином Міністерство оборони до цих звітів? Маляршу це теж стосується. Задовбав вже цей піар з кожної праски!
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16.07.2023 19:53 Відповісти
 
 