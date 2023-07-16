Понад 3600 окупантів та 29 танків і 62 ББМ: ЗСУ підрахували втрати росіян за минулий тиждень

Сили оборони України минулого тижня знищили 3640 російських окупантів. Окрім цього, вдалось створити умови для подальшого прориву українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал першого заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Як зазначається, за тиждень з 10 по 16 липня Сили оборони України знищили близько 3640 осіб особового складу противника.



Також було знищено:

- 29 танків

- 62 бойових броньованих машини

- 115 артилерійських систем

- 13 РСЗВ

- 12 установок ППО

- 115 одиниць автотехніки

- 38 одиниць спецтехніки





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Окрім цього, наші захисники збили 1 ворожий гелікоптер, 2 ракети та 135 БпЛА.