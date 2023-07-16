Понад 3600 окупантів та 29 танків і 62 ББМ: ЗСУ підрахували втрати росіян за минулий тиждень
Сили оборони України минулого тижня знищили 3640 російських окупантів. Окрім цього, вдалось створити умови для подальшого прориву українських військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал першого заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
Як зазначається, за тиждень з 10 по 16 липня Сили оборони України знищили близько 3640 осіб особового складу противника.
Також було знищено:
- 29 танків
- 62 бойових броньованих машини
- 115 артилерійських систем
- 13 РСЗВ
- 12 установок ППО
- 115 одиниць автотехніки
- 38 одиниць спецтехніки
Окрім цього, наші захисники збили 1 ворожий гелікоптер, 2 ракети та 135 БпЛА.
Топ коментарі
+2 Валерий Викторович #551514
показати весь коментар16.07.2023 16:56 Відповісти Посилання
+1 alex j
показати весь коментар16.07.2023 16:35 Відповісти Посилання
+1 Николай Водяной #551433
показати весь коментар16.07.2023 16:36 Відповісти Посилання
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Короче, нравится, не нравится - танки будут плавиться !!!