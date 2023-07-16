Попри очевидні докази Путін стверджує, що Росія не застосовувала касетні боєприпаси в Україні

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Росія не використовувала у війні проти України касетні боєприпаси, хоча і правозахисники, і українська влада, і іноземні ЗМІ повідомляли про сотні таких випадків.

Про це Путін заявив в інтерв’ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У Російській Федерації достатній запас різного роду касетних боєприпасів, досі цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності, незважаючи на відому нестачу в певний період часу та у нас боєприпасів, але ми цього не робили. Але, звичайно, якщо вони застосовуватимуться проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії", - заявив він.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human rights watch повідомляла, що Росія регулярно використовує касетні боєприпаси, спричиняючи сотні смертей серед цивільних та завдаючи шкоди школам та приватним оселям. Наводять зокрема випадок в Краматорську.

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"Одна така атака на вокзал в Краматорську 8 квітня 2022 року забрала життя щонайменше 58 мирних жителів, ще 100 були поранені. Стигматизація, створена конвенцією, призвела до широкого міжнародного засудження цих атак, – йдеться у їхньому звіті.