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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Попри очевидні докази Путін стверджує, що Росія не застосовувала касетні боєприпаси в Україні

путін

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Росія не використовувала у війні проти України касетні боєприпаси, хоча і правозахисники, і українська влада, і іноземні ЗМІ повідомляли про сотні таких випадків.

Про це Путін заявив в інтерв’ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

"У Російській Федерації достатній запас різного роду касетних боєприпасів, досі цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності, незважаючи на відому нестачу в певний період часу та у нас боєприпасів, але ми цього не робили. Але, звичайно, якщо вони застосовуватимуться проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії", - заявив він. 

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human rights watch повідомляла, що Росія регулярно використовує касетні боєприпаси, спричиняючи сотні смертей серед цивільних та завдаючи шкоди школам та приватним оселям. Наводять зокрема випадок в Краматорську.

Читайте: Для ворога приходить час розплати, - Череватий про передачу Силам оборони касетних боєприпасів

"Одна така атака на вокзал в Краматорську 8 квітня 2022 року забрала життя щонайменше 58 мирних жителів, ще 100 були поранені. Стигматизація, створена конвенцією, призвела до широкого міжнародного засудження цих атак, – йдеться у їхньому звіті. 

інформаційна війна (361) путін володимир (24234) касетні боєприпаси (130)


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Топ коментарі
+46
Головне щоб ЗСУ застосовували без рефлексії.
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16.07.2023 17:33 Відповісти
+32
Х У Й Л У вірити - себе не поважати
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16.07.2023 17:34 Відповісти
+32
Якщо русский дише - значить бреше
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16.07.2023 17:34 Відповісти
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Головне щоб ЗСУ застосовували без рефлексії.
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16.07.2023 17:33 Відповісти
Наче слово ху#ла щось варте..
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16.07.2023 22:14 Відповісти
Х У Й Л У вірити - себе не поважати
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16.07.2023 17:34 Відповісти
Вони і кинджали не застосовували.
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16.07.2023 17:41 Відповісти
Это само , собой ЗАЧЕМ , вообще обговаривать то , что брешит сумасшедший вурдалак ? Оно брехало всю свою педофильную извращенческую жизнь ! Мерзость 🇷🇺💩🤮
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16.07.2023 18:24 Відповісти
печально что столько дебилов тебя лизнуло.
Мы ОБЯЗАНЫ знать, что думает или говорит вслух враг.
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16.07.2023 20:39 Відповісти
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16.07.2023 19:34 Відповісти
Якщо русский дише - значить бреше
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16.07.2023 17:34 Відповісти
Угу..і фосфорні не застосовуєте..і взагалі, із салютами на шашлики приперлись..
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16.07.2023 17:36 Відповісти
в чому проблєма?

російськомовні недоноски вже довели всьому світу що вони недоноски, то нащо сперечатися?
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16.07.2023 17:38 Відповісти
А хіба нам не наср@ти на те застосовує кацапія чи не застосовує?

Адже напали кацапи. І ми маємо поводитися з ними як з колорадськими жуками: не добирати жодних методів для знищення.
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16.07.2023 17:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.07.2023 17:40 Відповісти
***** бреше, як голодні собаки на місяць... яка мерзотна скотина...
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16.07.2023 17:42 Відповісти
Мелкое, старое, сморщенное и ********* ********!
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16.07.2023 17:42 Відповісти
штани на виріст і в пальто, кольру холєрної срачки, в жарку літню днину... замерзав напевне...
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16.07.2023 18:01 Відповісти
Рукава як у ГОСТах совшвейпрома- до середини долоні.
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16.07.2023 19:55 Відповісти
Яке дістав,не було його розміру.
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16.07.2023 20:45 Відповісти
Чи то пальто зі старшого товариша, чи то щоб ширше ширєє у плечах бути..тут він вату підкладає, а зараз - тухлі на каблуках йому шиють))
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16.07.2023 21:30 Відповісти
Це такий собі "собіратєльний образ" кацапа, тому за нього так голосує стадо.
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16.07.2023 18:05 Відповісти
Та,той кусок гівна і на Україну ненападав!
То,просто, трактарісти в "зарніцу" іграют..
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16.07.2023 17:43 Відповісти
Да-да, путлер, и Украины никогда не было. Мало того что кровавый маньяк, так его еще и прет как наркошу после химиотерапии от рака.
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16.07.2023 17:43 Відповісти
Спочатку про "сіммєтрічний отвєт", триндів, потім про різні "красниє лінії", потім погрожував, що надання касетних *********** - це вступ НАТО у війну - нічого виродку не допомогло. Вирішив ще на жалість придавить? Мовляв, ми не використовуємо, за що ж ви так з нами?
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16.07.2023 17:44 Відповісти
Перший факт засчтосування касетних *********** по мирному населенню Чернігова - 4 березня 2022 року На тротуарі коло торгівельного комплексу АТБ (перехрестя Войкова та 1 гвардійської армії) та перед входом в обласну дитячу лікарню сліди розриву ************** до цих пір видно Коло АТБ шрапнель різонула по черзі по хліб Кілька вбитих та поранених
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16.07.2023 18:50 Відповісти
Та звичайно застосовують. Але ж як бреше, падло!
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16.07.2023 19:45 Відповісти
Значить обстріли Краматорська ще в 14-му (чи 15-му забув точно) нє всчьот? Коли по всьому місті тирчали залишки від касєтниць? Кацапи мабуть думають, що урагани і смєрчі тільки фугасами пуляють. Та й лєпєстки розкидані касєтами теж мабуть вважають нє всчьот....
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16.07.2023 21:00 Відповісти
"Краматорськ" - це передмістя Чернігова?
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16.07.2023 21:05 Відповісти
То скоріше було риторичне питання до *****... Я мав на увазі, що кацапи їх постійно застосовавали, можна сказати, завжди. Правда, що в 14-му, що тепер вони постійно брешуть.
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16.07.2023 21:20 Відповісти
С первого дня они кассетные снаряды применяли,Харьков,Кривой Рог,Зеленодольск...это что точно знаю,есть погибшие мирные от кацапских "кассеток".
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16.07.2023 17:44 Відповісти
ху\йло может брехать что угодно. почему шапито-95, выделяет 35 млн грв на ток шоу шлюхи кравец и 14 млн на сьемки комедий телеканалу "Дом". сколько кассетных снарядов можно было КУПИТЬ у той же Турции за эти деньги?
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16.07.2023 17:44 Відповісти
Тому що мозок тільки на виробництво шоу заточений. Політичного досвіду немає. Бажання його добувати і використовувати на благо України теж немає і не буде. Тому потрібно вибирати досвідчених політиків, і тих, хто бере патріотів в команду.
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16.07.2023 17:49 Відповісти
Патамушта ани веселые пацаны
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16.07.2023 17:58 Відповісти
Харків Салтівка кінець лютого - березень 2022 втикалися в асфальт деякі ракети від Смерчів прямо у дворах житлових будинків.
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16.07.2023 17:46 Відповісти
Чому тільки тоді. В нас мер Третяк вже з пів року продовжує цю дуже дохідливу справу прямо зараз
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16.07.2023 19:30 Відповісти
когда Николаев бомбили там было полно доказательств , щас не бомбят потому что кончились у них кассеты
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16.07.2023 17:46 Відповісти
Цього плешиваго дєдушку в місто Миколаїв щоб побачив і не ********, правда воно тут через 5 хвилин стані бабушкой з мохнатим передком.
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16.07.2023 18:40 Відповісти
Кончились, как ракеты?) У них эти кассетных снарядов тысячи тонн на складах есть. А не бомбят потому что линия фронта немного сдвинулась.
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16.07.2023 18:46 Відповісти
нащо взагалі писати що воно там верзе? щоби що?
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16.07.2023 17:49 Відповісти
очередное доказательство что он брехун
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16.07.2023 17:51 Відповісти
ты за Лу Пу ?
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16.07.2023 17:52 Відповісти
Шо, *****, скажеш шо і в чумайдан не срав?
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16.07.2023 17:51 Відповісти
у него личный горшок
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16.07.2023 17:53 Відповісти
Він підор.
Усьо, нема чого додати, дурість гаяти час на те щоб якось його зрозуміти
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16.07.2023 17:53 Відповісти
Піздіт как троцкій.
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16.07.2023 17:59 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/1535 Сергей Ауслендер , воєний журналіст з Ізраїлю, нагадує:

Это начало войны, российские снаряды, сложенные в кучу. Четверть - кассетные. Фото миньона Паши Зарубина


Поразительная, конечно, манера, врать всякий раз, когда открываешь рот. В медицине это называется «патологическая ложь» или «псевдология». Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных тем, что патологический лгун уверен в том, что говорит правду. Большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки.
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16.07.2023 18:08 Відповісти
Тут оба признака на **********.
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16.07.2023 18:29 Відповісти
звертати увагу на те що верзе цей кусок лайна це взагалі нонсенс, але мені не зрозуміло навіщо захіт підняв медійну шуміху навколо цих поставок?
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16.07.2023 18:14 Відповісти
Все поля правобережной Херсонщины были утыканы кацапскими "Смерчами" и "Торнадо С",о чём вообще говорить с этой гнилью?
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16.07.2023 18:15 Відповісти
президент расіі путін не розуміє що він двбойоб, тому що він двбойоб.
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16.07.2023 18:15 Відповісти
Ось і нам треба не застосовувати касетні бомби як "не застосовувало" ***** і по дитячим майданчикам також "не застосовувало", жидовська істота! В Гаазі, про будеш верещати...
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16.07.2023 18:17 Відповісти
ПІд Сєвєродонецьком (був понеділок) мого товариша -артилериста було важко контужено. Останнім, близько 21.00 був кдар Точкою-У з касетами... Він ще живий....
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16.07.2023 18:17 Відповісти
У меня на шкафу в кухне лежит кусок корпуса от кассетного града. В прошлом году весной прилетел на улицу, Киевская область.
Могу подарить Гомосеку ООН Гуттеришу в качестве доказательства (недорого)...
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16.07.2023 18:22 Відповісти
А у мене - жменя шрапнелі від нього
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16.07.2023 18:52 Відповісти
А ще є ідіоти які вірять путіну.
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16.07.2023 18:27 Відповісти
путин циничный лживый мерзавец, впрочем, как и все кацапы. в интернете есть видео применения "смерчей" с кассетными зарядами по мирным жителям на Салтовке в Харькове. дети с детской площадки рядом с домом уже пол банки шариков насобирали от кассетных зарядов, разорванные корпуса которых забрали саперы. такие вот "игрушки" у украинских деток в наше время, благодаря долбанутым на всю голову соседям из за поребрика.
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16.07.2023 18:28 Відповісти
Если вам показалось что запоребрик не врёт - ткните его палкой - скорее всего он сдох
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16.07.2023 18:36 Відповісти
Кассетные бомбы, и кассетные снаряды россия начала применять с первых часов вторгнения в Украину . Касетные боеприпасы особенно опасны против гражданских людей,и менше против военных , военные пристреленны и знают где и как укрыватся в блиндажах ,и окопах . Гражданское население очень подвержены огромной опасности , люди незнают как спасатся от их, и для этого кремлевская хунта подвергла масированному уничтожению граждан Украины. При том, что российские касетные боеприпасы невзрываются от 30% до 50 %. Еще начали разбрасывать против - пехотныемины ... мини "лепестки" ,они опасны особенно для гражданских и детей . "лепестки" неубивают но делают колекой ,отрывают кисть руки или стопу ноги . Верить кремлевской гадине себя неуважать.
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16.07.2023 18:41 Відповісти
По Харкову застосовувала, я свідок. А те що Пукін не в курсі то таке...
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16.07.2023 18:49 Відповісти
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16.07.2023 18:51 Відповісти
Менталітет класичного кацапа: "Я живу на Крещатике Но хачу чтобы из маево акна была видна Рассия!…" (слова старої курви журналісту у 2014 році)
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16.07.2023 19:14 Відповісти
в Николаеве не один гражданский убит и сотни стекол выбито от кацапского "не применения"
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16.07.2023 18:54 Відповісти
Пуйло ******** і сцикливе уй%обище
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16.07.2023 18:58 Відповісти
То что єто лысое- ***** известно с 2014 года
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16.07.2023 19:15 Відповісти
Лживая плешивая вошь
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16.07.2023 19:15 Відповісти
птн - хло- пнх
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16.07.2023 19:19 Відповісти
*****, усе своє життя на брехні прожив!!
Типовий іхтамнєт, серед срюскіх мішєбратіяв.
Кари, московітам *****, страшної кари
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16.07.2023 19:23 Відповісти
***** збрехать шо в лужу бздикнуть
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16.07.2023 19:28 Відповісти
про "зеркальные действия" насчет двух аэс надо не забыть. ну и за Мариуполь с кацапов отдельно спросить.
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16.07.2023 19:34 Відповісти
Брехло. На початку березня вони вже використовувалися
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16.07.2023 19:42 Відповісти
2022
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16.07.2023 20:00 Відповісти
Полтора года война, цену точную пока не знаем, но догадываемся. Он говорит, что не применяли, ну пусть так. Но это они. А мы применим!!! А фосфорные!? Какой долбо,,,бизм в мозгах у нас? Идиоту же ясно с 24 февраля 22 г что или мы их, или они нас! На кацапии вообще такой темы нет. Никогда.
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16.07.2023 20:15 Відповісти
Цей недоносок хоть один раз правду сказав? Завжди бреше!
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16.07.2023 20:47 Відповісти
Треба запросити #уйла посидіти в наших окопах - от просто, нехай посидить
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16.07.2023 20:58 Відповісти
старий маразматик, нічого дивного
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16.07.2023 21:59 Відповісти
не згадуйте нечисту силу проти ночі.
Там на московських болотах суцільний морок і сморід.
Ігноруйте, мовчки робіть своє.
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16.07.2023 22:12 Відповісти
Эти твари даже Марик покрывали кассетниками. Выжившие уже по звуку их определяли...
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16.07.2023 22:13 Відповісти
А ще росія не нападала на нас, а намагається визволити. А ще ми самі себе бомбимо і обстрілюємо, а путєнг просто диву дається, нащо
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16.07.2023 22:37 Відповісти
вопрос, сколько их у русских?
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17.07.2023 01:51 Відповісти
Воно навіть не хЙло
Воно кончене хЙлішко
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17.07.2023 06:02 Відповісти
 
 