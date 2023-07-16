Попри очевидні докази Путін стверджує, що Росія не застосовувала касетні боєприпаси в Україні
Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Росія не використовувала у війні проти України касетні боєприпаси, хоча і правозахисники, і українська влада, і іноземні ЗМІ повідомляли про сотні таких випадків.
Про це Путін заявив в інтерв’ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"У Російській Федерації достатній запас різного роду касетних боєприпасів, досі цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності, незважаючи на відому нестачу в певний період часу та у нас боєприпасів, але ми цього не робили. Але, звичайно, якщо вони застосовуватимуться проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії", - заявив він.
Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human rights watch повідомляла, що Росія регулярно використовує касетні боєприпаси, спричиняючи сотні смертей серед цивільних та завдаючи шкоди школам та приватним оселям. Наводять зокрема випадок в Краматорську.
"Одна така атака на вокзал в Краматорську 8 квітня 2022 року забрала життя щонайменше 58 мирних жителів, ще 100 були поранені. Стигматизація, створена конвенцією, призвела до широкого міжнародного засудження цих атак, – йдеться у їхньому звіті.
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Мы ОБЯЗАНЫ знать, что думает или говорит вслух враг.
російськомовні недоноски вже довели всьому світу що вони недоноски, то нащо сперечатися?
Адже напали кацапи. І ми маємо поводитися з ними як з колорадськими жуками: не добирати жодних методів для знищення.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
ширшеширєє у плечах бути..тут він вату підкладає, а зараз - тухлі на каблуках йому шиють))
То,просто, трактарісти в "зарніцу" іграют..
Усьо, нема чого додати, дурість гаяти час на те щоб якось його зрозуміти
Это начало войны, российские снаряды, сложенные в кучу. Четверть - кассетные. Фото миньона Паши Зарубина
Поразительная, конечно, манера, врать всякий раз, когда открываешь рот. В медицине это называется «патологическая ложь» или «псевдология». Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных тем, что патологический лгун уверен в том, что говорит правду. Большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки.
Могу подарить Гомосеку ООН Гуттеришу в качестве доказательства (недорого)...
Типовий іхтамнєт, серед срюскіх мішєбратіяв.
Кари, московітам *****, страшної кари
Там на московських болотах суцільний морок і сморід.
Ігноруйте, мовчки робіть своє.
Воно кончене хЙлішко