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ЗСУ підтвердили удар по складу ракетного озброєння росіян на Луганщині, - Стратком ЗСУ. ВIДЕО
Збройні сили України знищили склад ракетного озброєння окупантів на тимчасово окупованій частині Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше російські пропагандисти та місцеві мешканці повідомляли про вибухи в цьому районі.
Топ коментарі
+24 Сергей Хитушко #551363
показати весь коментар16.07.2023 18:23 Відповісти Посилання
+17 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар16.07.2023 18:55 Відповісти Посилання
+15 Only
показати весь коментар16.07.2023 18:33 Відповісти Посилання
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Цей танец називається Заули (Zauli) народа Гуро (Gouro), і вважається, що його виконання приносить в село достаток і процвітання, а оці маски, в яких виступають танцюристи, вважаються гордістю у найкращих музеях світу.
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Тримайтесь, і це я серьозно!
склады, военные части, ПВО, нефтебазы - да.