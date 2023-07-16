ЗСУ підтвердили удар по складу ракетного озброєння росіян на Луганщині, - Стратком ЗСУ. ВIДЕО

Збройні сили України знищили склад ракетного озброєння окупантів на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти та місцеві мешканці повідомляли про вибухи в цьому районі.

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