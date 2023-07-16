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ЗСУ підтвердили удар по складу ракетного озброєння росіян на Луганщині, - Стратком ЗСУ. ВIДЕО

вибух,ювілейне

Збройні сили України знищили склад ракетного озброєння окупантів на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

"Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти та місцеві мешканці повідомляли про вибухи в цьому районі. 

Дивіться: Воїни 32 ОМБр знищили ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО

ЗСУ (7723) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37) склад БК (64) Луганська область (4902)


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Топ коментарі
+24
Был в том Юбилейном в лагерях после военной кафедры. Ещё при совке. Технический дивизион полка ПВО. Хорошие были там ангары, полные старых ракет 75 комплекса. И автопарк неплохой, мы даже участвовали в строительстве боксов. Шахта как раз рядом. Думаю, ту площадку и те ангары-боксы и бомбанули. Надеюсь, там ракеты уже были по-новее.
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16.07.2023 18:23 Відповісти
+17
А может Залужный лучше знает как воевать?
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16.07.2023 18:55 Відповісти
+15
Красівчикі!

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16.07.2023 18:33 Відповісти
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це новий склад? не везе раша-фашистам...
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16.07.2023 18:06 Відповісти
Зняли перші "Скальпи"... походу..
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16.07.2023 19:57 Відповісти
++
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16.07.2023 18:07 Відповісти
А шо таке? Салют?
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16.07.2023 18:10 Відповісти
цілий день по телебаченню показують...
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16.07.2023 18:11 Відповісти
Ось це по-нашому, по-бразильськи 🤔🧐😁🇷🇺💩💩💩🐐🐐🐐
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16.07.2023 18:11 Відповісти
Вот так сказал Залужный!
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16.07.2023 18:13 Відповісти
Был в том Юбилейном в лагерях после военной кафедры. Ещё при совке. Технический дивизион полка ПВО. Хорошие были там ангары, полные старых ракет 75 комплекса. И автопарк неплохой, мы даже участвовали в строительстве боксов. Шахта как раз рядом. Думаю, ту площадку и те ангары-боксы и бомбанули. Надеюсь, там ракеты уже были по-новее.
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16.07.2023 18:23 Відповісти
Увидел фото последствий - оно самое!!!
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16.07.2023 19:08 Відповісти
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16.07.2023 19:12 Відповісти
в поселке Юбилейном (на Юбике, местные говорят) - в июне 14 года на территории больницы стоял град и херачил по городу. Тогда еще в ВК общались, местные рассказывали. и какой-то москаль из Новсибирска влез и возмущался - как это так, мы считаем что город обстреливают "повстанцы"? а ему ответили - вот у меня за окном как раз град зерачит по городу - приедь, убедись.
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16.07.2023 20:44 Відповісти
Красівчикі!

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16.07.2023 18:33 Відповісти
родич Шойгу ?
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16.07.2023 20:14 Відповісти
Ні - ці більш цивілізовані!

Цей танец називається Заули (Zauli) народа Гуро (Gouro), і вважається, що його виконання приносить в село достаток і процвітання, а оці маски, в яких виступають танцюристи, вважаються гордістю у найкращих музеях світу.
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16.07.2023 21:25 Відповісти
А може краще бити по касапах, а не тупих залізяках, якими вони ще й користуватися не вміють
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16.07.2023 18:49 Відповісти
А может Залужный лучше знает как воевать?
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16.07.2023 18:55 Відповісти
А кацапів без "залізяк" бить зручніше - вони тоді кучніше" у стадо збиваються…
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16.07.2023 19:47 Відповісти
Гадаю, що застосування по Севастополю дронів даремна втрата. Їх треба використовувати по найближчим цілям у Донецьку, Луганську та Мелітополі.
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16.07.2023 19:15 Відповісти
А хто використовує дрони по Севасу?

.
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16.07.2023 19:21 Відповісти
Розбудіть вже єнота!!!
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16.07.2023 19:43 Відповісти
Отлично конечно! Но и по Белгороду пора бы. Только что прилетело в Харьков две с-300. И ночью в пол второго четыре. И сутки ещё не кончились. Очень ждут харьковчане. Пора.
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16.07.2023 19:45 Відповісти
Вибачте, Харків'яни, але наразі можуть лише асфальтом, і яблуками... зато по 51 гривні!

Тримайтесь, і це я серьозно!
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16.07.2023 19:59 Відповісти
удары по мирняку толку не дадут путину на них насрать. да и им самим на себя - тоже.
склады, военные части, ПВО, нефтебазы - да.
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16.07.2023 20:45 Відповісти
ху..лу может насрать, а быдлу нет. А склады это просто мусор, ещё наклепают за пару дней.
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16.07.2023 21:40 Відповісти
100% но есть ещё другие болота не только Бе. Например Кра, Ро
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16.07.2023 21:38 Відповісти
Хорошо, но пока свиносабачьи матки не завизжат - толку НОЛЬ. А этого дерьма у них вагонами
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16.07.2023 21:37 Відповісти
 
 