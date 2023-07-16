Якщо Росія вийде із зернової угоди, це завдасть їй "величезних дипломатичних втрат", - Салліван

Сполучені Штати розглядають усі сценарії, зокрема і можливість виходу Росії із "зернової угоди". Такий крок коштуватиме РФ "величезних дипломатичних втрат".

Про це у програмі Face the Nation телеканалу CBS News заявив радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ.

"Це можливо, Росія вийде із ("зернової угоди". - Ред.), можливо, вони продовжать. Якщо вони справді вийдуть з цієї угоди, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн Глобального Півдня, Африки, Південної Америки, продовольством за доступними цінами. І я думаю, що надалі це призведе до величезних дипломатичних витрат для Росії", - зазначив він.

Він підсумував, що російському диктатору Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. США готуються до усіх сценаріїв та тісно співпрацють з Україною з цього питання.

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Нагадаємо, зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.