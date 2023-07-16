Якщо Росія вийде із зернової угоди, це завдасть їй "величезних дипломатичних втрат", - Салліван
Сполучені Штати розглядають усі сценарії, зокрема і можливість виходу Росії із "зернової угоди". Такий крок коштуватиме РФ "величезних дипломатичних втрат".
Про це у програмі Face the Nation телеканалу CBS News заявив радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ.
"Це можливо, Росія вийде із ("зернової угоди". - Ред.), можливо, вони продовжать. Якщо вони справді вийдуть з цієї угоди, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн Глобального Півдня, Африки, Південної Америки, продовольством за доступними цінами. І я думаю, що надалі це призведе до величезних дипломатичних витрат для Росії", - зазначив він.
Він підсумував, що російському диктатору Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. США готуються до усіх сценаріїв та тісно співпрацють з Україною з цього питання.
Нагадаємо, зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.
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Это только кремлеботы и полезные Кремлю идиоты с утра до ночи воют на пабликах что зернова угода Украине нинада и т.д.
ну да, африканцам важнее получить зерно чем мир в Украине. Вам же насрать сколько в судане погибло народу в прошлом году - им также на нас.
ти хоча б гугл-перекладачем скористався чи шо. за шо вам тільки платять.
якоюсь мірою він правий - це гребане ООН, Амнести Інтернешал, Червоний хрест та інші захисники ЛГБТ весь час харчувалися на темі вічно голодних нігерів Африки - підніметься великий дипломатичний шум
Точно так же красный крест поставлял еду и лекарства и в прошлом и в этом году в Украину. В первые же дни в Киеве когда полки внезапно опустели - КК пришел на помощь и кормил нас 2 недели, пока поставки не наладили.
Якщо він захоче нагнути кацапію, то нагне. А ні, то не буде жодних утрат.
а в нас марафон гроші жере
@bandera_khm
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https://twitter.com/bandera_khm/status/1680592053665775619 1 год
Під новий дрон було зроблено нову пускову установку, а сам БПЛА-камікадзе планують застосовувати в концепції "Рій дронів" для ударів по груповим цілям: один "Ланцет", який помітив бронетехніку або її скупчення, передає інформацію іншим дронам, після чого ті знищують цілі.
І дуже, дуже скоро це реально може призвести до великої біди на фронті.
Але нашому незмінному, і незамінному яйценосному міністру на це начхати!
що дохле померти не може. там вже нема що втрачати.
А Салливан - это аналог на Ермака. Такая же прокацапленная гнида, советующая не давать Украине оружие для победы
лучшекак-то приличнее.
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В таком случае ОП с ... потеряют свой процент. А оно им надо?
Они больны деньгами. Их уже ничего не остановит, кроме ...
Чи є у НАТО флот і для чого він взагалі.