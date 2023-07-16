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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Якщо Росія вийде із зернової угоди, це завдасть їй "величезних дипломатичних втрат", - Салліван

салліван

Сполучені Штати розглядають усі сценарії, зокрема і можливість виходу Росії із "зернової угоди". Такий крок коштуватиме РФ "величезних дипломатичних втрат".

Про це у програмі Face the Nation телеканалу CBS News заявив радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ. 

"Це можливо, Росія вийде із ("зернової угоди". - Ред.), можливо, вони продовжать. Якщо вони справді вийдуть з цієї угоди, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн Глобального Півдня, Африки, Південної Америки, продовольством за доступними цінами. І я думаю, що надалі це призведе до величезних дипломатичних витрат для Росії", - зазначив він.

Він підсумував, що російському диктатору Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. США готуються до усіх сценаріїв та тісно співпрацють з Україною з цього питання. 

Також читайте: Путін поскаржився президенту ПАР Рамафосі, що вимоги Росії щодо зернової угоди не виконали

Нагадаємо, зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

росія (66520) Салліван Джейк (295) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+22
Какие еще к черту дипломатические потери? Одна только сладкая парочка "унылая лошадь+алко Маня" опускают рашистскую дипломатию ниже плинтуса.
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16.07.2023 19:02 Відповісти
+20
А цей Салліван - смішний дядько. Значить, величезних дипломатичних втрат, каже завдасть? Ну-ну...
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16.07.2023 19:11 Відповісти
+19
кацапам тупо на те все накласти... з чемодана *****... вони зрозуміють тільки фізичні й військові втрати.
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16.07.2023 19:04 Відповісти
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Ти ще на калина стать, щоб росія не виходила!
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16.07.2023 19:00 Відповісти
на что стать? вы даже гугл-переводчиком не заморачиваетесь, троли кацапские.
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16.07.2023 20:27 Відповісти
Какие еще к черту дипломатические потери? Одна только сладкая парочка "унылая лошадь+алко Маня" опускают рашистскую дипломатию ниже плинтуса.
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16.07.2023 19:02 Відповісти
Якби не кацапська бикувата дипломатія, Саліван і далі б казав, шо вони тоже люді. Так, люді - походять від Шарікова.
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17.07.2023 09:17 Відповісти
кацапам тупо на те все накласти... з чемодана *****... вони зрозуміють тільки фізичні й військові втрати.
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16.07.2023 19:04 Відповісти
А цей Салліван - смішний дядько. Значить, величезних дипломатичних втрат, каже завдасть? Ну-ну...
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16.07.2023 19:11 Відповісти
как бы да. И это очень важно для Украины - дипломатически опускать в глазах африканских стран имидж Раши.
Это только кремлеботы и полезные Кремлю идиоты с утра до ночи воют на пабликах что зернова угода Украине нинада и т.д.
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16.07.2023 20:29 Відповісти
не виду связи. При чем тут одно к другому? как опускание раши по зерновому соглашению указывает на то что в Украине нет войны?
ну да, африканцам важнее получить зерно чем мир в Украине. Вам же насрать сколько в судане погибло народу в прошлом году - им также на нас.
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16.07.2023 20:30 Відповісти
а шо,,,дипломатичні втрати,ще ні були застосовані??,),,чи ето другоє??,,),
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16.07.2023 19:13 Відповісти
что ты выпердило, можешь перевести на человеческий язык?
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16.07.2023 20:32 Відповісти
Російського інтелігента видно з далеку.
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16.07.2023 20:49 Відповісти
а вот в вас кремлебота выдает безграмотность.
ти хоча б гугл-перекладачем скористався чи шо. за шо вам тільки платять.
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16.07.2023 21:10 Відповісти
тобі хромосома заважає це сприйняти,,,і ще,наступного разу,звертайся на китайскому,,я поруЦки,не розумію,
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16.07.2023 22:30 Відповісти
Набагато більших втрат, ніж масове вбивство українців, які це зерно вирощують..

якоюсь мірою він правий - це гребане ООН, Амнести Інтернешал, Червоний хрест та інші захисники ЛГБТ весь час харчувалися на темі вічно голодних нігерів Африки - підніметься великий дипломатичний шум
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16.07.2023 19:18 Відповісти
Стосовно Червоного хреста - свинособаки по повній використовують на своїй бойовій техніці червоні хрести - знаки цієї організації. Ви десь чули, аби Червоний хрест виказав хоча б якесь незадоволення, я вже не кажу про обурення?

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16.07.2023 20:08 Відповісти
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16.07.2023 20:09 Відповісти
так ми всі пам'ятаємо як червоний хрест усі 8 років постачав у Лугандон через територію вільної України все необхідне рашистам від медицини до будівельних матеріалів, а наші імпотенти в Києві засунули свої язики собі в дупи
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16.07.2023 20:14 Відповісти
ну да, это как бы их работа - поставлять медикаменты мирняку. Да, может попасть и к военным. Но это не их миссия - воевать.
Точно так же красный крест поставлял еду и лекарства и в прошлом и в этом году в Украину. В первые же дни в Киеве когда полки внезапно опустели - КК пришел на помощь и кормил нас 2 недели, пока поставки не наладили.
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16.07.2023 20:33 Відповісти
Але і свою роботу він не виконує - просто констатує "Ну нас не пускають до Українських полонених", і на цьому вважає свою задачу виконаною!
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16.07.2023 21:17 Відповісти
Все одно все вирішуватиме Ердоґан.

Якщо він захоче нагнути кацапію, то нагне. А ні, то не буде жодних утрат.
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16.07.2023 19:18 Відповісти
Захищаите зерновози від піратів -- і буде вам щастя
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16.07.2023 19:21 Відповісти
кацапи тим часом дрони камікадзе виготовляють
а в нас марафон гроші жере
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16.07.2023 19:23 Відповісти
Бандера Подільський

@bandera_khm

·

https://twitter.com/bandera_khm/status/1680592053665775619 1 год

Під новий дрон було зроблено нову пускову установку, а сам БПЛА-камікадзе планують застосовувати в концепції "Рій дронів" для ударів по груповим цілям: один "Ланцет", який помітив бронетехніку або її скупчення, передає інформацію іншим дронам, після чого ті знищують цілі.
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16.07.2023 19:24 Відповісти
Я Вам більше скажу - якщо наші виробники (за гроші волонтерів, звісно ж - МОУ зовсім не дає на це гроші!) зараз можуть виробляти меньше 10 тисяч FPV-дронів, то росіяни вже виходять на рівень 45-50 тисяч на місяць, і збираються на них ставити системи зв'язку і управління, неччутливі до наших РЕБ.

І дуже, дуже скоро це реально може призвести до великої біди на фронті.

Але нашому незмінному, і незамінному яйценосному міністру на це начхати!
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16.07.2023 20:19 Відповісти
фиговая новость((
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16.07.2023 20:35 Відповісти
Це де? Координати є?
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16.07.2023 19:53 Відповісти
Збираєтесь бомбити асфальтом !?
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16.07.2023 20:37 Відповісти
Що це ***? Не потрібно скігліти.
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16.07.2023 19:28 Відповісти
не завдасть.

що дохле померти не може. там вже нема що втрачати.
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16.07.2023 19:28 Відповісти
Само по себе такое соглашение- это результат нарушения кацапами международного права и ограничение суверенитета Украины и других стран на свободу мореплавания. Никчёмный ООН даже это боится констатировать.
А Салливан - это аналог на Ермака. Такая же прокацапленная гнида, советующая не давать Украине оружие для победы
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16.07.2023 19:32 Відповісти
Під час війни (сподіваюся ви не заперечуєте, що йде війна, а не СВО) ні про яку свободу мореплавання для воюючих сторін не може бути мови.
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16.07.2023 19:50 Відповісти
А не для воюючих сторін? Цивільні судна під прапорами третіх країн? Якщо кацапи готові по ним бити, то ООН повинна втрутитися в цей процес та забезпечити конвой. Ті ж африканці повинні про це казати
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16.07.2023 20:29 Відповісти
Якщо судна будь - якої країни йдуть в одну з воюючих сторін - вони мета. Якщо з Румунії до Грузії, наприклад, - їх чіпати не можна.
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16.07.2023 20:36 Відповісти
Кацапія оголосила війну Україні офіційно? Ні. Тому, якщо хоча б одна кацапська ракета попаде в іноземне цивільне судно, то як це сприймати? Теракт чи оголошення війни країні, під прапором якої це судно? Звичайно, по факту ніхто зараз не наважиться без захисту лізти в Чорне море, бо всі розуміють, що ссикливе ***** навіть побоявся війну офіційно оголошувати
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16.07.2023 20:57 Відповісти
Це не важливо. Війна не залежить від того оголосили її чи ні. Ніхто ООН про війну не повідомляє. Японія наприклад взагалі ніколи нікому не оголошувала війну, що не завадило їй отримати дві атомні бомби.
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16.07.2023 21:17 Відповісти
Лига Наций турнула кацапов в свое время. а ООН - нет. раньше - было лучше как-то приличнее.
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16.07.2023 19:37 Відповісти
Але я не розумію. Чорне море, це міжнародни води чи ні . Так в чому питання, введіть конвой, та ковоїруєте судна з зерном . Це по-перше. По друге поякий цені його купляють , що Поляки заборонили ввозити його ,. Та і до речі це зерно є власністю якихось ста людей, та хай вони і стурбовуются .
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16.07.2023 19:39 Відповісти
Зерна в світі валом. Зокрема кацапського з Краснодарського краю. ********* мріє витіснити Україну з ринків Африки. Але ми на тих ринках продаємо фуражне зерно по $69 (світова ціна $362). Прибравши наше дешеве кацапи продадуть своє дорожче. В випадку блокади нам варто перейматися лише знищенням кацапського військового та торговельного флоту в Чорному морі і ... піднімати ціни. Не бачу жодного сенсу в торгівлі фуражним зерном "за дешево". Жодна африканська країна нам нічого дешевше світових цін не продає. У нас "чомусь" якийсь односторонній гуманізм що прирікає українське село на бідність...
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16.07.2023 19:47 Відповісти
Та і до речі це зерно є власністю якихось ста людей, та хай вони і стурбовуются
------------------------------------------------------------------------------------------------
В таком случае ОП с ... потеряют свой процент. А оно им надо?
Они больны деньгами. Их уже ничего не остановит, кроме ...
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16.07.2023 19:49 Відповісти
Вот кацапы--- поржали по части имидж потерять!
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16.07.2023 19:57 Відповісти
Налякав кацапів на смерть!! Зовсім слабкий став!
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16.07.2023 20:15 Відповісти
Для країни в який відсутня дипломатія, це не велика втрата.
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16.07.2023 20:16 Відповісти
Таке відчуття, що саліван трохи ніхера не ргеально дивиться на стан справ, а точніше дупля не рубає, абр навпаки...
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16.07.2023 20:28 Відповісти
Які втрати?Лавруху розстріляють?
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16.07.2023 20:33 Відповісти
А напад на суверенну країну це ще не "величезні дипломатичні втрати"?! Очманіти, що в голові у цього Салівана!
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16.07.2023 20:49 Відповісти
100 проц. Повыкобенивается рашка и вернётся. Бегом. В импорте зерна нуждается и Китай, и его потребности в этом году значительно вырастут из-за засухи в Китае. Ждём звоночек от Си. Последний.
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16.07.2023 21:42 Відповісти
Какое же ПОДЛОЕ ГАВНО этот Саливан. Выходит по Селивановской логике - не поставка зерна "дипломатические потери", а бомбёжка мирняка в Харькове и взорваная платина - ерунда, даже очередной "озабочености" нет
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16.07.2023 21:44 Відповісти
блокада Чорного/Азовського морів, перешкоджання міжнародному судноплавству - цього мало? Це вже загроза не тільки Україні це по суті загроза блоку НАТО. Проблему штучно звузили до "зернової угоди" - хитрожопа маніпуляція інтернаціональних бариг.
Чи є у НАТО флот і для чого він взагалі.
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16.07.2023 21:57 Відповісти
Та ви шо? Невже завдасть більших втрат ніж агресія проти сусідньої держави, ядерні погрози та екоцид Херсонщини?
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16.07.2023 23:07 Відповісти
 
 