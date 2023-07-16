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Воїни 3-ї ОШБ знищують ворожий міномет "Тюльпан" калібром 240 мм. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри знищення найпотужнішого російського самохідного міномету "Тюльпан" калібром 240 мм.
Як інформує Цензор.НЕТ кадри оприлюднені у соцмережах.
Зазначається, що українські військові з 3-ї десантно-штурмової бригади та інших українських бригад за допомогою РСЗВ HIMARS знищили найпотужніший російський 240-мм самохідний міномет 2С4 Тюльпан на Бахмутському фронті.
Топ коментарі
+20 Ksenia VB
показати весь коментар16.07.2023 19:27 Відповісти Посилання
+11 Саша Пончик
показати весь коментар16.07.2023 19:36 Відповісти Посилання
+8 Николай Ридник #551700
показати весь коментар16.07.2023 19:55 Відповісти Посилання
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8 год ·
А ще цікаво що такого важливого хотів донести до світу Єрмак, коли як кажуть збирався виступити на саміті у Вільнюсі?
Про успіхи "розведень" та "розмінувань", чи про достроковий пуск шатлів, коли НАТО в один голос попереджало про напад?
Чи як з Татаровим і Арєстовічєм без броніка героїчно відбивав атаки десанту на ОП?
А може про досягнення в усуванні мерів міст з посад та закритті телеканалів, використовуючи війну?
Або доповісти як "розібрався" що там з Червінським та "справами" на інших військових?
Андрій Борисович звик до позитивної теплої ванни всередині країни, а от в нормальному світи потрапив під холодний душ, бо там живуть реліями та оцінюють справи, тому витрачати час на ваші "взвєйтєсь да развєйтєсь" з 🤏💚💣🪓🎮🍉🦖 ніхто не буде.
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Але ще цікавіше що мав на увазі президент Литви, коли умовою для вступу України до НАТО назвав "необхідність очищення влади від п'ятої колони" , як думає.тє?