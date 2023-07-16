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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Воїни 3-ї ОШБ знищують ворожий міномет "Тюльпан" калібром 240 мм. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри знищення найпотужнішого російського самохідного міномету "Тюльпан" калібром 240 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ кадри оприлюднені у соцмережах. 

Зазначається, що українські військові з 3-ї десантно-штурмової бригади та інших українських бригад за допомогою РСЗВ HIMARS знищили найпотужніший російський 240-мм самохідний міномет 2С4 Тюльпан на Бахмутському фронті. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робота реактивної артилерії 22-ї ОМБр під Бахмутом. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1563) міномет (106)


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Топ коментарі
+20
Валерій Прозапас
8 год ·
А ще цікаво що такого важливого хотів донести до світу Єрмак, коли як кажуть збирався виступити на саміті у Вільнюсі?
Про успіхи "розведень" та "розмінувань", чи про достроковий пуск шатлів, коли НАТО в один голос попереджало про напад?
Чи як з Татаровим і Арєстовічєм без броніка героїчно відбивав атаки десанту на ОП?
А може про досягнення в усуванні мерів міст з посад та закритті телеканалів, використовуючи війну?
Або доповісти як "розібрався" що там з Червінським та "справами" на інших військових?
Андрій Борисович звик до позитивної теплої ванни всередині країни, а от в нормальному світи потрапив під холодний душ, бо там живуть реліями та оцінюють справи, тому витрачати час на ваші "взвєйтєсь да развєйтєсь" з 🤏💚💣🪓🎮🍉🦖 ніхто не буде.
*******
Але ще цікавіше що мав на увазі президент Литви, коли умовою для вступу України до НАТО назвав "необхідність очищення влади від п'ятої колони" , як думає.тє?
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16.07.2023 19:27 Відповісти
+11
Пісдюліна була потужна.
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16.07.2023 19:36 Відповісти
+8
Сережа, зря стараешся, за такое не заплатят...
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16.07.2023 19:55 Відповісти
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Було б добре побачити шматки орків в кінці цього кліпу 😁
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16.07.2023 19:25 Відповісти
Тюльпан розкрився.
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16.07.2023 23:09 Відповісти
Валерій Прозапас
8 год ·
А ще цікаво що такого важливого хотів донести до світу Єрмак, коли як кажуть збирався виступити на саміті у Вільнюсі?
Про успіхи "розведень" та "розмінувань", чи про достроковий пуск шатлів, коли НАТО в один голос попереджало про напад?
Чи як з Татаровим і Арєстовічєм без броніка героїчно відбивав атаки десанту на ОП?
А може про досягнення в усуванні мерів міст з посад та закритті телеканалів, використовуючи війну?
Або доповісти як "розібрався" що там з Червінським та "справами" на інших військових?
Андрій Борисович звик до позитивної теплої ванни всередині країни, а от в нормальному світи потрапив під холодний душ, бо там живуть реліями та оцінюють справи, тому витрачати час на ваші "взвєйтєсь да развєйтєсь" з 🤏💚💣🪓🎮🍉🦖 ніхто не буде.
*******
Але ще цікавіше що мав на увазі президент Литви, коли умовою для вступу України до НАТО назвав "необхідність очищення влади від п'ятої колони" , як думає.тє?
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16.07.2023 19:27 Відповісти
Пісдюліна була потужна.
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16.07.2023 19:36 Відповісти
Сережа, зря стараешся, за такое не заплатят...
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16.07.2023 19:55 Відповісти
Я за те щоб від нього одні траки і катки залишились і ті розлетілись в різні боки. А тепер заплатять?
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16.07.2023 20:01 Відповісти
А пламя от сгорания порохов в "салоне автомобиля", тебя на мысль - "3,14здец котёнку" - не наводит, не?
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16.07.2023 20:49 Відповісти
Скоріш за все прилетів Хаймарс, а там розліт здоровенний. Не пряме влучання, але техніку точно виведено з ладу, та видно загоряння...
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16.07.2023 20:02 Відповісти
Воздушный подрыв?
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16.07.2023 20:27 Відповісти
Характерний вибух. Ракета M30A1 - 180'000 кульок з карбіду вольфраму. Там в радіусі 100 метрів - зона суцільного враження. Там всі найменші перешкоди вибухають уламками від валу цих кульок...
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17.07.2023 00:39 Відповісти
Подяка за підказку. Дійсно, найбільше схоже на M30A1.
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17.07.2023 09:42 Відповісти
дым то с тюльпана идет
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16.07.2023 20:09 Відповісти
А что там дымится на последних минутах? Касабские пердоки?
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16.07.2023 20:12 Відповісти
Какие красочные кадры! Таких бы почаще видеть
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16.07.2023 20:08 Відповісти
Епическое видео... Это ж чем орков так приложили?
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16.07.2023 20:20 Відповісти
Освічені люди підказали що це була ракета M30A1.
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17.07.2023 09:48 Відповісти
ох ніх....удар
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16.07.2023 20:32 Відповісти
тюльпан в розочку
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16.07.2023 20:37 Відповісти
"С первого щелка прыгнул поп до потолка" (цитата). Дай Боже завтра то же...
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16.07.2023 23:35 Відповісти
.
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17.07.2023 00:32 Відповісти
 
 