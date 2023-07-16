Воїни 3-ї ОШБ знищують ворожий міномет "Тюльпан" калібром 240 мм. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри знищення найпотужнішого російського самохідного міномету "Тюльпан" калібром 240 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ кадри оприлюднені у соцмережах.

Зазначається, що українські військові з 3-ї десантно-штурмової бригади та інших українських бригад за допомогою РСЗВ HIMARS знищили найпотужніший російський 240-мм самохідний міномет 2С4 Тюльпан на Бахмутському фронті.

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