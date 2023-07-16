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США заперечують, що вони затримують дозвіл на початок навчання українських пілотів на F-16

джейк,салліван

Сполучені Штати заперечують інформацію про те, що вони не надають дозвіл європейським країнам на початок навчання українських пілотів на F-16.

Таку заяву радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана наводить CNN, передає Цензор.НЕТ. 

"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, посприяємо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові", – запевнив він.

Салліван додав, що європейським країнам потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні можливості, і що США дотримаються будь-яких термінів, які вони встановлять.

"Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні початку тренувань на F-16", – додав Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є країни, які готові надати Україні F-16, навіть кількість озвучують, - Кулеба

Нагадаємо, Politico писало, що європейські країни чекають на дозвіл США, щоб розпочати навчання українських пілотів на F-16.

США (23632) навчання (600) Салліван Джейк (295) F16 F-16 (694)


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Топ коментарі
+13
З літаками гальмують, з навчанням пілотів гальмують!Альоо, у нас війна,гинуть люди!!!!Кому це вигідно???
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16.07.2023 19:51 Відповісти
+11
Таке відчуття, що з нас роблять дурнів...
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16.07.2023 20:29 Відповісти
+9
як малі діти, їй бо. не ви ж своєю шкурою ризикуєте, то чого комизитеся, иродові діти....
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16.07.2023 19:51 Відповісти
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З літаками гальмують, з навчанням пілотів гальмують!Альоо, у нас війна,гинуть люди!!!!Кому це вигідно???
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16.07.2023 19:51 Відповісти
Самолеты без пилотов и обслуживающего персонала бесполезный металлолом. Для ускоренного курса наших пилотов нужно переделать всю программу подготовки. И инструкторов тоже подготовить. Это не велосипед и даже не танк и САУ. Но сам вопрос уже решен. Вот как раз подготовка обслуживающего персонала, складов ГСМ, ВПП и рулежных дорожек больше всего беспокоит. Готовы ли они?
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16.07.2023 20:38 Відповісти
Рульожних дорожок? Хм...
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16.07.2023 20:52 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/Военный_аэродром Да, так эта часть инфраструктуры аэродрома и называется
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16.07.2023 20:56 Відповісти
Що таке рульожна дорожка я добре знаю. Питання в іншому - які особливі вимоги у F-16 до рульожки?
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16.07.2023 21:10 Відповісти
У Ф-16 воздухозаборник расположен очень низко. И бетонная крошка ему очень как не нужна. Ну Вы же специалист, понимаете о чем я говорю?
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16.07.2023 21:15 Відповісти
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16.07.2023 21:37 Відповісти
Ясно, сдулся "специалист" по рулежкам.
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16.07.2023 21:46 Відповісти
шел 16й месяц войны, а арестовичи и левины устами своих жертв продолжают объяснять нам что это не так быстро.

Свитан кричал про авиацию еще с января-февраля, власти Украины с марта-апреля. Сейчас июль. это на 4-5 месяцев позже марта. 5 это когда больше 0. и даже больше чем 1. а в каждом по 30 24 часовых дней.
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16.07.2023 22:20 Відповісти
Переведи свой бред.
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16.07.2023 22:21 Відповісти
переводчик перевел так: хуже баранов 86 могут быть только бараны 14.
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16.07.2023 22:33 Відповісти
а если 86 минкс 14, то будет 72? А может 27?
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16.07.2023 22:40 Відповісти
F16 то не чарівна паличка, а в умовах жорсткого кацапського ппо - просто гроші на вітер
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16.07.2023 21:15 Відповісти
Який літак пропонуєш? Невже F-35?
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16.07.2023 22:18 Відповісти
ніякий не допоможе поки не вибити кацапам ппо

прорвати таку ппо як в кацапів можуть не багато армій світу
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16.07.2023 22:23 Відповісти
Дурню говориш. Назви, що саме треба пробити. Інакше це - марнослівство.
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16.07.2023 22:28 Відповісти
розм'якшувати тили - Storm Shadow, ATACMS, хаймарс в кількості і вибивати ППО - по суті те що зараз робиться
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16.07.2023 22:41 Відповісти
Ти відповів не на моє питання. Я запитував, що саме, треба пробити, як називаються ті засоби ППО, які треба пробити? Відповідь на саме на це питання буде?

А стосовно ATACMS, то де вони? Невже не там, де й F-16?
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16.07.2023 23:10 Відповісти
Ви трохи тон убавте - Ви ж не зі своїм холопом розмовляєте

засоби широко відомі - від с300 до с500 і від панцирів до буків + літаки ДРЛС - і добра цього в них дуже багато

думаю що ATACMS вже десь в дорозі - з початку арти не хотіли давати - потім танків - але процес якось іде
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16.07.2023 23:19 Відповісти
Мені так подобаються такі, які відповідають не на моє питання, а потім ще й удавано ображаються.

Стосовно названого - нічогісінько нового. Я розчарований... А хіба наші пілоти настільки дурні, що F-16 спеціально по-тупому будуть підставляти під С-300 і Буки? Може вони знайдуть як правильно і для чого саме використовуватимуть ці літаки? Якась дитяча відговірка...

Стосовно славнозвісних (чи не дуже славно...) ATACMS, певно, їх на волах везуть, ніяк не інакше. І у якому тисячолітті привезуть, ще не вирахували.

Недавно зустрічав цифру 15%. Це стільки Україна реально отримала від обіцяного. Та й дають нині те, що потрібно було ще позавчора. А те, що зараз потрібно, обіцяють на післязавтра. І то - можливо...

Потрапила на очі фраза: "Нам дехто закидає, що, мовляв, ми такі невдячні, такі невдячні, бо замість того, щоб безперервно дякувати, ми ще й щось прохаємо. Та ми всім за все, що дали нам, дуже щиро подякуємо. Обов'язково. Як переможемо і коли переможемо. А як не переможемо через те, що мало давали, то вже, вибачте, ніхто тоді вам не зможе подякувати.",- сильно сказано. І правдиво.
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16.07.2023 23:50 Відповісти
як Ви запитали так я Вам і відповів

"хіба наші пілоти настільки дурні, що F-16 спеціально по-тупому будуть підставляти під С-300 і Буки?"

це дуже наївний підхід - С-300 і буки якраз и розроблялися щоб збивати такі літаки як F16

а враховуючи щільність кацапського ППО....

тому амери і кажуть - не самий сприятливий час для F-16
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17.07.2023 00:09 Відповісти
В такому разі виникає каверзне питання - в якому тисячолітті настане "сприятливий час" для F-16 ?
Звичайне лицемірство. Яке пояснюється хронічними енурезом і діареєю перед скрепнохромосомною балалайнею тих амерів, які це кажуть. Хіба ні? Тому й лише 15% і піпеточні кількості озброєння.

PS: Мене дивує наступний парадокс. У нас військової авіації мало. Основний її склад - старючий ще совковий. Винищувачі Су-27, МіГ-29 і штурмовики Су-25. Але попри кацапську ППО вони літають і виконують свої завдання. Виходить, F-16 набагато гірші за та нашу старючу авіацію? Що, хіба не так?
А може той звіздьож стосовно F-16 - звичайна брехня і лицемірство?

Нагадаю, F-16 зараз знаходиться на озброєнні 24 країн, список і кількість літаків по країнах є у вікіпедії. А амери сруться навіть над одиницями літаків. Як можна охарактеризувати таку поведінку інакше, ніж як ганебне боягузство і нещире лицемірство?

PS: можу нагадати про обіцянки, які так і залишились обіцянками. Але це вже в іншому коменті, і там багато чого є сказати.
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17.07.2023 01:07 Відповісти
- як тільки суттєво деградує кацапське ППО - так і настане необхідне Вам тисячолітті (може і не статися)

- мало було і ще менше залишилось (на превеликий жаль) - недавно в інеті був фільм про наших льотчиків де це частково висвітлювалося - для ппо все рівно що збивати - чи старезний радянський мотлох чи F16

- декілька одиниці взагалі нічого не вирішать - але під них потрібно специфічну інфраструктуру яка також багато коштує

- вердикт такий - якщо ми ************** від певної суми грошей - то літаки (нехай F16) - це не найкраще вкладення
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17.07.2023 09:41 Відповісти
Дуже велике прохання надати посилання на інтернетне джерело з цим дуже авторитетним фільмом, щоб не вірити на будь-яке слово будь-кому, а впевнитись, що воно саме так і ніяк інакше. Бо будь-якому слову трохи не вистачає переконливості.

Тому з величезним нетерпінням чекаю посилання на переконливий доказ. І не маю ані краплі сумніву в тому, що це посилання обов'язково буде!
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17.07.2023 12:01 Відповісти
не берусь сказати чи буде для Вас це переконливим
https://www.youtube.com/watch?v=sb1gV5gTdTI
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17.07.2023 14:02 Відповісти
Подивився фільм. Там нічого не сказано про непотрібність F-16. Літаків, зокрема тих, які ще зостались, нам дуже не вистачає. Нам потрібні всі літаки. Особливо - більш ******* і досконалі, ніж старі радянські. Тому говорити, що F-16 з ******** американським озброєнням для нас не на часі, це - махлювання наперсточника.

Ще раз повторю для тугих розумом? F-16 потрібні Україні не для того, щоб кидати їх здуру під увцапську ППО, а для виконання більш делікатних завдань, які за самим принципом не здатні виконати наші теперішні старі літаки. Думаю, така робота для F-16 знайдеться аж бігом.

І увесь затик з літаками і навчанням пілотів цілком і повністю зрозумілий, його причини видно, як на долоні. Це - хронічні застарілі енурез з діареєю від погроз плішивого кремлівського гебнюка-гопника розпочати війну з НАТО і США. Гопник понтується доти, доки його бояться, тому і діє карлик за своїми старими принципами пітерських підворіть.

Одного лише не второпаю, для чого писати про непотрібність Україні літаків F-16? Було би зрозумілим, якби це писав не громадянин України, а громадянин якоїсь там Буркіна-Фасо... А так... Навіщо ту херню писати?
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17.07.2023 14:41 Відповісти
якщо Ви уважно слідкували - то би зрозуміли - фільм підтверджує наші втрати через дію ППО супротивника

те саме буде і з F16

але F16 то дуже дороге задоволення

якщо вибирати - то кошти на F16 можна більш раціонально використати

все інше -то Ваші емоції і невігластво

мені більше не цікаво з Вами спілкуватися
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17.07.2023 14:47 Відповісти
Я тупізму опонента вже зовсім не дивуюсь. Я йому про Хому, він мені про Ярему. І так аж до переможного, як він вважає, кінця. То хай і далі так вважає, не буду йому заважати.

Не бачу далі сенсу в діалозі з упертим (чи упоротим?).
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17.07.2023 15:06 Відповісти
Нехай не пиз..ять.
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16.07.2023 22:17 Відповісти
як малі діти, їй бо. не ви ж своєю шкурою ризикуєте, то чого комизитеся, иродові діти....
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16.07.2023 19:51 Відповісти
что конкретно тебе не нравится в вышеизложенном? что США не чинят препятствий? что Европа не готова к тренировкам наших пилотов вот прямо немедля?
хочешь на вчера - делай сам.
просишь - проси молча, вежливо и терпеливо.
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16.07.2023 20:40 Відповісти
А не пошел бы ты нах вместе с Салеваном.
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16.07.2023 20:46 Відповісти
язиком *ідарів не розмовляю.
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16.07.2023 20:48 Відповісти
как так - на своем родном язіке не розмовляешь?

чукча писатель, даа?
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16.07.2023 21:11 Відповісти
школьник чи шо? подякуй за те, що вже надали, бо без західної зброї зараз лінія фронту була б десь під Хмельницьким
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16.07.2023 20:49 Відповісти
не тикайте, ви зі мною в одному наметі не мерзли і з одного казанка не їли.
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16.07.2023 20:53 Відповісти
ті в своем репертуаре ботяра - как по сути ответить нечего - так то язік тебе не такой от еще херню якусь строчишь
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16.07.2023 21:12 Відповісти
Скоріш за все - на західному кордоні
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16.07.2023 21:16 Відповісти
Початок українських пілотів - початок чого? Десь слово загубилось...
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16.07.2023 20:01 Відповісти
зрозуміло, пілоти з літаками з'являться зненацька
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16.07.2023 20:03 Відповісти
Святим духом, чи пердячим паром?
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16.07.2023 22:21 Відповісти
так рашист, пердітимеш я тільки з'являться
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17.07.2023 05:54 Відповісти
Спостерігаю на форумі нашестя агресивних хамуватих олігофренів. Прямо як медом тут їм намазано. Чи як шоколадом...

Хоча може це школота тут так розважається. Так звані "нєдорослі".
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17.07.2023 06:09 Відповісти
закривай свій пердеж "доросль"
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17.07.2023 06:24 Відповісти
Ще одне хамидло на кшталт ?

Щось занадто багато тут вас розвелось.
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17.07.2023 08:07 Відповісти
Ну починається - пан за пана ховайсь
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16.07.2023 20:08 Відповісти
Не думаю, що американці таким чином затримують надання літаків. Якби у них була така мета, вони просто не ухвалили б політичного рішення про це. І це ніяк їм не зашкодило б. Тут щось інше. Те, про що у публічній площині не обговорюють. Щоб не зашкодити процесу.
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16.07.2023 20:14 Відповісти
Можливо тягнуть до 2024 року, до виборів. А потім дадуть все необхідне та будуть на цьому грати. ІМХО.
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16.07.2023 20:25 Відповісти
З лендлізом також, могли б не приймати

Прийняли - тепер "заткнули" всім рота, щоб не згадували
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16.07.2023 20:51 Відповісти
Я мабуть щось пропустив - а коли вони ухвалили рішення про надання? Мова, поки що, йде лише про навчання, дозвіл на яке ніяк не можуть дати
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16.07.2023 21:14 Відповісти
Пропустили. 😊 Навіть створена літакова коаліція. Були відповідні заяви від офіційних осіб. І підозрюю, що й навчання відбуваються. От лише в режимі он-лайн нам цього повідомляти не будуть.
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16.07.2023 21:27 Відповісти
Будь ласка, посилання на офіційне рішення США щодо передачі ф-16 Україні
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16.07.2023 21:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GvcYbg1fDfc https://www.youtube.com/watch?v=GvcYbg1fDfc



США навчать українських пілотів літати на своїх F-16. Як це вплине на війну

Павло АксьоновВВС

21 липня 2022
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62239874

2022 рік, карл! 2022 рік
https://www.youtube.com/watch?v=GvcYbg1fDfc
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16.07.2023 20:16 Відповісти
Саліванчик, по ходу, єрмак па-вошігтонськи, інстинктивно топить за успадкований образ: "велика країна -- великий юх". Воно підсвідомо очікує великого наповнення в дупі. Це боляче, але приємно , дуже приємно. Так ,принаймі, свідчили попередники.
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16.07.2023 20:17 Відповісти
У США прибули перші українські пілоти для оцінки здатності опанувати F-16 - CNN ЗМІ

https://suspilne.media/author/aroslav-prisepa/ Ярослав Прищепа

5 березня, 14:04



Винищувач F-16 Королівських ВПС Данії пролітає над площею С. Дауканто під час святкування Дня відновлення держави у Вільнюсі, Литва, AP Photo /Mindaugas Kulbis

https://twitter.com/share?text=%D0%A3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20F-16%20%E2%80%94%20CNN&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F404654-ssa-navcaut-persih-ukrainskih-pilotiv-roboti-z-f-16-cnn%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dps https://telegram.me/share/url?text=%D0%A3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20F-16%20%E2%80%94%20CNN&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F404654-ssa-navcaut-persih-ukrainskih-pilotiv-roboti-z-f-16-cnn%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F404654-ssa-navcaut-persih-ukrainskih-pilotiv-roboti-z-f-16-cnn%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

https://suspilne.media/tag/ssa/ Сполучені Штати працюють з українськими пілотами на американській території, щоб визначити, скільки часу знадобиться для їхньої підготовки до польотів на винищувачах F-16.

Про це https://edition.cnn.com/2023/03/05/world/us-ukraine-f16-pilots-intl-hnk/index.html повідомляє CNN із посиланням на три джерела, поінформовані з цього питання.

"Два українські пілоти зараз перебувають на військовій базі в США і перевіряють свої навички на авіасимуляторах, щоб дізнатися, скільки часу їм потрібно, щоб навчитися керувати різними військовими літаками США, включаючи F-16", - йдеться у повідомленні.
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16.07.2023 20:18 Відповісти
И х*ли толку, после этого тестирования прошло 4 месяца и шота сдвинулось?
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16.07.2023 20:56 Відповісти
Скільки-скільки українських пілотів перевіряють свої навички?

Аж цілих два ?!!!

Та це вже перебір! Й одного досить, шоб закрити питання.
А потім поставити Україні цілу половину від F-16. Тільки спочатку на рівні конгресу і президента вирішити, яку. Праву, чи ліву.

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16.07.2023 21:32 Відповісти
Америка веде перемовини з рашкою і торгує - лісом, алюмінієм і багатьма другими товарами....
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16.07.2023 20:23 Відповісти
пиши в ООН
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16.07.2023 20:54 Відповісти
А ще, що дуже важливо - титаном.
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16.07.2023 21:21 Відповісти
Таке відчуття, що з нас роблять дурнів...
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16.07.2023 20:29 Відповісти
Неназвані джерела CIA ознайомили NW з "таємною дорожньою картою" війни в Україні та навколо неї.
Джерело: https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.htm
Є сподівання, що неназвані джерела незабаром пояснюватимуть "таємну дорожню карту" комісіям Конгресу США та американському народу.
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16.07.2023 21:00 Відповісти
Ну, ось, власне, і відповіді на всі питання
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16.07.2023 21:34 Відповісти
ужасная статья
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17.07.2023 01:18 Відповісти
Думай добре…. лохів навіть калькулятор на******є…..
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16.07.2023 20:50 Відповісти
Страшно звільняти Крим? Значить, все було марно

Коли генерал Залужний каже, що його ніхто не зупинить на території ворога, він каже передусім про Крим

Україна ніколи не буде в безпеці, поки Крим окупований. Це - база.

Боятися звільняти Крим - значить, що весь спротив був марний. Російський Крим - гарантована нова агресія і війна якщо не сьогодні, то завтра.

Коли генерал Валерій Залужний каже, що його ніхто не зупинить на території ворога, він каже передусім про Крим, який багато хто намагається винести за дужки. Бо ж це улюблена цяцька Путлєра, і можуть бути наслідки.

Так, наслідки можуть бути. Кожен, хто пішов у ЗСУ, знав про наслідки такого кроку, але все одно пішов.
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16.07.2023 20:54 Відповісти
США отрицают , тогда кто эти слухи распространяет ?
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16.07.2023 20:57 Відповісти
АААААА ! Зеля плакался неделю назад
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16.07.2023 20:58 Відповісти
Датчане, якобы, недавно сообщали.
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16.07.2023 21:01 Відповісти
бы яко ?
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16.07.2023 21:06 Відповісти
Только вылупилось и уже быкуешь?
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16.07.2023 21:47 Відповісти
Надо создать секту свидетелей F16 и ATACMS может что и сдвинется уже больше надеятся на другое нет смысла.
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16.07.2023 21:06 Відповісти
Вот мы все Трамп гавно ...а вдруг он придёт и даст нам все быстрее демократов.....вспомните: Именно Трамп снял эмбарго на оружие(а Обама его наложил) именно он заморозил северный поток и заставил Россию заключить сделку на прокачку газа через Украину....именно при нем в Сирии америкосы уничтожили подразделения вагнеровцев под Хашамом (первый бой с русскими после холодной войны) именно он щемил Меркель за дружбу с Россией и газовые договора ну и так далее.
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16.07.2023 21:07 Відповісти
трамп дурачек что с него возьмешь
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16.07.2023 21:08 Відповісти
хуже баранов 86 могут быть только бараны 14
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16.07.2023 22:23 Відповісти
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16.07.2023 21:12 Відповісти
Аха, даст, догонит и еще раз даст.
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16.07.2023 21:23 Відповісти
Ну по фактам - пока так

Сейчас чуть-что "Трамп сказал" - когда, он обычный гражданин

Ну тогда можно вспомнить, Байден вице-президент, попросил Турчинова не оказывать сопротивление в Крыму

Как президент, дал 3 дня, закрыл посольства и чтобы наверняка, предложил Зеленскому покинуть страну.

Снял санкции с СП2, наложил санкции на росию, что она заработала на 40% больше в 2022 под санкциями, чем без санкций в 2021 году

Подписал лендилз от республиканцев - обвинил что это против республиканцев, не исполняет, и "попросил" всех про закон о лендлизе не вспоминать

обещанные 31 танк - едут больше полугода

когда пригожин пошел на москву - то попросил чтобы не раскачивали "российскую" лодку

из 113млрд выделенных конгрессом за все время, только 46млрд на военную помошь, из которых 20млрд пустил на заказы (которые будут готовы через 3-5 лет), 4.3млрд забыл подписать, и они вернулись в бюджет. И только 17млрд было получено помощи за все время, т.е. по 1.2млрд в месяц
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16.07.2023 21:31 Відповісти
На додаток:

- повернув кораблі, які йшли в Одесу

- під тиском міжнародної спільности зателефонував Зе лише на початку квітня 2021, в той час, як москалі з лютого вже почали накопичувати війська на кордоні. При цьому, х**лу подзвонив 26 січня 2021 (інаугурація відбулася 20)

- санкції з ПП2 було знято "великим другом" України в оборонному бюджеті на 2022

- але індивід порушив попередній оборонний бюджет, на 2021, проголосований конгресом і підписаний Трампом: там санкції були, але він відмовився їх продовжувати

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57182417

Північний потік-2: Байден відмовився від санкцій проти Росії

20 травня 2021

Адміністрація президента Байдена відмовилася подовжувати санкції проти компаній, що будують суперечливий газопровід між Росією та Німеччиною.

США також призупинять санкції і проти керівника Nord Stream 2 AG і союзника президента Путіна Матіаса Варнінга, колишнього офіцера "Штазі".

Критики "Північного потоку-2", зокрема, і в Конгресі США, називають газопровід найбільшим геополітичним виграшем Кремля.

У Конгресі також закликали Білий дім переглянути рішення.
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16.07.2023 22:19 Відповісти
подкреплю немного фактами.

"In June 2021, US Secretary of State Antony Blinken said that Nord Stream 2 completion was inevitable. In July 2021, the US urged Ukraine not to criticise a forthcoming agreement with Germany over the pipeline.[32][33] On 20 July, Joe Biden and Angela Merkel reached a conclusive deal that the US may trigger sanctions if Russia used Nord Stream as a "political weapon".
https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream_2

еще
док конгресса https://www.congress.gov/116/meeting/house/110331/documents/HMKP-116-JU00-20191211-SD994.pdf

и куча еще интересного https://www.bbc.com/russian/news-57175848
https://www.bbc.com/news/world-europe-50875935
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57180674
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16.07.2023 22:29 Відповісти
Кто знает уже... после тупого Бидона и ублюдка Саливана.... но Трампушка это рискован
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16.07.2023 21:47 Відповісти
Що там цей Сало-Іван чеше?

https://youtu.be/a80cFb8aCts ⚡Перемогу "відклали"? | Радник Байдена відповів на докори в "зливі" України | Є ПИТАННЯ
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16.07.2023 21:17 Відповісти
Обучение пилотов ВСУ на F-16: Европа все еще ждет разрешение США, - СМИ

15 июля 2023 в 09:33

По данным журналистов, в первом классе будет от шести до девяти украинских пилотов. Норвегия выделяет для программы два истребителя F-16, но Госдеп не подписывает запрос на передачу инструкций и авиасимуляторов.
https://focus.ua/*******-novosti/579148-obuchenie-pilotov-vsu-na-f-16-evropa-vse-eshche-zhdet-razreshenie-ssha-smi
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16.07.2023 21:25 Відповісти
6-9 пилотов и инструктора из 11 стран, желающие обучать, но блдь нет разрешения,. Как только будет разрешение - кончатся инструктора...
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16.07.2023 21:52 Відповісти
Аж цілих 6-9 ? Ну, це круто! А скільки ж тоді літаків і через скільки років?!!!

Зазирнемо у Вікіпедію: F-16
Призначення: багатоцільовий винищувач.
Прийнятий на озброєння: 17 серпня 1978.
Всього збудовано: 4540.

Перебуває на озброєнні 24 країн:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейн - 20
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія - 53
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Венесуела - 18
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція - 154
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данія - 44
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгипет - 207
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль - 196
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F Індонезія - 33
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Ірак - 34
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Йорданія - 47
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE Марокко - 23
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди - 61
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія - 35
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 ОАЕ - 78
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD Оман - 23
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан - 75
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південна Корея - 162
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща - 48
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Португалія - 30
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія - 16
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Сінгапур - 60
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таїланд - 51
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Тайвань - 141
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина - 260
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D1%96 Чилі - 46
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 899

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - 0 (нуль!)

Може які питання є, чи як?
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16.07.2023 22:06 Відповісти
Селливан отличается от Пескова только формой усов...
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16.07.2023 21:39 Відповісти
Украина может получить от стран НАТО устаревшие истребители F-16. Их обслуживание будет стоить сотни миллионов долларов.Бывшая летчица Бринн Таннехилл, разрабатывавшая симуляторы для F-16, заявила в комментарии изданию, что полеты на старых самолетах и их обслуживание будут очень дорогими. Кроме того, устаревшие истребители будут стоить дешевле, но будут иметь меньший срок службы.Министерство обороны США высчитало, что полет на старых F-16, которые, вероятно, получит Украина, обойдется в 32 тысячи долларов в час. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, содержание самолетов более старой версии будет стоить столько же, как и их покупка. При этом летчица Таннехилл считает, что российские истребители МиГ-31 и Су-35 имеют преимущество над самолетами Украины. Также они также оснащены более современными радарами, чем устаревшая версия F-16.Она добавила, что F-16 с соответствующими системами вооружения, как, например, ракета "воздух-земля" от Lockheed Martin, могут помочь Украине."Это будет дорого, но если предоставить правильные системы вооружения, которые подойдут вместе с самолетом, это может обеспечить боевую ценность", - сказала она. Авиационная коалиция Украина заявила о создании авиационной коалиции для передачи современных самолетов, в частности F-16. Известно, что к ней присоединились Британия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, Бельгия и Франция.Но передача истребителей F-16 зависит от решения США, поскольку они являются производителем. Пока неизвестно, кто,каких и сколько самолетов предоставит Украине.
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16.07.2023 21:51 Відповісти
Навіть якщо припустити, що Україні нарешті дадуть давнообіцяні F-16, то:

Скільки? 1, 2, 3, 4, чи аж цілих 5 ?
Коли? Через рік? Через два роки? Через 10 років? В наступному тисячолітті?
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16.07.2023 22:13 Відповісти
Дозвіл на початок навчання може і дають, а от для продовження, кажуть, потрібен підпис Держдепу на запиті, щодо передачі інструкцій та авіасимуляторів F-16

Джерело: https://www.politico.com/news/2023/07/14/europe-us-f16-training-00106433

Сполучені Штати заперечують інформацію про те, що вони не надають дозвіл європейським країнам на початок навчання українських пілотів на F16.
Джерело:
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16.07.2023 22:10 Відповісти
Притомні все давно зрозуміли.
Починаючи з 2014.
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16.07.2023 22:21 Відповісти
Зараз виє сирена.

Над Білим домом, над Байденом і Салліваном вона не виє.
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16.07.2023 22:16 Відповісти
Крадій Рєзніков хай ще намалює літачок на серветці і помахає... може допоможе.
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16.07.2023 22:35 Відповісти
Ну да, значит, голладцы врут, а Салливан самый честный.
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17.07.2023 18:50 Відповісти
 
 