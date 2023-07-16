США заперечують, що вони затримують дозвіл на початок навчання українських пілотів на F-16

Сполучені Штати заперечують інформацію про те, що вони не надають дозвіл європейським країнам на початок навчання українських пілотів на F-16.

Таку заяву радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана наводить CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, посприяємо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові", – запевнив він.

Салліван додав, що європейським країнам потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні можливості, і що США дотримаються будь-яких термінів, які вони встановлять.

"Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні початку тренувань на F-16", – додав Салліван.

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Нагадаємо, Politico писало, що європейські країни чекають на дозвіл США, щоб розпочати навчання українських пілотів на F-16.