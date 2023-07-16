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ЗСУ вибили росіян із частини Старомайорського на Донеччині, ворог невдало спробував відновити втрачене положення, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступальних дій ЗСУ на Шахтарському напрямку, де було звільнено частину населеного пункту Старомайорське.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне".
Топ коментарі
+25 сергей юрко
показати весь коментар16.07.2023 20:00 Відповісти Посилання
+14 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.07.2023 20:25 Відповісти Посилання
+13 Red_Sky_On
показати весь коментар16.07.2023 20:19 Відповісти Посилання
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В тилу усі стратєги великі...
Он не обманет. 😕
Бережи вас Бог, Воїни !
Ну... істерики монтян - штука, яка ще нічого не гарантує. Їй поголосити - як дурному з гори збігти.
Але направду було б непогано, коли б дійсно ваньок стало бракувати.
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі