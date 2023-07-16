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ЗСУ вибили росіян із частини Старомайорського на Донеччині, ворог невдало спробував відновити втрачене положення, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступальних дій ЗСУ на Шахтарському напрямку, де було звільнено частину населеного пункту Старомайорське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6899) Донецька область (8974)


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Топ коментарі
+25
Скоро, таким як ти, цікаві відосики піднесуть. Насправді, наскільки я знаю, в Старомайорському ідуть дуже важкі бої. Тому хоч трошки совісті майте
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16.07.2023 20:00 Відповісти
+14
Слава ЗСУ!

Бережи вас Бог, Воїни !
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16.07.2023 20:25 Відповісти
+13
Так лапки догори, і чеши в бік кацапського кордону!
В тилу усі стратєги великі...
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16.07.2023 20:19 Відповісти
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Скоро, таким як ти, цікаві відосики піднесуть. Насправді, наскільки я знаю, в Старомайорському ідуть дуже важкі бої. Тому хоч трошки совісті майте
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16.07.2023 20:00 Відповісти
То був любитель "вечірнього мудозвону" 😕
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16.07.2023 20:22 Відповісти
в спам его. без разговоров.
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16.07.2023 20:25 Відповісти
Напевно потрібно було спочатку сказати, що ми звільнили північну частину села. Хіба ні? Інакше новина звучить дивно.
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16.07.2023 19:57 Відповісти
Наче росіяни намагаються вибити звідти марсіан.
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16.07.2023 19:58 Відповісти
вторая армия на Марсе - после илона, конешно
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17.07.2023 11:20 Відповісти
Так лапки догори, і чеши в бік кацапського кордону!
В тилу усі стратєги великі...
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16.07.2023 20:19 Відповісти
Слухай конашонкова.
Он не обманет. 😕
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16.07.2023 20:24 Відповісти
А коли тебе кадировці в два ствола пользують, тобі , кацап, все ясно?)))
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16.07.2023 21:59 Відповісти
Тебе кадировці зробили дебілом чи ти таким вродилось?
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16.07.2023 22:08 Відповісти
Не бреши, кацап. Тільки недавно бухий медведев заявив, що за останні 6 місяців кацапи мобілізували 160 тисяч (Це навіть більше ніж у нас за цей час)
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16.07.2023 21:16 Відповісти
Свинособачою патякати - себе не поважати.
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16.07.2023 21:17 Відповісти
Забаньте кацапа
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16.07.2023 21:23 Відповісти
Слава ЗСУ!

Бережи вас Бог, Воїни !
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16.07.2023 20:25 Відповісти
слава ЗСУ! Тримайтеся, хлопці, удачі вам!
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16.07.2023 20:26 Відповісти
как говорит Галина Кондратьевна - "русне не стоит даже рыпаться "
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16.07.2023 20:33 Відповісти
"США-убеждены,что вопрос о вступлении Украины в НАТО-решён".-Госдепартамент США. P,S на "болотах"-истерика.
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16.07.2023 21:16 Відповісти
Если Пуйло и всякие военкоры с ботами говорят шо наш контрнаступ ничего не добился,почему они постоянно пытаются контратаковать шоб назад отбить?Там Монтян уже плачет шо у орков пехота заканчивается
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16.07.2023 21:23 Відповісти

Ну... істерики монтян - штука, яка ще нічого не гарантує. Їй поголосити - як дурному з гори збігти.
Але направду було б непогано, коли б дійсно ваньок стало бракувати.
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16.07.2023 23:11 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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16.07.2023 22:15 Відповісти
 
 