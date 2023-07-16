ЗСУ вибили росіян із частини Старомайорського на Донеччині, ворог невдало спробував відновити втрачене положення, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступальних дій ЗСУ на Шахтарському напрямку, де було звільнено частину населеного пункту Старомайорське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне".

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