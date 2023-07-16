Ввечері росіяни завдали авіаудару по Бериславській громаді, загинула людина, - Офіс генпрокурора

Ворог завдав авіаудару по Бериславській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, близько 20:00 16 липня російські загарбники вдарили по населеному пункту в Бериславській територіальній громаді.

Унаслідок ворожої атаки несумісні із життям травми дістала місцева жителька. Уточнення даних стосовно травмованих триває.

За попередньою інформацією, російською армією були завдані два удари керованими авіаційними бомбами.

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Упродовж дня внаслідок російської агресії на території Херсонської області травм зазнали ще пʼятеро цивільних, двоє з них – діти.