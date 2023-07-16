Ввечері росіяни завдали авіаудару по Бериславській громаді, загинула людина, - Офіс генпрокурора
Ворог завдав авіаудару по Бериславській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки загинула жінка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, близько 20:00 16 липня російські загарбники вдарили по населеному пункту в Бериславській територіальній громаді.
Унаслідок ворожої атаки несумісні із життям травми дістала місцева жителька. Уточнення даних стосовно травмованих триває.
За попередньою інформацією, російською армією були завдані два удари керованими авіаційними бомбами.
Упродовж дня внаслідок російської агресії на території Херсонської області травм зазнали ще пʼятеро цивільних, двоє з них – діти.
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Йа.
Український мова йэ дуже важке! А текст крутому журналісту вичитувати западло - і так сайдьот!