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Новини Допомога Україні
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Передача касетних боєприпасів Україні не впливає на "моральний авторитет" Києва чи Вашингтона, - Салліван

джейк,салліван

Україні необхідні касетні боєприпаси, щоб захистити свою землю та своїх людей, тож їхня передача не впливає на "моральний авторитет" ані Києва, ані Вашингтона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі NBC News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Думку про те, що надання українцям зброї, яку вони використовують, щоб захистити своє мирне населення і свою Батьківщину, є якимось викликом нашому моральному авторитету — я вважаю сумнівною", — наголосив він.

Він додав, що моральний авторитет у цій війні визначають інші речі. 

"Наш моральний авторитет і моральний авторитет України в цьому конфлікті випливає з того факту, що ми підтримуємо країну, яка зазнала жорстокої атаки з боку її сусіда з ракетами та бомбами, що падають на її міста, вбиваючи її мирних жителів, руйнуючи її школи, церкви, її лікарні", – резюмував Салліван.

Читайте також: Для ворога приходить час розплати, - Череватий про передачу Силам оборони касетних боєприпасів

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Росія не використовувала у війні проти України касетні боєприпаси, хоча і правозахисники, і українська влада, і іноземні ЗМІ повідомляли про сотні таких випадків.

США (23632) допомога і підтримка (1170) Салліван Джейк (295) касетні боєприпаси (130)


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Топ коментарі
+8
Ловіть русского патріота

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16.07.2023 22:03 Відповісти
+7
Кацапы с первого дня войны лупили по нам кассетными боеприпасами и по мирным городам в том числе,кассетные боеприпасы с нашей стороны не станут никакой "вундервафлей" для кацапов,но они увидят то,что мы будем ипашить по ним тем-же самым что и они по нам,то есть-ответкой и это уже-прекрасно!
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16.07.2023 22:03 Відповісти
+5
Нет, это уже за*****ло! Сколько можно оправдываться и давить на моральный аспект?! Дали кассетные снаряды? Получили их? Всё, бл**дь, тема закрыта! Хватит трындеть по этому поводу ВСЕМ РАЗОМ!!!!
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16.07.2023 22:11 Відповісти
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Правільна у нацистав тока адна мараль-нацистская...
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16.07.2023 21:58 Відповісти
Щось я Саллівана останнім часом не впізнаю.... То Єрмака в Вільнюсі мало не побив, то зараз...
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16.07.2023 22:02 Відповісти
Дивись уважніше

і тоді побачишь що Саліва е Саліван.
Кірбі е Кірбі,
а Бернс е Бернс.

Та не треба бути маленьким хлопчиком та слухати слова.
Треба дивитись на діла.
А діла скажуть хто саботує поміч Україні.
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16.07.2023 22:20 Відповісти
Кацапы с первого дня войны лупили по нам кассетными боеприпасами и по мирным городам в том числе,кассетные боеприпасы с нашей стороны не станут никакой "вундервафлей" для кацапов,но они увидят то,что мы будем ипашить по ним тем-же самым что и они по нам,то есть-ответкой и это уже-прекрасно!
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16.07.2023 22:03 Відповісти
Ловіть русского патріота

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16.07.2023 22:03 Відповісти
Депортація, або позбавлеання громадянських прав обирати і бути обраним
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16.07.2023 23:52 Відповісти
Продовження радянської концепції про ліміти необхідної самооборони. Ті ж яйця, але тепер моральний аспект.
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16.07.2023 22:05 Відповісти
нє,впевнений що рашистам сподобається і впєчатлєніямя ані будут дєліцца в антрактє у кабзона...
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16.07.2023 22:14 Відповісти
Нет, это уже за*****ло! Сколько можно оправдываться и давить на моральный аспект?! Дали кассетные снаряды? Получили их? Всё, бл**дь, тема закрыта! Хватит трындеть по этому поводу ВСЕМ РАЗОМ!!!!
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16.07.2023 22:11 Відповісти
розмов з цими касетними патронами як розмов про контрнаступ .у п ідсумку буде такий же пшик
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16.07.2023 22:11 Відповісти
нє-там від пшику будуть повні рашистські парткі...
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16.07.2023 22:22 Відповісти
Дай Бог. передали вже майже як тиждень але на полі бою ніхто ті касетні патрони так і не побачив.
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16.07.2023 22:24 Відповісти
Говорить о моральных авторитетах по отношению к вонючей параше и её Ху#лу вообще не приходится. Всех парашников надо истреблять безжалостно как клопов или тараканов.
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16.07.2023 22:17 Відповісти
Саліван говорить о «моральних авторитетах» України та США не випадково.

Він спеціально перемішано акцент з Россії на Україну та США.

Весь світ зрозумів що росія е «абсолютної зло».

Але у Кремля е «адвокати» і вони міняють тему-
замість засудження агрессора ,
вони починають говорити/виправдовувать США та Україну.

Тому треба розуміти хто і як підтримуе рф. Лист таків діячів дуже великий.
Починая з Меркель, Обами та інших…
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16.07.2023 22:42 Відповісти
"Засранець Саліван" (с) А.Піонтковський) поволі стає "яструбом" Саліваном
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17.07.2023 00:48 Відповісти
 
 