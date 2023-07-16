Передача касетних боєприпасів Україні не впливає на "моральний авторитет" Києва чи Вашингтона, - Салліван
Україні необхідні касетні боєприпаси, щоб захистити свою землю та своїх людей, тож їхня передача не впливає на "моральний авторитет" ані Києва, ані Вашингтона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі NBC News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Думку про те, що надання українцям зброї, яку вони використовують, щоб захистити своє мирне населення і свою Батьківщину, є якимось викликом нашому моральному авторитету — я вважаю сумнівною", — наголосив він.
Він додав, що моральний авторитет у цій війні визначають інші речі.
"Наш моральний авторитет і моральний авторитет України в цьому конфлікті випливає з того факту, що ми підтримуємо країну, яка зазнала жорстокої атаки з боку її сусіда з ракетами та бомбами, що падають на її міста, вбиваючи її мирних жителів, руйнуючи її школи, церкви, її лікарні", – резюмував Салліван.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Росія не використовувала у війні проти України касетні боєприпаси, хоча і правозахисники, і українська влада, і іноземні ЗМІ повідомляли про сотні таких випадків.
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Кірбі е Кірбі,
а Бернс е Бернс.
Та не треба бути маленьким хлопчиком та слухати слова.
Треба дивитись на діла.
А діла скажуть хто саботує поміч Україні.
Він спеціально перемішано акцент з Россії на Україну та США.
Весь світ зрозумів що росія е «абсолютної зло».
Але у Кремля е «адвокати» і вони міняють тему-
замість засудження агрессора ,
вони починають говорити/виправдовувать США та Україну.
Тому треба розуміти хто і як підтримуе рф. Лист таків діячів дуже великий.
Починая з Меркель, Обами та інших…