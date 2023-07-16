Передача касетних боєприпасів Україні не впливає на "моральний авторитет" Києва чи Вашингтона, - Салліван

Україні необхідні касетні боєприпаси, щоб захистити свою землю та своїх людей, тож їхня передача не впливає на "моральний авторитет" ані Києва, ані Вашингтона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі NBC News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Думку про те, що надання українцям зброї, яку вони використовують, щоб захистити своє мирне населення і свою Батьківщину, є якимось викликом нашому моральному авторитету — я вважаю сумнівною", — наголосив він.

Він додав, що моральний авторитет у цій війні визначають інші речі.

"Наш моральний авторитет і моральний авторитет України в цьому конфлікті випливає з того факту, що ми підтримуємо країну, яка зазнала жорстокої атаки з боку її сусіда з ракетами та бомбами, що падають на її міста, вбиваючи її мирних жителів, руйнуючи її школи, церкви, її лікарні", – резюмував Салліван.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Росія не використовувала у війні проти України касетні боєприпаси, хоча і правозахисники, і українська влада, і іноземні ЗМІ повідомляли про сотні таких випадків.