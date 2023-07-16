Протягом 16 липня росіяни завдали 6 ракетних та 38 авіаційних ударів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 16 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленнні зазначається: ""Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".
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Це дуже погано. Але з цього повідомлення випливає, що ВСУ не постраждали ніяк?
Интересно - и почему так "медленно" идет контрнаступление ?