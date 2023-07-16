УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13157 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 108 7

Протягом 16 липня росіяни завдали 6 ракетних та 38 авіаційних ударів, - Генштаб

ракета

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 16 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленнні зазначається: ""Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову завдали удару по Харкову, - ОВА (оновлено)

Автор: 

Генштаб ЗС (6899) обстріл (29612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це якої зброї не достатньо, щоб було мінус 38 літаків?
показати весь коментар
16.07.2023 22:01 Відповісти
Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Джерело:

Це дуже погано. Але з цього повідомлення випливає, що ВСУ не постраждали ніяк?
показати весь коментар
16.07.2023 22:06 Відповісти
Вы с какой целью интересуетесь ?
показати весь коментар
16.07.2023 22:12 Відповісти
Зі шпигунської звичайно.
показати весь коментар
16.07.2023 22:13 Відповісти
З якою метою звертаєтесь до українців мовою окупанта?
показати весь коментар
16.07.2023 23:26 Відповісти
В этом и разница ... У них 38 налетов , а у нас 10 с хвостиком ... ( но самолеты не дадим , АТАКАМСЫ не дадим - мы же обещали Абрамсы ... осенью ... может быть . )
Интересно - и почему так "медленно" идет контрнаступление ?
показати весь коментар
16.07.2023 22:11 Відповісти
Всім цікаві удари у відповідь, а вони де?
показати весь коментар
17.07.2023 05:26 Відповісти
 
 