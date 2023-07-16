На окупованій частині Луганщини рашисти не відновлюють ані будинки, ані інфраструктуру, - ОВА
У тимчасово окупованих росіянами торік містах ситуація катастрофічна. Загарбники не відновлюють зруйновані житла та інфраструктуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.
"В окупованих торік містах росіяни не відновлюють ані житло, ані інфраструктуру. Там загострена санітарна ситуація – із засиллям щурів ніхто не бореться. У містах, де відключено зв'язок, колаборанти та військові РФ за гроші надають людям право одноразового користування інтернетом", - ідеться у дописі.
Він також розповів, що, попри відсутність інтернету, окупанти повідомили про підключення виборчих дільниць до централізованої системи виборів.
Прокоментував Лисогор і потужний вибух, що прогримів сьогодні на околиці Луганська.
"На складах у Луганську, як показала сьогоднішня "бавовна", було дуже багато озброєння. Єдине, що можу сказати – курити належить у спеціально відведених місцях", - зауважив очільник Луганщини.
Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України знищили склад ракетного озброєння окупантів на тимчасово окупованій частині Луганської області.
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