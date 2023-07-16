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На окупованій частині Луганщини рашисти не відновлюють ані будинки, ані інфраструктуру, - ОВА

луганщина

У тимчасово окупованих росіянами торік містах ситуація катастрофічна. Загарбники не відновлюють зруйновані житла та інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора. 

"В окупованих торік містах росіяни не відновлюють ані житло, ані інфраструктуру. Там загострена санітарна ситуація – із засиллям щурів ніхто не бореться. У містах, де відключено зв'язок, колаборанти та військові РФ за гроші надають людям право одноразового користування інтернетом", - ідеться у дописі.

Він також розповів, що, попри відсутність інтернету, окупанти повідомили про підключення виборчих дільниць до централізованої системи виборів.

Прокоментував Лисогор і потужний вибух, що прогримів сьогодні на околиці Луганська.

"На складах у Луганську, як показала сьогоднішня "бавовна", було дуже багато озброєння. Єдине, що можу сказати – курити належить у спеціально відведених місцях", - зауважив очільник Луганщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 16 липня росіяни завдали 6 ракетних та 38 авіаційних ударів, - Генштаб

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України знищили склад ракетного озброєння окупантів на тимчасово окупованій частині Луганської області.

окупація (6771) воєнні злочини (1895) Лисогор Артем (44) Луганська область (4902)


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Топ коментарі
+7
Їх ціль - знищення нашої нації. Нафіга їм вкладувати сюди гроші?
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16.07.2023 22:27 Відповісти
+7
Зате дозволяють ґаваріть парускі скільки хош.
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16.07.2023 22:33 Відповісти
+5
Натомість, поставлять бюстик чЛєніна серед руїн, "піанєрав" з червоною ганчіркою біля "вєчнава агня" та зроблять усі надписи на "язикє". Типовому мешканцю "маладих рєспублік" більше нічого і не треба.
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16.07.2023 22:46 Відповісти
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Їх ціль - знищення нашої нації. Нафіга їм вкладувати сюди гроші?
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16.07.2023 22:27 Відповісти
Зате дозволяють ґаваріть парускі скільки хош.
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16.07.2023 22:33 Відповісти
Зато без НАТо і "бендер"! "Нам всьо наравится!"
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17.07.2023 05:41 Відповісти
Ну той що, ще скажіть, що населення не проголосує за хутіна. Буде 146%, як у них завжди.
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16.07.2023 22:35 Відповісти
Який інтернет? ЛуГандон має дякувати, що путан прийшов і "допоміг" їм стати злиднями.
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16.07.2023 22:35 Відповісти
Рашисти нічого не будуть відновлювати бо відчувають поступово втратять території навіть лнр - днр
Це питання часу
Як звільнять південь і не буде логістичного сполучення
Кацапам доведеться обирати
Донбас чи
Крим
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16.07.2023 22:37 Відповісти
Натомість, поставлять бюстик чЛєніна серед руїн, "піанєрав" з червоною ганчіркою біля "вєчнава агня" та зроблять усі надписи на "язикє". Типовому мешканцю "маладих рєспублік" більше нічого і не треба.
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16.07.2023 22:46 Відповісти
Танки на постаменти же
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16.07.2023 23:29 Відповісти
Понашкрябають всюди свої улюблені слова і картинки
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16.07.2023 23:31 Відповісти
А подоляк думав що будуть бережно ставитись до інфраструктури та відновлювати те що зруйнували .
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16.07.2023 23:15 Відповісти
Еслтглавкрыса прислала свои полчища куда-то, что там должно быть птичий базар штоле?
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16.07.2023 23:28 Відповісти
Подоляк в курсі що роблять "люди" заради яких влада не підривала мости.
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17.07.2023 00:58 Відповісти
Ишь, сукины дети, чего захотіли и русской мир и дома одновременноэто бывает только по отдельности, или или!
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17.07.2023 04:45 Відповісти
Людям там цього не потрібно головне що вони с рассієй.Хоть в гамні но з матушкой.
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17.07.2023 07:23 Відповісти
 
 