Протягом 16 липня росіяни 18 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 126 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Путивльська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: з гелікоптера здійснено пуски НАР (12 вибухів). Інформація про постраждалих та руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється. Також був мінометний обстріл (8 вибухів).
Путивльська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
Середино-Будська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (21 вибух). Внаслідок обстрілу одна цивільна особа отримала травму (відкрита рана нижньої кінцівки, медичну допомогу надано без госпіталізації). Крім того під час обстрілу пошкоджено два домогосподарства: вікна, газова труба, гараж та автомобіль.
Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).
Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).
Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (10 вибухів).
Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів) та артобстріл (26 вибухів)".
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