Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2024 року, - Волкер
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що Україна матиме одноголосну підтримку всіх членів НАТО на наступному саміті у Вашингтоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"
"Звичайно можна зрозуміти президента України та українців. Зокрема їх реакцію на результати саміту НАТО у Вільнюсі. Адже зараз Україна захищає свободу та саму Європу. І здається, що на Заході це не до кінця розуміють. Тому, на жаль, це вселяє певне розчарування. Оскільки в союзників немає чіткого розуміння, в якій ситуації перебувають українці", - пояснив Волкер
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США наголосив, що до саміту у Вашингтоні Україна отримає одноголосну підтримку всіх членів Альянсу.
"Позитивним моментом саміту у Вільнюсі можна назвати те, що 30 з 32 членів НАТО підтримують Україну на шляху до Альянсу. Це беззаперечна підтримка України. Наразі лише США та Німеччина утримуються. Вони є дуже важливою частиною НАТО. Проте маю надію, що у майбутньому їхня позиція зміниться. До наступного саміту НАТО у Вашингтоні в Альянсі буде одноголосна підтримка щодо членства України", - додав він.
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По-перше, за 8 місяців війна може скінчитись нашою перемогою;
По-друге, партнери України можуть просто змусити Україну повести вибори. Просто поставлять ультиматум. Або проводьте вибори, або допомогу повністю зупиняємо і Зеленського не визнаємо президентом, як от Лукашенка не визнають Президентом;
По-третьє, Зеленський може вирішити з якихось причин, що йому потрібні вибори. Якщо таке рішення буде прийнято офісом Президента, то юридичну підставу знайдуть. Наприклад, як варіант, можна відмінити військовий стан на час виборів;
По-четверте у нас війна. На війні буває все і 8 місяців - це дуже багато. Україна, все ще може програти цю війну. Так, таке може відбутись. А то, богато хто, думає що війна десь далеко, а ми вже перемогли. Так от ні, нажаль! На війні буває все і є ймовірність, що ми програємо і станемо федерfльним округом росії;
По-пяте, Зеленський може померти, або його вб'ють і тоді виникне Конституційна колізія. З однієї сторони потрібно проводити вибори Президента, так як настала смерть, з іншої не можна, так як йде війна і оголошений військовий стан.
По-шосте, не забувайте хто у нас Президент! Він і його офіс, можуть піти на переговори з ******, здати Україну і ось - війна скінчилась і нові вибори;
По-сьоме, наші партнери, перед усім США, можуть змусити нас йти на переговори з ворогом Давайте будемо об'єктивними, зараз ми залежимо від них на 99%, як у військовому так і у фінансовому плані.
По-восьме, Зеленського, так чи інакше можуть просто усунути від влади, в результаті перевороту, або революції.
По-девяте, війна може перерости у 3 світову, яка точно не буде йти роками, та місяцями і завершиться дуже швидкою;
По-десяте, на росії може трапитись громадянська війна, смерть *****, усунення його від влади в той чи інший спосіб, арешт його МУС. В такому випадку, війна, як мінімум у тому вигляді в якому вона йде зараз завершиться;
Є ще, декілька варіантів, за яких вибори відбудуться. Але з ймовірністю в 90-95%, виборів Президента України 31 березня 2024 року, як це передбачено Конституцією не відбудеться.
А я маю на увазі - технічну сторону . Як можна проводити вибори під ракетними обстрілами . ? Який дурень прийде на дільницю голосувати , коли туди може щомиті прилетіти .?? Кацапи тільки й чекатимуть на вибори , щоб вдарити коли люди зберуться до кучі .
Мільйони людей переїхали з місць де ведуться бойові дії , хто за кордон , хто на Західну Україну , хто навіть у кацапію , а це значить треба - мільйони відкріпних талонів . А що таке відкріпний талон , а це чудовий надійний спосіб змухлювати . Тобто такі вибори ніхто не визнає демократичними . І скаргами на нечесні вибори суди будуть завалені по саму кришу .
А як будуть голосувати військові ,, скажуть кацапні - ви зачекайте день , не стріляйте ,, ми проголосуємо , а потім продовжимо війну .
І таких ньюансів безліч . Вибори під час війни це - дурниця з дурниць , годі навіть і думати про це .
я неодноразово бачив, як накачують наркотиками людей що помирають, бо там вже нічого не зробиш, організм ********** все, навіть капельницю, і ніяких проблем з тим, чи це опій чи маріхуана нема - бо людина не виживає по-будь-якому, незалежно від того якого типу наркотик дають
а легалізація відбувається з однієї причини - поповнити податками бюджет який розкрадають товариші партайгеноссе
Було чітко сказано без боротьби з корупцією та 5 колоною не бачити нам НАТО. І за рік ситуація в цьому плані не зміниться, в кращу сторону так точно.
Приглашение в НАТО и вступление в НАТО - это две большие разницы. Швецию пригласили год назад, но из-за задержек в ратификации протокола о вступлении Венгрией и Турцией она до сих пор не вступила в организацию. Поэтому ритуально приглашение сделать можно для пиара на выборах в США, а потом будет ратификация длинной в пару лет с кучей хотелок многих из 32 стран-членов (войну закончите сначала и т.п.). Хотя даже в приглашение можно поверить только в случае, если война к тому времени закончится. Иначе билет на войну, даже потенциально на будущее (после ратификации), никто из НАТО покупать не захочет.
Одностайна підтримка НАТО, майже двопартійна підтримка в США, таке відчуття, що світ обертається навколо України)
однако яйца по 17 как бы намекают
Та й у НАТО зараз не 32 країни, Фінляндію майже рік приймали. Як то воно зі Швецією буде?
Але сліпо вірити в це та нічого не робити це занадто дороге для нас задоволення яке може нас поховати. Треба діяти та збільшувати шанси.