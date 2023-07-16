Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2024 року, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що Україна матиме одноголосну підтримку всіх членів НАТО на наступному саміті у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"



"Звичайно можна зрозуміти президента України та українців. Зокрема їх реакцію на результати саміту НАТО у Вільнюсі. Адже зараз Україна захищає свободу та саму Європу. І здається, що на Заході це не до кінця розуміють. Тому, на жаль, це вселяє певне розчарування. Оскільки в союзників немає чіткого розуміння, в якій ситуації перебувають українці", - пояснив Волкер



Колишній спеціальний представник Державного департаменту США наголосив, що до саміту у Вашингтоні Україна отримає одноголосну підтримку всіх членів Альянсу.



"Позитивним моментом саміту у Вільнюсі можна назвати те, що 30 з 32 членів НАТО підтримують Україну на шляху до Альянсу. Це беззаперечна підтримка України. Наразі лише США та Німеччина утримуються. Вони є дуже важливою частиною НАТО. Проте маю надію, що у майбутньому їхня позиція зміниться. До наступного саміту НАТО у Вашингтоні в Альянсі буде одноголосна підтримка щодо членства України", - додав він.

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