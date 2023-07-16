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Новини Україна-НАТО
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Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2024 року, - Волкер

волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що Україна матиме одноголосну підтримку всіх членів НАТО на наступному саміті у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Звичайно можна зрозуміти президента України та українців. Зокрема їх реакцію на результати саміту НАТО у Вільнюсі. Адже зараз Україна захищає свободу та саму Європу. І здається, що на Заході це не до кінця розуміють. Тому, на жаль, це вселяє певне розчарування. Оскільки в союзників немає чіткого розуміння, в якій ситуації перебувають українці", - пояснив Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США наголосив, що до саміту у Вашингтоні Україна отримає одноголосну підтримку всіх членів Альянсу.

"Позитивним моментом саміту у Вільнюсі можна назвати те, що 30 з 32 членів НАТО підтримують Україну на шляху до Альянсу. Це беззаперечна підтримка України. Наразі лише США та Німеччина утримуються. Вони є дуже важливою частиною НАТО. Проте маю надію, що у майбутньому їхня позиція зміниться. До наступного саміту НАТО у Вашингтоні в Альянсі буде одноголосна підтримка щодо членства України", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це не Україна не готова вступити до НАТО, це НАТО не готовий прийняти Україну, - Волкер

Автор: 

НАТО (6641) саміт (824) членство в НАТО (1759) Волкер Курт (616)


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Топ коментарі
+15
при умові: реформи, Беня в США, Єлдак в Підері, Татаров в Ростові, Портнов на цвинтарі
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16.07.2023 22:59 Відповісти
+11
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16.07.2023 23:13 Відповісти
+8
За умови, якщо корупніонери і п'ята колона завалить далеко ... у небуття. Пропущений для влади
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16.07.2023 23:03 Відповісти
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при умові: реформи, Беня в США, Єлдак в Підері, Татаров в Ростові, Портнов на цвинтарі
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16.07.2023 22:59 Відповісти
...а "політики" США, які не розуміють життєвої необхідності розвалу москальської імперії на компоненти -- у політичному забутті.
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16.07.2023 23:07 Відповісти
Є багато умов, для прийняття України в НАТО, загалом не менше 10 і реформи, Беня в США, Єлдак в Підері, Татаров в Ростові, Портнов на цвинтарі - не входить навіть в ТОП 7
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16.07.2023 23:12 Відповісти
а народ прагне.
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16.07.2023 23:16 Відповісти
Ну це ж не означає, що всього вище перерахованого не потрібно робити! Потрібно і обов'язково, всі Українці виступають за це, та і наші партнери також, я лише про те, що воно ніяк не вплине на політичне рішення прийняття України в НАТО.
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16.07.2023 23:22 Відповісти
..Зеленський з Резніковим та Хламідеєю у Жовтих Водах з кийками у ратицях! Коля Катлета з Верещучкой на кухні там же... і худенький Юзік ................
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16.07.2023 23:54 Відповісти
Коли б ці слова були промовлені в мирний час в Україні, їм би ціни не було, а так...
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16.07.2023 23:03 Відповісти
Що ж не так?
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16.07.2023 23:13 Відповісти
За умови, якщо корупніонери і п'ята колона завалить далеко ... у небуття. Пропущений для влади
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16.07.2023 23:03 Відповісти
Якби зараз запросили, теперішня влада зробила б це головним козирем на виборах.
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16.07.2023 23:04 Відповісти
Президентських Виборів в березні 2024 року не буде з ймовірністю в 90-95%.
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16.07.2023 23:15 Відповісти
Зі - 100 % ймовірністю . Навіть з 200 % .. Їх просто ніяк провести .. Немає такої можливості .
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16.07.2023 23:59 Відповісти
100% ніколи і ні в чому не буває.
По-перше, за 8 місяців війна може скінчитись нашою перемогою;
По-друге, партнери України можуть просто змусити Україну повести вибори. Просто поставлять ультиматум. Або проводьте вибори, або допомогу повністю зупиняємо і Зеленського не визнаємо президентом, як от Лукашенка не визнають Президентом;
По-третьє, Зеленський може вирішити з якихось причин, що йому потрібні вибори. Якщо таке рішення буде прийнято офісом Президента, то юридичну підставу знайдуть. Наприклад, як варіант, можна відмінити військовий стан на час виборів;
По-четверте у нас війна. На війні буває все і 8 місяців - це дуже багато. Україна, все ще може програти цю війну. Так, таке може відбутись. А то, богато хто, думає що війна десь далеко, а ми вже перемогли. Так от ні, нажаль! На війні буває все і є ймовірність, що ми програємо і станемо федерfльним округом росії;
По-пяте, Зеленський може померти, або його вб'ють і тоді виникне Конституційна колізія. З однієї сторони потрібно проводити вибори Президента, так як настала смерть, з іншої не можна, так як йде війна і оголошений військовий стан.
По-шосте, не забувайте хто у нас Президент! Він і його офіс, можуть піти на переговори з ******, здати Україну і ось - війна скінчилась і нові вибори;
По-сьоме, наші партнери, перед усім США, можуть змусити нас йти на переговори з ворогом Давайте будемо об'єктивними, зараз ми залежимо від них на 99%, як у військовому так і у фінансовому плані.
По-восьме, Зеленського, так чи інакше можуть просто усунути від влади, в результаті перевороту, або революції.
По-девяте, війна може перерости у 3 світову, яка точно не буде йти роками, та місяцями і завершиться дуже швидкою;
По-десяте, на росії може трапитись громадянська війна, смерть *****, усунення його від влади в той чи інший спосіб, арешт його МУС. В такому випадку, війна, як мінімум у тому вигляді в якому вона йде зараз завершиться;
Є ще, декілька варіантів, за яких вибори відбудуться. Але з ймовірністю в 90-95%, виборів Президента України 31 березня 2024 року, як це передбачено Конституцією не відбудеться.
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17.07.2023 00:31 Відповісти
Та це все - пролітичні хотєлки .
А я маю на увазі - технічну сторону . Як можна проводити вибори під ракетними обстрілами . ? Який дурень прийде на дільницю голосувати , коли туди може щомиті прилетіти .?? Кацапи тільки й чекатимуть на вибори , щоб вдарити коли люди зберуться до кучі .
Мільйони людей переїхали з місць де ведуться бойові дії , хто за кордон , хто на Західну Україну , хто навіть у кацапію , а це значить треба - мільйони відкріпних талонів . А що таке відкріпний талон , а це чудовий надійний спосіб змухлювати . Тобто такі вибори ніхто не визнає демократичними . І скаргами на нечесні вибори суди будуть завалені по саму кришу .
А як будуть голосувати військові ,, скажуть кацапні - ви зачекайте день , не стріляйте ,, ми проголосуємо , а потім продовжимо війну .
І таких ньюансів безліч . Вибори під час війни це - дурниця з дурниць , годі навіть і думати про це .
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17.07.2023 00:48 Відповісти
Сразу казав про це-Юбілейний саміт,Вашингтон,Президенські вибори у США,зараз Байден на 8% випереджає ймовірного кандидата від Республіканців,прийняття України в НАТО має стати "зіркою".
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16.07.2023 23:04 Відповісти
******* можна що завгодно а варті лише дії
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16.07.2023 23:09 Відповісти
Які дії влади воюючої країни наближали Україну до НАТО?
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16.07.2023 23:14 Відповісти
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16.07.2023 23:13 Відповісти
Згоден зі всім, окрім конопель
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16.07.2023 23:16 Відповісти
Ви не в курсі, напевно, про застосування медичного канабісу. В усьому цивілізованому світі його застосовують. Щодо наркоплантацій - це знову ж про корупцію.
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16.07.2023 23:24 Відповісти
Медичний канабіс в Україні і так легалізований. Проблем нема, замовляй і купуй. Але Зеленський не замовляє, блокує всі закупівлі. Для чого? А ось для того, щоб створити в Україні наркокартель по вирощуванню, виробництву та збуту наркоти...
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16.07.2023 23:43 Відповісти
У цивілізованому світі не тільки медичний легалізовано. Якщо що…. так що..
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16.07.2023 23:45 Відповісти
ще до того як каліфорнія легалізувала маріхуану, всі наркомани мали справку від лікаря, і купували її за "медичними показаннями"

я неодноразово бачив, як накачують наркотиками людей що помирають, бо там вже нічого не зробиш, організм ********** все, навіть капельницю, і ніяких проблем з тим, чи це опій чи маріхуана нема - бо людина не виживає по-будь-якому, незалежно від того якого типу наркотик дають

а легалізація відбувається з однієї причини - поповнити податками бюджет який розкрадають товариші партайгеноссе
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16.07.2023 23:47 Відповісти
Погоджуюсь на всі 100% ++++🙁
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16.07.2023 23:32 Відповісти
наче все красиво написано, але в кінці повна дурня про "плантації"
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17.07.2023 04:50 Відповісти
З Клоуном нам не НАТО, не перемога не світить. Якщо бюджетні гроші ідуть друганам на новорічні комедії, а не бійцям на дрони.
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16.07.2023 23:19 Відповісти
Оооо, очередное ожидание вЯликих свершений. Раньше ждали коммунизма, теперь вступа в НАТО.
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16.07.2023 23:22 Відповісти
Так, кацап! Ми такі. І Україна таки буде в НАТО, якби вас це не дратувало.
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16.07.2023 23:25 Відповісти
Главное верить.
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16.07.2023 23:31 Відповісти
Віримо і знаємо достеменно , що україна буде в НАТО !!🫤
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16.07.2023 23:34 Відповісти
Но це не точно.
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16.07.2023 23:23 Відповісти
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16.07.2023 23:23 Відповісти
Про це сказав колишній.Колишні такі розкуті.Так навіть якщо і запросять.але ж вступ буде тільки після війни.
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16.07.2023 23:25 Відповісти
Це його припущення. Нажаль...
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16.07.2023 23:35 Відповісти
колишній такий колишній.
Було чітко сказано без боротьби з корупцією та 5 колоною не бачити нам НАТО. І за рік ситуація в цьому плані не зміниться, в кращу сторону так точно.
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16.07.2023 23:36 Відповісти
Тут надо правильно понимать нюансы, ибо, как говорил Черчиль, дьявол кроется в деталях.
Приглашение в НАТО и вступление в НАТО - это две большие разницы. Швецию пригласили год назад, но из-за задержек в ратификации протокола о вступлении Венгрией и Турцией она до сих пор не вступила в организацию. Поэтому ритуально приглашение сделать можно для пиара на выборах в США, а потом будет ратификация длинной в пару лет с кучей хотелок многих из 32 стран-членов (войну закончите сначала и т.п.). Хотя даже в приглашение можно поверить только в случае, если война к тому времени закончится. Иначе билет на войну, даже потенциально на будущее (после ратификации), никто из НАТО покупать не захочет.
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16.07.2023 23:39 Відповісти
Якщо на саміті НАТО у Вашингтоні, Україна отримає запрошення в НАТО (нажаль, мало ймовірно), то ніякої штучної затримки в ратифікації, як зі Швецією не буде. Потрібно буде максимум рік на ратифікацію 32 членами. Підкреслюю = максимум.
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16.07.2023 23:48 Відповісти
Да, все позитивно було, бро, дякуємо)
Одностайна підтримка НАТО, майже двопартійна підтримка в США, таке відчуття, що світ обертається навколо України)
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16.07.2023 23:41 Відповісти
тут еще вопрос кому куда вступать и кого куда приглашать. Наша армия показала, что с западным оружием мы разобьем любого врага. Кетайцы припризадумались по поводу Тайваня.
однако яйца по 17 как бы намекают
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16.07.2023 23:54 Відповісти
волкер балабол. И пригласить не значит жениться)
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16.07.2023 23:55 Відповісти
...після виборів!
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17.07.2023 00:01 Відповісти
вибори ж наче восени,а саміт на пів року раніше буде.
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17.07.2023 04:54 Відповісти
Ключове слово-колишній. А вангує майбуття.
Та й у НАТО зараз не 32 країни, Фінляндію майже рік приймали. Як то воно зі Швецією буде?
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17.07.2023 00:57 Відповісти
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17.07.2023 01:03 Відповісти
Цілком можливо. Є багато фактів що на це вказують.

Але сліпо вірити в це та нічого не робити це занадто дороге для нас задоволення яке може нас поховати. Треба діяти та збільшувати шанси.
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17.07.2023 01:58 Відповісти
Вони ніколи не приймуть в це НАТО а обіцянки-цяцянки продовжуються. Не треба вірити в цю байду а відроджувати негласно ядерний потенціал.
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17.07.2023 05:24 Відповісти
 
 