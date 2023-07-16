Коли повітряний щит України стане достатньо міцним, ми захистимо всю Європу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявляє, що коли повітряний щит України стане достатньо міцним, Україна забезпечить захищеність всієї Європи від російського терору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час вечірнього звернення
Зеленський заявив: ""Ми вже показали, що немає таких російських ракет, які не могли б збити українці. І коли український повітряний щит стане достатньо міцним, а це буде, Україна забезпечить реальну свободу і захищеність всієї Європи від російського терору.
Безпека нашого континенту починається тут, суверенітетом і силою України".
Топ коментарі
+32 Snart
показати весь коментар16.07.2023 23:38 Відповісти Посилання
+26 Zynoviy Zenon #568769
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+23 Olga Pelle #551280
показати весь коментар16.07.2023 23:51 Відповісти Посилання
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Як «український щит» захищає Литву чи Естонію
Критикувати Боневтіка "не на часі", а асфальтувати повторно нормальну дорогу завжди "на часі".
Дякую з посилання, давненько не дивився Сергія Пояркова.
Как много в этом звуке. Так из клоуна гидранта сделали.
Среднестатистический украинец, на месте руоводителей запада и сша, учтя подготовку Украины к войне, махнул бы рукой и усиливал бы балтийские, Польшу, Молдавию, Словакию, мадьяров и т.п.
было бы дешевле.
Чем сейчас Германия, Франция, Италия, и многие другие страны и занимаются
Размер имеет значение))
Курс страны стабилен, демократический, представители НАТО по три раза на день пороги обивают на Банковой, говорят:
- Сцаныч, айда с нами!
Вы в поселок на побережье Сомали к их, типа сельскому голове придите и предложите денег и оружия за защиту от сомалийских пиратов!))
"Самая большая..." - зелю, с его "величием наслушались?
Ну и в финале - "единая россия от владивостока до лиссабона"
А кого ж і від кого ЗСУ захищали б, якби ти сюди рашистів не запустив???
зробимо рогатки і орському ВКС кіздєц
європа в безпеці
Дострокові
ми будемо купувати ппо, про і збивати ці ракети
а фініш, ***, коли????
нам дають парасольку бо сусід сере на голову....
дайте молоток щоб ..обнути сусіда по голові???
тим ідіотам які "іржали" що ссикуни на саміт у Вільнюсі притащили 16 петріотів.
Захистун млять.
Такое впечатление, что ты готов говорить любую чушь, лишь бы привлечь к себе внимание.
Тяга к славе шоу-мэна не проходит, это у тебя в крови...
Но ты же президент. Мыслить и говорить надо уже по государственному, а не как в квартале 95.