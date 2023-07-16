Коли повітряний щит України стане достатньо міцним, ми захистимо всю Європу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що коли повітряний щит України стане достатньо міцним, Україна забезпечить захищеність всієї Європи від російського терору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час вечірнього звернення

Зеленський заявив: ""Ми вже показали, що немає таких російських ракет, які не могли б збити українці. І коли український повітряний щит стане достатньо міцним, а це буде, Україна забезпечить реальну свободу і захищеність всієї Європи від російського терору.

Безпека нашого континенту починається тут, суверенітетом і силою України".

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