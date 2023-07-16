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Коли повітряний щит України стане достатньо міцним, ми захистимо всю Європу, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що коли повітряний щит України стане достатньо міцним, Україна забезпечить захищеність всієї Європи від російського терору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час вечірнього звернення

Зеленський заявив: ""Ми вже показали, що немає таких російських ракет, які не могли б збити українці. І коли український повітряний щит стане достатньо міцним, а це буде, Україна забезпечить реальну свободу і захищеність всієї Європи від російського терору.

Безпека нашого континенту починається тут, суверенітетом і силою України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) звернення (635) Повітряні сили (2825)


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Топ коментарі
+32
Дибіл ***** - ЄС і США будують цей щит в Україні, для України, опосередковано для себе. І в себе мають і розбудовують ще кращий. Кому ти ***** це париш?
Як «український щит» захищає Литву чи Естонію
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16.07.2023 23:38 Відповісти
+26
Це ж скільки роботи попереду. Президентом Європи можуть обрати!
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16.07.2023 23:38 Відповісти
+23
Там уже все заасфальтовано
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16.07.2023 23:51 Відповісти
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Це ж скільки роботи попереду. Президентом Європи можуть обрати!
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16.07.2023 23:38 Відповісти
Там уже все заасфальтовано
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16.07.2023 23:51 Відповісти
Максимум-завгоспом Монті Пайтон.
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17.07.2023 00:47 Відповісти
насмішив. дякую))))
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17.07.2023 03:50 Відповісти
После такого заявления ему надо клистрон в жопу засунуть. Один из тех, что ДБР сняло с зрк на Юге.
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17.07.2023 06:27 Відповісти
тебе 73% малоросов в Украине самому загнали в 2019…и еще раз повторят.И не обижайся на правду.
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17.07.2023 08:54 Відповісти
Так, так, десь приблизно було таке. А вы бачу встиглы сдристнути до Немечины з вставленим у сраку чи витягли одразу перетнув кордон?
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17.07.2023 15:52 Відповісти
Иди дальше спать,пьяница…ЗЕермаки еще не все украли. Янукович два дивана уже задницей вытер глядя что так можно было красть и ничего не будет. Даже мог Крым не продавать лаптеногим.)
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17.07.2023 16:03 Відповісти
Дибіл ***** - ЄС і США будують цей щит в Україні, для України, опосередковано для себе. І в себе мають і розбудовують ще кращий. Кому ти ***** це париш?
Як «український щит» захищає Литву чи Естонію
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16.07.2023 23:38 Відповісти
Накатаєш на щит асфальту?
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16.07.2023 23:39 Відповісти
Вже почав. Окружну Києва між Жулянськи і Одеськи мостами асфальтують знову. Хоча там ремонтували дорогу десь так в 2019 чи 2020 році.
Критикувати Боневтіка "не на часі", а асфальтувати повторно нормальну дорогу завжди "на часі".
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16.07.2023 23:54 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1680483385293111296 https://twitter.com/i/status/1680483385293111296

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17.07.2023 08:32 Відповісти
"Ничего святого" від "художника, который может обидеть каждого".
Дякую з посилання, давненько не дивився Сергія Пояркова.
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17.07.2023 08:39 Відповісти
в последнее время общественное мнение на Западе разворачивается в сторону того, что Украина защищает их от орды. Это было понятно сразу после 22 02, но тем не менее
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16.07.2023 23:40 Відповісти
Можете подробнее объяснить? Многие впервые слышат о таком тренде
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16.07.2023 23:45 Відповісти
общественное мнение...

Как много в этом звуке. Так из клоуна гидранта сделали.

Среднестатистический украинец, на месте руоводителей запада и сша, учтя подготовку Украины к войне, махнул бы рукой и усиливал бы балтийские, Польшу, Молдавию, Словакию, мадьяров и т.п.

было бы дешевле.
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16.07.2023 23:53 Відповісти
херасе. Украина самая большая страна в Европе. Логично тут установить линию обороны от орды.
Чем сейчас Германия, Франция, Италия, и многие другие страны и занимаются
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17.07.2023 00:03 Відповісти
Ага)))

Размер имеет значение))

Курс страны стабилен, демократический, представители НАТО по три раза на день пороги обивают на Банковой, говорят:

- Сцаныч, айда с нами!

Вы в поселок на побережье Сомали к их, типа сельскому голове придите и предложите денег и оружия за защиту от сомалийских пиратов!))

"Самая большая..." - зелю, с его "величием наслушались?
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17.07.2023 00:31 Відповісти
перераховані вами країни всі в НАТО))) вони самі собі щит.
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17.07.2023 03:56 Відповісти
Україна,захищає сама себе!,,все інше--додумки,,НАТО--не потребує захисту, інакше, це б альянс на саміті просився б в Україну,
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17.07.2023 00:00 Відповісти
ну как сказать. Серая зона - это тоже захист....
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17.07.2023 00:34 Відповісти
Женя,,то--Таке,
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17.07.2023 00:50 Відповісти
І Латвію? І Фінляндію? Він звичайно говорить, то що повинен говорити, але по факту всі розуміють, що Європі набагато практичніше залишити ППО у себе.
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16.07.2023 23:40 Відповісти
Та так, захистимо,тільки Європа вже усвідомила,що рашка в теперішньому стані вже не сунеться в Європу(на НАТО),на кого ця *пурга*.
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16.07.2023 23:42 Відповісти
Мрія путлера відновити Совок. Тому крім Балтії, Білорусі та Молдови в Європі особливо хвилюватися нікому.
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16.07.2023 23:52 Відповісти
не так. Почитайте про его требования о нато в старых границах, без чехии и ко. А потом возродить союз+ страны варшавского договора
Ну и в финале - "единая россия от владивостока до лиссабона"
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17.07.2023 00:36 Відповісти
Ось він, найвеличнівшивий захісник всія і всіх!
А кого ж і від кого ЗСУ захищали б, якби ти сюди рашистів не запустив???
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16.07.2023 23:46 Відповісти
Юпітєру більше не наливати!
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16.07.2023 23:48 Відповісти
Довбойоб . Клінічний. Або ж просто - цинічний ...
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16.07.2023 23:54 Відповісти
"щіт європи" ти давно в асфальт закатав, ще з нього й клістрони познімав, готував країну до "шашличків"...
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16.07.2023 23:54 Відповісти
ща, ***, лиш виковираємо з асфальту камінці
зробимо рогатки і орському ВКС кіздєц
європа в безпеці
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16.07.2023 23:54 Відповісти
дурний думкою багатіє!
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16.07.2023 23:55 Відповісти
Ти Південь вже "захистив" у Лютому 2022му. Тепер наші військові це кровію харкають. Брешиш ти все, зєля

Дострокові
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16.07.2023 23:55 Відповісти
Ога! Дострокові.... Каторжани, прикуті до зомбі-маратону, з піснями та танцями , збиваючи одне одного з ніг, побіжать голосувати за Щеневтіка...
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17.07.2023 08:43 Відповісти
*****,тисячи питань до нього,"шашликі",просраний Південь,я не знаю,якісь там "договорнякі",але на цей момент він є моїм Президентом, Президентом воюючиї країни,й якщо хтось мені запропонує зараз якийсь варіант,законний, давайте.
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16.07.2023 23:56 Відповісти
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17.07.2023 00:07 Відповісти
Законний з оцим ? Де закон, а де оце? Очуняй. Він не піде по закону ніколи. Виколупати його буде жертовніше ніж зека.
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17.07.2023 00:17 Відповісти
***** буде клепати ракети і пускати на нас
ми будемо купувати ппо, про і збивати ці ракети
а фініш, ***, коли????
нам дають парасольку бо сусід сере на голову....
дайте молоток щоб ..обнути сусіда по голові???
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16.07.2023 23:59 Відповісти
Не звертайте увагу, слова цього дурачка адресовані зе ідіотам.
тим ідіотам які "іржали" що ссикуни на саміт у Вільнюсі притащили 16 петріотів.
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17.07.2023 00:01 Відповісти
Скажи мені,ти чому не воюєш?
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17.07.2023 00:05 Відповісти
А ти чому? Подоляк білі квитки на ферму поробив?
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17.07.2023 00:09 Відповісти
Я чому? Я своє відвоював,кацапів багато їбанув,чекаю МСЕК,прийдуть знову поповзу вбивати,ти чому ховаєшся?
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17.07.2023 00:15 Відповісти
Ти троль- звичайний. Воюєш фігово, Подоляк може премії лишити.
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17.07.2023 00:41 Відповісти
Я б на твоєму місці зупинився би. Тебе немов заклинило за Зе (хоча ти й сам розумієш, що те гівно не достойне, щоб його захищали). З нинішньою ситуацією вже нічого не поробиш, далі буде гірше. Але не отчаюйся, можеш зайти в коментарі під якимось з відосіків Іванова-Петрова, думаю, там всі коментатори тільки хвалять Зе
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17.07.2023 00:48 Відповісти
за кого ти голосував в 2019? тільки ЧЕСНО. за "Армія.Мова.Віра" чи "нужна проста пєрєстать стрєлять/сайдьомся пасрєдінє"?
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17.07.2023 04:05 Відповісти
зефанатик зараз з окопу пише ?
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17.07.2023 00:10 Відповісти
і Америку.
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17.07.2023 00:02 Відповісти
... з Новою Зеландією
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17.07.2023 00:25 Відповісти
Залишиться питання захисту мами Рімми і папи Саши.
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17.07.2023 00:51 Відповісти
о, ні! цих воно відперло в Ізраїль ще після першого попередження про можливу війну - так що з цими все нормально... це тільки лохам - шашликі.
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17.07.2023 04:08 Відповісти
Я тоже хочу такое употребить.
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17.07.2023 00:04 Відповісти
У нбого іх єсть.
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17.07.2023 00:09 Відповісти
Если оборона Европы ляжет на плечи Зелелоха, то минимум с Польшей им пришлось бы распрощаться, а Прибалтика вся ушла бы за 3 дня.
Захистун млять.
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17.07.2023 00:07 Відповісти
Всю Европу.. Вова, ****,. останавливайся. Говорун *уев. Спаситель Вселенной. Скромнее будь.
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17.07.2023 00:07 Відповісти
Чому всі підараси -ухилянти візжать на "гнусавого"-чотири ухилянта,а самі не йдуть? Ви що,такі ж підари як і він?
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17.07.2023 00:09 Відповісти
ухилянти якраз не візжать на гундосого ухилянта - ухилянти його всюди виправдовують, вони ж за нього голосували....
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17.07.2023 04:16 Відповісти
Нєєєє,підете всі,піздаболи,а там як Бог дасть.
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17.07.2023 00:11 Відповісти
Підуть не всі, а приблизно половина, якщо війна продовжиться на 5-10 років. Остальна половина нікуди йти не збирається, це ті, що "какая разніца" і "сделаєм їх разом". На жаль, президентів нам впарюють саме вони, то Януковича впарять, то Зеленського
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17.07.2023 00:54 Відповісти
ага, і на наступних виборах голосуватимуть за кошового або притулу. щоб остаточно просрать те. що ще залишиться...
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17.07.2023 04:12 Відповісти
Когда же ты трепаться перестанешь? Кокс подвезли?
Такое впечатление, что ты готов говорить любую чушь, лишь бы привлечь к себе внимание.
Тяга к славе шоу-мэна не проходит, это у тебя в крови...
Но ты же президент. Мыслить и говорить надо уже по государственному, а не как в квартале 95.
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17.07.2023 00:49 Відповісти
Коли це ще буде, убогий? Цікаво, у нього є хоч якесь розуміння того, що його і Ко чекає після Перемоги?
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17.07.2023 06:51 Відповісти
У всієї зеленої сволоти є розуміння. Тому відчайдушно й воюють проти України... Другий фронт, ***!
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17.07.2023 08:49 Відповісти
Правильно. А потом Америку.
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17.07.2023 07:14 Відповісти
Агент ФСБ защіщатєль всіх і вся.
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17.07.2023 07:46 Відповісти
Приберіть цей мерзенний писок. Ця гнида позасерала своїми відосиками увесь ефір. Здати в дурку лайно, нехай там пи...ть
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17.07.2023 08:14 Відповісти
Тільки не з тобою.
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17.07.2023 09:43 Відповісти
 
 