Якщо стану президентом, то зможу примирити Україну та Росію за один день, - Трамп

У разі перемоги на виборах президента США 2024 року Дональд Трамп запропонує Києву "припинити" чинити опір, а Кремлю погрожує посиленням військової підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній президент сказав в інтерв'ю Fox News.

Трамп знову сказав, що він "укладе угоду за один день".

"Я чудово знаю Зеленського, і я чудово, і навіть краще, знаю Путіна. І в мене хороші відносини, відмінні відносини з ними", – сказав колишній президент США.

"Зеленському я б сказав: все, припини це. Ви повинні укласти угоду... Путіну я б сказав: якщо ти не укладеш угоду, ми дамо йому (мабуть, Зеленському. – Ред) дуже багато (мабуть, зброї. – Ред), більше, ніж вони колись отримували, якщо буде потрібно", – заявив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну, - Зеленський