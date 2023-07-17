Якщо стану президентом, то зможу примирити Україну та Росію за один день, - Трамп
У разі перемоги на виборах президента США 2024 року Дональд Трамп запропонує Києву "припинити" чинити опір, а Кремлю погрожує посиленням військової підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній президент сказав в інтерв'ю Fox News.
Трамп знову сказав, що він "укладе угоду за один день".
"Я чудово знаю Зеленського, і я чудово, і навіть краще, знаю Путіна. І в мене хороші відносини, відмінні відносини з ними", – сказав колишній президент США.
"Зеленському я б сказав: все, припини це. Ви повинні укласти угоду... Путіну я б сказав: якщо ти не укладеш угоду, ми дамо йому (мабуть, Зеленському. – Ред) дуже багато (мабуть, зброї. – Ред), більше, ніж вони колись отримували, якщо буде потрібно", – заявив Трамп.
Топ коментарі
+52 Психіатрична Лікарня 2
показати весь коментар17.07.2023 00:22 Відповісти Посилання
+43 Олег Марцінковський #550949
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+28 scanncode scanncode
показати весь коментар17.07.2023 00:24 Відповісти Посилання
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Ще не одне покоління буде пам'ятати ці кацапські злочини
Тому
Трампу мирити
Україну з рф не варто
Росія ворог і завжди була ворогом після створення московської держави та російської імперії
Світ невпинно деградує. Населення все більше ведеться на такі безглузді твердження.