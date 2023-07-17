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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Якщо стану президентом, то зможу примирити Україну та Росію за один день, - Трамп

трамп

У разі перемоги на виборах президента США 2024 року Дональд Трамп запропонує Києву "припинити" чинити опір, а Кремлю погрожує посиленням військової підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній президент сказав в інтерв'ю Fox News.

Трамп знову сказав, що він "укладе угоду за один день".

"Я чудово знаю Зеленського, і я чудово, і навіть краще, знаю Путіна. І в мене хороші відносини, відмінні відносини з ними", – сказав колишній президент США.

"Зеленському я б сказав: все, припини це. Ви повинні укласти угоду... Путіну я б сказав: якщо ти не укладеш угоду, ми дамо йому (мабуть, Зеленському. – Ред) дуже багато (мабуть, зброї. – Ред), більше, ніж вони колись отримували, якщо буде потрібно", – заявив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну, - Зеленський

Автор: 

перемир’я (996) Трамп Дональд (6333)


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Топ коментарі
+52
Популістський вишкварок, в наріді - балабол.
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17.07.2023 00:22 Відповісти
+43
На наступний день посадить картоплю на Марсі разом з Лукашенкою
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17.07.2023 00:23 Відповісти
+28
просто перестать стрелять. десь ми вже це чули. Спитайте у кацапа з Хургади, як йому ця ідея, вдалося домовитися з тупою рибиною?
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17.07.2023 00:24 Відповісти
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Это не фантазии,это реальность.
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17.07.2023 07:48 Відповісти
Нельзя назвать реальностью то,что по факту не произошло. Ты же не назовёшь реальностью смерть Трампа. Хотя она наступит рано или поздно.
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17.07.2023 09:59 Відповісти
Ты со мной не хитри,все что я говорю это реальность,потому что это уже сказано,нельзя называть фантазиями явно приближающееся событие,человеку дан мозг,в том числе и для того,чтобы уметь прогнозировать на основе имеющейся информации,что бы быть готовым к новым условиям.
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17.07.2023 11:00 Відповісти
Никто с тобой не хитрит. Трамп сейчас президент или нет? Если нет,то все твои рассуждения-лишь балабольство.
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17.07.2023 11:26 Відповісти
Войди в сознание - 25 год,Трамп президент,а не на нарах,как рассуждают некоторые хитруны.
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17.07.2023 14:37 Відповісти
Ну ты прямо как Matrix Revolution
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17.07.2023 18:52 Відповісти
В ваших оценках моей персоны я не нуждаюсь.
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17.07.2023 19:33 Відповісти
Да ладно. Ну что вы прям так...
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17.07.2023 19:51 Відповісти
Патякало. Базікало. Мудак.
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17.07.2023 07:32 Відповісти
Даже если Трамп полностью прекратит поддержку Украины, то это не заставит Украину капитулировать, так как останется поддержка от ЕС.
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17.07.2023 07:48 Відповісти
Україна з рф буде багато десятиліть в поганих відносинах або взагалі без них
Ще не одне покоління буде пам'ятати ці кацапські злочини
Тому
Трампу мирити
Україну з рф не варто
Росія ворог і завжди була ворогом після створення московської держави та російської імперії
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17.07.2023 07:51 Відповісти
Mr. Peace Da Ball
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17.07.2023 07:52 Відповісти
Це мені дуже нагадує передвиборчу компанію нашого Блазня...
Світ невпинно деградує. Населення все більше ведеться на такі безглузді твердження.
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17.07.2023 08:05 Відповісти
як що стане презедентом отсосе за 1 день
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17.07.2023 08:06 Відповісти
Та Трасп ще не чув Володін відос. Там Володя запитає, чому він не в НАТО і де його літаки? І головне, шщо у встому винен Трамп. Чому так мало ракет і де гроші на "Велике крадівництво"?Він що не чув, що Володя загине, але окуповані землі кацапам не віддасть? Щось не так буде робити Трамп, Боневтік пожаліється єлдаку, а деркач з дубінським запишуть плівки, на Трампа.
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17.07.2023 08:07 Відповісти
Краще б ти примирився зі своїми мізками, хоча б на один день, підх...йловник ...лядський.
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17.07.2023 08:10 Відповісти
Нейметься лисому. Старе, накоадені гроші має, що ше треба?...
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17.07.2023 08:12 Відповісти
Так він же уже був президентом в 2017-2021. Війна в нас вже була. Чого не примирив?
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17.07.2023 08:12 Відповісти
ти зможеш примирити мiй член зi своэю сракою...
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17.07.2023 08:35 Відповісти
где-то по серединке договориться))
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17.07.2023 08:41 Відповісти
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17.07.2023 08:57 Відповісти
Одні - Київ за три дні, інші Київ і москву за день.
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17.07.2023 09:01 Відповісти
А чому б ні , надайте йому шанс. А як що ні то він з'їсть свою краватку . Тай худше не буди , хоть поржом
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17.07.2023 09:09 Відповісти
Старий маразматик, ідіот!!!
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17.07.2023 10:29 Відповісти
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