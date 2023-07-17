Протягом 16 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 16 районів скупчення ворога, 9 артилерійських засобів та 2 засоби ППО, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 16 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби протиповітряної оборони".
Топ коментарі
+4 Вячеслав Боярко #572279
показати весь коментар17.07.2023 05:16 Відповісти Посилання
+3 Наталия Гончар
показати весь коментар17.07.2023 05:10 Відповісти Посилання
+2 Yulia Astro.
показати весь коментар17.07.2023 04:55 Відповісти Посилання
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Упал пролет крымского моста
куда кацапу крымскому податься?
вперед пойдешь - в море упадешь
назад пойдешь пистюлей получишь ..
Крымские власти https://t.me/rian_ru/209035 утверждают , что на фоне остановки движения по мосту не возникнет дефицита необходимых продуктов, топлива и товаров, на местных складах есть запасы.
Вірим Залужному!