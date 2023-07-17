Протягом 16 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 16 районів скупчення ворога, 9 артилерійських засобів та 2 засоби ППО, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 16 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби протиповітряної оборони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 липня авіація та реактивна артилерія уразили 9 районів скупчення ворога, 4 артилерійські засоби, 2 склади та 2 засоби ППО, - Генштаб