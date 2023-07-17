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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 16 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 16 районів скупчення ворога, 9 артилерійських засобів та 2 засоби ППО, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 16 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби протиповітряної оборони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 липня авіація та реактивна артилерія уразили 9 районів скупчення ворога, 4 артилерійські засоби, 2 склади та 2 засоби ППО, - Генштаб

Автор: 

авіація (4198) артилерія (807)


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Топ коментарі
+4
альо админы давайте быстро новость сбацайте
Упал пролет крымского моста
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17.07.2023 05:16 Відповісти
+3
ЗН УП ЧЕТВЕРТІЙ РАНКУ ВПАВ ПРОЛІТ КРИМСЬКОГО МОСТУ
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17.07.2023 05:10 Відповісти
+2
Ой, а шо там з опорою на Кримському мосту? ЧП ?
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17.07.2023 04:55 Відповісти
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Будьте живі та здорові ! Рідні дорогі воїни, хай береже вас доля переможного поступу на знищення нелюдів! Слава й подяка героям!
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17.07.2023 03:28 Відповісти
Ой, а шо там з опорою на Кримському мосту? ЧП ?
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17.07.2023 04:55 Відповісти
Риа Новости напислыа - ЧП на Крымском мосту в районе 145 опоры
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17.07.2023 05:17 Відповісти
ЗН УП ЧЕТВЕРТІЙ РАНКУ ВПАВ ПРОЛІТ КРИМСЬКОГО МОСТУ
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17.07.2023 05:10 Відповісти
альо админы давайте быстро новость сбацайте
Упал пролет крымского моста
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17.07.2023 05:16 Відповісти
Мост снимают - клиент уезжает
куда кацапу крымскому податься?
вперед пойдешь - в море упадешь
назад пойдешь пистюлей получишь ..
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17.07.2023 05:19 Відповісти
На Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. Об этом сообщил глава https://lenta.ru/tags/geo/krym/ Крыма https://lenta.ru/tags/persons/aksenov-sergey/ Сергей Аксенов в своем https://t.me/s/Aksenov82 Telegram -канале.
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17.07.2023 05:24 Відповісти
да там походу была атака дронов.. но это не точно
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17.07.2023 05:26 Відповісти
Десь писали про два прильота. Але і це не точно)
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17.07.2023 05:39 Відповісти
Цензор спить, а кримський міст не спить... Трошки поламався щойно))))
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17.07.2023 05:29 Відповісти
Крымский мост. Обрушение пролетов. Тысячи машин ротсиян уже застряли. Паромная переправа закрыта. Стрелки указывают на место обрушения пролетов) Кажется все очень серьезно
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17.07.2023 05:39 Відповісти
Кроме того, часть освещения Крымского моста вышла из строя. На подъезде к Керченскому проливу, по данным сервиса «Яндекс.Карты», https://t.me/rian_ru/209032 образовалась многокилометровая пробка в оба направления. При этом железнодорожная часть моста работает в прежнем режиме, поезда не отклоняются от расписания, заявили http://ria.ru/ РИА Новости в https://lenta.ru/tags/organizations/rzhd/ РЖД .

Крымские власти https://t.me/rian_ru/209035 утверждают , что на фоне остановки движения по мосту не возникнет дефицита необходимых продуктов, топлива и товаров, на местных складах есть запасы.
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17.07.2023 06:23 Відповісти
Вірим ЗСУ!

Вірим Залужному!
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17.07.2023 06:57 Відповісти
 
 