У Держдумі РФ погрожують захопити Сувальський коридор за допомогою "вагнерівців"

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов в ефірі російського телебачення заявив, що ПВК "Вагнер" відправили до Білорусі "не тільки й не стільки" для того, щоби навчати білоруські збройні сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії".

"Є такий Сувалкський коридор... І ось цей Сувалкський коридор у разі чого нам дуже потрібен... Йдеться про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години", - заявив Картаполов.

Для дієвого захисту Сувалкського коридору необхідно розмістити в Литві бригади союзників по НАТО, заявив у червні президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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Нагадаємо: Сувалкський коридор – сухопутний коридор між Білоруссю та Калінінградською областю РФ, названий так по розташованому на ньому польському місту Сувалки. Російські пропагандисти згадують його у зв'язку з тим, що гіпотетичне захоплення цієї території поєднало б Калінінградську область і Білорусь, "відрізавши" від інших країн НАТО Литву, Естонію та Латвію.

Раніше міністерство оборони Білорусі заявило, що бійці ПВК "Вагнер" інструктують місцеву тероборону. 6 липня Олександр Лукашенко заявив, що готовий задіяти ПВК "Вагнер" у Білорусі.