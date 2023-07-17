У Держдумі РФ погрожують захопити Сувальський коридор за допомогою "вагнерівців"
Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов в ефірі російського телебачення заявив, що ПВК "Вагнер" відправили до Білорусі "не тільки й не стільки" для того, щоби навчати білоруські збройні сили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії".
"Є такий Сувалкський коридор... І ось цей Сувалкський коридор у разі чого нам дуже потрібен... Йдеться про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години", - заявив Картаполов.
Для дієвого захисту Сувалкського коридору необхідно розмістити в Литві бригади союзників по НАТО, заявив у червні президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Нагадаємо: Сувалкський коридор – сухопутний коридор між Білоруссю та Калінінградською областю РФ, названий так по розташованому на ньому польському місту Сувалки. Російські пропагандисти згадують його у зв'язку з тим, що гіпотетичне захоплення цієї території поєднало б Калінінградську область і Білорусь, "відрізавши" від інших країн НАТО Литву, Естонію та Латвію.
Раніше міністерство оборони Білорусі заявило, що бійці ПВК "Вагнер" інструктують місцеву тероборону. 6 липня Олександр Лукашенко заявив, що готовий задіяти ПВК "Вагнер" у Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то у НАТО нет пока повода воеаать. Вот тогда уже НАТО деваться будет некуда.
Ви отгребете по полной.
Навіщо захоплювати той коридор?
Щоб прорватись в калінінградський апендицит?
А далі? 😂
Расєйські стратегії неоціненні 😂
- Так веди яво суда!
- А он меня не пускаить!
от де*іли.
Раша - це не про "Бути", це про "Видаватись", хоча час, коли їх ще боялись, давно вже в минулому... завдяки Україні і ЗСУ!
И если б мы не нанесли привентивный удар по Калининграду, Сувалский коридор мог не устоять.
НАГИБАЮТСЯ в потугах.
От щоб рипнулись, получили ЕПІЧНИХ п*здюлєй, почали ригати шматками власних кісток і забули про те, що "калінінград" колись був їх містом...
Єдине,що можуть - шмалять ракетами,що не може змінити хід війни,а лише відтермінує їх поразку.
Не дійшло..."могемпавтарить"...)))
Це показують громадянам РФ яка країна сильна і нічого не боїться
А ви зайдіть на територію країн НАТО
Скільки там протримаєтеся?
І точно два роки не буде як в Україні
І по Москві також почнуть грохати бо НАТО має можливість
Може НАТО захопить а не кацапи
Кацапи в Україні втрачають позиції тому погрожувати країнам нато це смішно
багатіє