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У Держдумі РФ погрожують захопити Сувальський коридор за допомогою "вагнерівців"

коридор,сувалки,сувалкський

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов в ефірі російського телебачення заявив, що ПВК "Вагнер" відправили до Білорусі "не тільки й не стільки" для того, щоби навчати білоруські збройні сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії".

"Є такий Сувалкський коридор... І ось цей Сувалкський коридор у разі чого нам дуже потрібен... Йдеться про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години", - заявив Картаполов.

Для дієвого захисту Сувалкського коридору необхідно розмістити в Литві бригади союзників по НАТО, заявив у червні президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі "вагнерівці", що прибули у Білорусь, не становлять загрози для України, - Держприкордонслужба

Нагадаємо: Сувалкський коридор – сухопутний коридор між Білоруссю та Калінінградською областю РФ, названий так по розташованому на ньому польському місту Сувалки. Російські пропагандисти згадують його у зв'язку з тим, що гіпотетичне захоплення цієї території поєднало б Калінінградську область і Білорусь, "відрізавши" від інших країн НАТО Литву, Естонію та Латвію.

Раніше міністерство оборони Білорусі заявило, що бійці ПВК "Вагнер" інструктують місцеву тероборону. 6 липня Олександр Лукашенко заявив, що готовий задіяти ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7987) Держдума (735) Литва (2469) Польща (8674) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+41
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17.07.2023 01:25 Відповісти
+38
Они могут захватить только ближайший алкогольный магазин или ближайший аптечный склад с гидазепамом и выдать всем по бутылке с пачкой таблеток.
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17.07.2023 01:24 Відповісти
+33
"Сувалкський коридор... За лічені години...". Якісь вони наглухо дурні. Жодна війна їх не навчила.
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17.07.2023 01:30 Відповісти
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Там у кацапов в госдуре есть такой Володин "голубые дали", он своим пердлом даже Рамзанку Дырова "захватить" может.
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17.07.2023 01:23 Відповісти
Давайте, захвативайте..

А то у НАТО нет пока повода воеаать. Вот тогда уже НАТО деваться будет некуда.

Ви отгребете по полной.
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17.07.2023 02:27 Відповісти
Я тоже, их идею поддерживаю, быстрее будет поражение россии.
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17.07.2023 07:27 Відповісти
Дафай, дафай, Іфан ! Ком-ком...
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17.07.2023 08:13 Відповісти
Они могут захватить только ближайший алкогольный магазин или ближайший аптечный склад с гидазепамом и выдать всем по бутылке с пачкой таблеток.
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17.07.2023 01:24 Відповісти
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17.07.2023 01:34 Відповісти
Какие слабоумные. Они своим этим "кулаком" пытались захватить газоперерабатывающий завод в Сирии который находился под контролем западной коалиции. Так что после четырёхчасового боя американцы не потеряли ни одного человека, а 180 вагнеровцев до сих пор летают в верхних слоях атмосферы в виде парниковых газов.
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17.07.2023 07:41 Відповісти
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17.07.2023 01:25 Відповісти
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17.07.2023 03:18 Відповісти
Питання:

Навіщо захоплювати той коридор?
Щоб прорватись в калінінградський апендицит?
А далі? 😂

Расєйські стратегії неоціненні 😂
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17.07.2023 01:29 Відповісти
Можливо хочуть балтійські країни оточити. Дурні думкою багатіють звичайно. Але напасти можуть, бо дурні
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17.07.2023 01:31 Відповісти
Sovsem neaktualni vopros,potomu sto teper NATO jest fini i svedi.Bez sansov im vziat etot koridor ,eto ne do maskvi vagneru dojti za den.
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17.07.2023 01:49 Відповісти
там як зроблять захід кілька F-35, то випалять весь той пансіонат, що піхоті потім тільки лишиться обгорілі кістки орків позбирати. )
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17.07.2023 01:49 Відповісти
- Ребята! Я медведя памал!!!
- Так веди яво суда!
- А он меня не пускаить!
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17.07.2023 05:15 Відповісти
😂
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17.07.2023 08:41 Відповісти
А вони про Ірбенську протоку та Моонзунд знають? Балтійське море - це "море НАТО" Уже зараз! Аландський архіпелаг - фінський Моонзундський - естонський І узбережжя - естонське Кілька батарей ПКР - і з фінської затоки не вийде ні одне "корито"! Забули для чого Петро І "вікно в Європу прорубував"?
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17.07.2023 05:11 Відповісти
"Сувалкський коридор... За лічені години...". Якісь вони наглухо дурні. Жодна війна їх не навчила.
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17.07.2023 01:30 Відповісти
Їпанутим нема спокою.
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17.07.2023 01:30 Відповісти
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17.07.2023 01:32 Відповісти
Давайте вже гниди кацапські,ви ж 9 років вже воюєте з НАТО.
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17.07.2023 01:33 Відповісти
заодно нехай ще і північний полюс захоплять. хто в таке повірить?

от де*іли.
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17.07.2023 01:34 Відповісти
"Йдеться про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години" щось подібне я вже десь чув.
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17.07.2023 01:34 Відповісти
менше п*здіть і давайте захвачуйте 🤡 побачим що вам буде 🍿🥤
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17.07.2023 01:36 Відповісти
ехх, як би ж це було класно, якби вони не писділи. ) там вже їх чекає група 30 000 спеців у повному озброєнні, яким тільки дай привід провести "сво" на території підорашки. )
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17.07.2023 01:37 Відповісти
Маячня, яка розрахована на "вєчнапьянає" бидло, аби воно і далі вірило у "скрєпи і вєлічіє" в телевізорі. Нападають рашисти лише на тих, кого вважають в рази слабшими і якщо впевнені, що суттєвого опору не буде. З Україною вони суттєво прорахувалися і якби могли передбачити, що так серйозно тут загрузнуть - точно би не лізли аж до тих пір, поки не мали б значно більшої переваги. На країни НАТО кацапи не нападуть за жодних обставин, бо для них це самогубство.
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17.07.2023 01:51 Відповісти
А це вже" Остапа понесло"- добрий пендель Заходу ... Залишилось ще заявити шо вагнерівці контролюють ядерку в у Луки
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17.07.2023 01:54 Відповісти
Якщо кацапські ідіоти спробують захопити "сувалкський коридор" то втратять калінінград, а на здачу отримають скальп лукашенко.
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17.07.2023 02:06 Відповісти
А для чого їм цей «коридор»? Возити воду кацапа в Калінінград?
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17.07.2023 02:07 Відповісти
и референдум провести поляки в рашку выстроились...
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17.07.2023 02:10 Відповісти
Давайте. Хотілося б нарешті побачити, на що здатне нато.
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17.07.2023 02:11 Відповісти
До речі - ТАК!
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17.07.2023 02:21 Відповісти
а ты что собака ватная против НАТО?
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17.07.2023 05:12 Відповісти
Київ за три дні, Англію за тиждень, Гішпанію за 2години, потім " в Бєрлін за нємкамі "
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17.07.2023 02:15 Відповісти
Нікуди вони не підуть!

Раша - це не про "Бути", це про "Видаватись", хоча час, коли їх ще боялись, давно вже в минулому... завдяки Україні і ЗСУ!
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17.07.2023 02:19 Відповісти
Булоб цікаво!
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17.07.2023 02:28 Відповісти
Вперед на міни і з піснею, мосКАЛі!! Захоплюйте, а ми всі подивимось, поржем...
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17.07.2023 02:35 Відповісти
Плани в рашистів накручених "потьомкінсько-дєрєвєнською" пропагандою "вторая армія..." були грандіозні. Правда і в Європі забувають що від Луцька до Берліна відстань на третину менша ніж від Бєлгорода до Луцька.
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17.07.2023 02:40 Відповісти
А я вам щас покажу, откуда готовился удар.
И если б мы не нанесли привентивный удар по Калининграду, Сувалский коридор мог не устоять.
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17.07.2023 02:40 Відповісти
Шо?
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17.07.2023 03:11 Відповісти
Там Військо Польске. А в поляків давно вже руки чешуться
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17.07.2023 04:27 Відповісти
не позорься кацапская отрыжка своим тупым набросом..
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17.07.2023 05:13 Відповісти
Кремлёвские ГОМИКИ - у вас опечатка.
НАГИБАЮТСЯ в потугах.
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17.07.2023 06:05 Відповісти
таблетки пей, убогий любитель зеленского
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17.07.2023 08:43 Відповісти
У Москві і області https://www.unian.ua/russianworld/rodini-likvidovanogo-v-ukrajini-okupanta-vruchili-prinizliviy-podarunok-foto-12148590.html родичі російських окупантів почали отримувати записки з написом "Ми все знаємо". https://www.unian.ua/russianworld/u-moskvi-rodinam-okupantiv-vidpravili-zapiski-z-poperedzhennyam-foto-12330666.html
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17.07.2023 03:01 Відповісти
господин шольц !!! надо срочно создать НАР. РЕСП. ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ проголосовать в рейхстаге за возврат ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ /кал. обл./ и города КЕНИГСБЕРГ К ФРГ --- это исторические немецкие земли --- всем жителям восточной пруссии выдать после присоединения немедленно паспорта фрг и призвать в армию защищать новую родину --- всех несогласных ***** в освенцым , бараки там еще в хорошем состоянии , для гум. контроля подключить межд. красный крест --- АМИНЬ
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17.07.2023 06:20 Відповісти
Дурний ти, історію не знаєш. Т.зв. "Східна Прусія" - це польські землі, відібрані прусаками внаслідок поділів Польщі між кацапами, прусаками і австро-угорцями. Вже прийшов час забрати їх назад до Польщі і Литви.
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17.07.2023 07:17 Відповісти
открой карту 1945 года и посмотри что такое восточная пруссия вместе с кенигсбергом а потом будеш кукарекать --- ты еще вспомни карты когда была австро-венгерская империя или лучше римская
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17.07.2023 07:54 Відповісти
Недалеко ж ти зайшов в своїх "історичних пошуках". Німці, точніше їх князі, протягом останніх 6 сторіч здійснювали "дранг нах Остен" за рахунок слов'янських земель, онімечували їх з такою самою впертістю (але значно більшим успіхом) як і кацапи в своїх хотєлках загарбати землі на схід і південь від кацапсько-монголо-татарсткого улусу. Ти також є прикладом окацаплення, мабуть, чекаєш, коли вже путін прийдьот, парядок навєдьот. Відсилаю тебе до єрмака, по банку варення і пачку пеєчєнья за твої вскукарєкі.
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17.07.2023 08:15 Відповісти
отец онуфрий заґлота -- та прийди ж ти вже до тями , чого ти взяв шість сторіч , можна набагато далі , так тоді й крим не наш бо там було КРИМСЬКЕ ХАНСТВО -- це держава така була нагадую тобі для твого розвитку , чотири західні області належали польщі , буковина це румунія , молдова теж до речі , а ти чув про договір 1975 року в гельсінкі де стоїть підпис про непорушність кордонів л.і. брежнєва а ***** вважає себе правонаступником сересера --- ти ,,історик,, недороблений знаєш чому МАЗЕПА пішов на союз з карлом 12тим , щоб отакі як ти барани жили в ЄВРОПІ , А НЕ В АЗІОПІ --- читай ,,мурзілку , дихай носом та голосуй за ЄС І П.О . ПОРОШЕНКА і подивись чи немає сєпарів у тебе на картоплі та помідорах
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17.07.2023 12:54 Відповісти
Давайте! Вперед! ))) тільки попередьте, щоб до поки вас розмажуть тоненько, я хоч встигла жменю попкорну з'їсти
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17.07.2023 06:39 Відповісти
Старі пердуни із держдуми щось там погрожують, ну-ну...
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17.07.2023 06:46 Відповісти
Интересно це буде эскалацiя чи ще нi....вот и посмотрим как НАТО будет Литву защищать.
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17.07.2023 06:47 Відповісти
Немає розуму - вважай що каліка. Так і залишилася звичка з часів Петра 1 "отсєль грозіть ми будєм шведу".
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17.07.2023 06:49 Відповісти
Якому Богу треба молитись, щоб ці п*дараси таки спробували захопити цей "Сувальськиі" коридор?
От щоб рипнулись, получили ЕПІЧНИХ п*здюлєй, почали ригати шматками власних кісток і забули про те, що "калінінград" колись був їх містом...
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17.07.2023 06:56 Відповісти
От так! Поки вони збираються "Сувалкський коридор" пробивать ("із ***** в жопу") - наші їм Керченський коридор" перебили! Курортники в Крим проїхать не можуть!
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17.07.2023 07:23 Відповісти
главно русне не мешать, они все сами сделают
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17.07.2023 07:04 Відповісти
Взять могут быстро, но в рот.
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17.07.2023 07:05 Відповісти
Кацапи фееричні бовдури.
Єдине,що можуть - шмалять ракетами,що не може змінити хід війни,а лише відтермінує їх поразку.
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17.07.2023 07:08 Відповісти
Набагато скоріше орки "захоплять" за щоку, аніж Сувальський коридор.
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17.07.2023 07:28 Відповісти
Кацап знову кричить: тримайте мене семеро, бо скочу у фонтан
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17.07.2023 07:35 Відповісти
ЭТО ОНИ СЦАТ ЧТО ПИТЕР И МОСКВУ ОТРЕЖУТ !)
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17.07.2023 07:49 Відповісти
Ідіоти...амери мало їм в Сирії люлєй надавали...?
Не дійшло..."могемпавтарить"...)))
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17.07.2023 07:57 Відповісти
Ця хвора країна не заслуговує на існування!
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17.07.2023 08:03 Відповісти
Кацапи наступати на країни нато не наважаться ніколи бо знають що РФ перестане існувати як держава
Це показують громадянам РФ яка країна сильна і нічого не боїться
А ви зайдіть на територію країн НАТО
Скільки там протримаєтеся?
І точно два роки не буде як в Україні
І по Москві також почнуть грохати бо НАТО має можливість
Може НАТО захопить а не кацапи
Кацапи в Україні втрачають позиції тому погрожувати країнам нато це смішно
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17.07.2023 08:03 Відповісти
Я хочу на це подивитись😃
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17.07.2023 08:07 Відповісти
авіація їх розкатає вони навіть зрозуміти нічого не встигнуть
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17.07.2023 08:08 Відповісти
А квітки на це шоу вже продаються?
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17.07.2023 08:11 Відповісти
Це добре. Такі заяви сприяють наданню нам ******** далекобійної зброї.
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17.07.2023 08:17 Відповісти
Плани такі є-- в дердурі це пробний камєнь! Молнієносний ( швидкий) зазват ділянки шириною 2-3 км з одночасним завозом 20-30 ядерних боєголовок на всю довжину коридору і ВСЕ -- НАТО ВСРАЛОСЬ!
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17.07.2023 08:45 Відповісти
Сирийское Ватерлоо - можем повторить.
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17.07.2023 09:37 Відповісти
пусте бекання баранів....
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17.07.2023 10:11 Відповісти
дурень думой
багатіє
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17.07.2023 10:16 Відповісти
Геній думкою багатіє і тим збагачує людську цивілізацію і культуру.Дурні думати не уміють, бо не мають чим - саме вони це і зварганили.
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17.07.2023 16:06 Відповісти
 
 