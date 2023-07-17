На Бахмутському напрямку протягом 16 липня ворог понад 450 разів обстріляв українські позиції, - Череватий

На Бахмутському напрямку противник здійснив 451 обстріл позицій Сил оборони, українські захисники знищили 101 загарбника.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"451 раз ворог обстріляв наші позиції на Бахмутському напрямку ствольною та реактивною артилерією. 16 боєзіткнень відбулося. Три авіанальоти. 101 окупант знищений, 174 зазнали поранень, дев'ять ми взяли у полон", - сказав Череватий.

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За його словами, також ЗСУ знищили три танки ворога, дві бойові машини піхоти, самохідну артилерійську установку, дві гаубиці Д-30. Крім того, було знищено протитанковий ракетний комплекс та польовий склад з боєприпасами.

"На Бахмутському напрямку українські сили оборони твердо тримають ініціативу вже декілька тижнів поспіль. Ми рухаємось дещо розмірено, з огляду на те, що у нас, по суті, паритет в силах з ворогом, а по артилерійських снарядах ми навіть їм поступаємось, тому ми максимально продумуємо кожен крок, але цей крок успішний. Ми щодня звільнюємо сотню метрів, а щотижня - кілометри. Хай це не десятки кілометрів, але це звільнена наша земля", - додав речник Східного угруповання ЗСУ.

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