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Новини Агресія Росії проти України
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Росія змінює тактику ракетних та дронових атак, окупанти почали коригували маршрути, - ОК "Південь"

ракети

Ворог перейшов до тактики коригування маршрутів руху ракет та дронів. Дані про певну локацію вони застосовують спрямовуючи повітряні цілі там, де їх важче виявити, наприклад, по річках.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Ми вже спостерігаємо певне коригування маршрутів рухів, маневрування ракетами та "шахедами". Використання особливостей місцевості, у тому числі річища річок, прибережна територія – там де не такі помітні вони для ППО", – зазначила вона.

Чиновниця також прояснила ситуацію щодо так званих змішаних атак. Гуменюк пояснила, що російські війська спочатку запускають із різних напрямків групи ударних дронів, а лише потім ракети. Таким чином ворог розраховує, що ракети можуть прослизнути повз ППО та досягти цілі, проте українські військові "спрацьовують на всі сто".

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Метою змішаних атак Москви є спроби обійти західні системи ППО в Україні та зекономити свої ресурси, які, як відомо, вичерпуються. І при цьому завдати збитків по-максимуму.

У Росії все ще велика кількість ракет і дронів, а їх виробництво триває. Тож Гуменюк попередила, тож кількість російських атак проти України навряд чи зменшиться.

Автор: 

ракети (4103) Гуменюк Наталія (804) дрони (5032)


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"Вичерпуються...Навряд чи зменшиться..."Як це розшифрувати?
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17.07.2023 06:44 Відповісти
Нескінченних ресурсів немає. Все, рано чи пізно закінчується.
А щодо частоти атак, вона просто забула додати "найближчим часом".
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17.07.2023 07:20 Відповісти
Ракети в кацапів скоро закінчаться? Вже десь це чули...
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17.07.2023 10:54 Відповісти
У Росії все ще велика кількість ракет і дронів, а їх виробництво триває. Тож Гуменюк попередила, тож кількість російських атак проти України навряд чи зменшиться.

А Данілов та Буданов про це знають?
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17.07.2023 07:08 Відповісти
Росіяни заявляють, що наростили виробництво "Ланцетів" у 50 разів і розробляють нову версію дрона,а чим переймається'' пабідун'',щоби пришвидчити закінчення війни?

https://novynarnia.com/2023/07/17/rosiyany-zayavlyayut-shho-narostyly-vyrobnycztvo-lanczetiv-u-50-raziv-i-rozroblyayut-novu-versiyu-drona/
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17.07.2023 07:10 Відповісти
У нас теж виробляють дрони. І навіть збільшують виробництво. Тільки в РФ розуміють сенс слова "військова таємниця", а у нас ні. Тому українці не мають поняття, що робить уряд для перемоги в цій війні.
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17.07.2023 07:25 Відповісти
Хто виробляє? Волонтери ?
Влада нездатна навіть закупити мавіки, а бож організувати їх ремонт.
Ті одиничні екземпляри що поступають, це курам на сміх, в порівнянні з потребами підрозділів.
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17.07.2023 07:43 Відповісти
А КОНРТМЕРЫ КАКИЕ !!!???
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17.07.2023 07:43 Відповісти
 
 