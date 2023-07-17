Росія змінює тактику ракетних та дронових атак, окупанти почали коригували маршрути, - ОК "Південь"

Ворог перейшов до тактики коригування маршрутів руху ракет та дронів. Дані про певну локацію вони застосовують спрямовуючи повітряні цілі там, де їх важче виявити, наприклад, по річках.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Ми вже спостерігаємо певне коригування маршрутів рухів, маневрування ракетами та "шахедами". Використання особливостей місцевості, у тому числі річища річок, прибережна територія – там де не такі помітні вони для ППО", – зазначила вона.

Чиновниця також прояснила ситуацію щодо так званих змішаних атак. Гуменюк пояснила, що російські війська спочатку запускають із різних напрямків групи ударних дронів, а лише потім ракети. Таким чином ворог розраховує, що ракети можуть прослизнути повз ППО та досягти цілі, проте українські військові "спрацьовують на всі сто".

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Метою змішаних атак Москви є спроби обійти західні системи ППО в Україні та зекономити свої ресурси, які, як відомо, вичерпуються. І при цьому завдати збитків по-максимуму.

У Росії все ще велика кількість ракет і дронів, а їх виробництво триває. Тож Гуменюк попередила, тож кількість російських атак проти України навряд чи зменшиться.