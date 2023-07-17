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Новини Агресія Росії проти України
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У Запорізькій області окупанти не видають ліки людям без російського паспорта, – Центр національного спротиву

паспорт,російський

Російські загарбники не видають безкоштовні і пільгові ліки мешканцям Запорізької області, якщо у них немає паспорта РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області, які мають право на безкоштовні або пільгові ліки, не можуть отримати їх без російського паспорта.

Зокрема, окупанти вимагають російський паспорт від хворих, які мають право отримати інсулін, гормон щитовидної залози та інші ліки", - йдеться в повідомленні.

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У Центрі нацспротиву зазначили, що росіяни використовують вразливе становище українських громадян для примусової паспортизації.

Автор: 

окупація (6771) Запорізька область (3798) Центр національного спротиву (836)


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Аналітик інститут вивчення війни Джордж Барросв твітнув в перші хвилини після аварії на КМ The Kerch Strait Bridge is a logistically significant object. Russia will only have 1 ground supply line - the costal highway on the Sea of Azov - to sustain (or evacuate) its tens of thousands of troops in occupied Kherson & Crimea if UKR manages to degrade/destroy the bridge.
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17.07.2023 07:05 Відповісти
Дуже цікаво, але не зрозуміло.
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17.07.2023 08:08 Відповісти
 
 