У Запорізькій області окупанти не видають ліки людям без російського паспорта, – Центр національного спротиву
Російські загарбники не видають безкоштовні і пільгові ліки мешканцям Запорізької області, якщо у них немає паспорта РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області, які мають право на безкоштовні або пільгові ліки, не можуть отримати їх без російського паспорта.
Зокрема, окупанти вимагають російський паспорт від хворих, які мають право отримати інсулін, гормон щитовидної залози та інші ліки", - йдеться в повідомленні.
У Центрі нацспротиву зазначили, що росіяни використовують вразливе становище українських громадян для примусової паспортизації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наталия Гончар
показати весь коментар17.07.2023 07:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
5 копійок
показати весь коментар17.07.2023 08:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль