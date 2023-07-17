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Новини Війна
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Російські військові погрожують відступом з позицій на Херсонщині, якщо МО заарештує їхнього командувача Теплинського, - ISW

вдв,рф

Непокора серед командирів у РФ поширюється на деяких їхніх солдатів. Російські солдати шантажують Міноборони РФ: погрожують відступом з позицій на Херсонщині.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

16 липня російські військові оглядачі поширили аудіофрагмент, у якому ймовірні підрозділи 7-ї дивізії ВДВ погрожували, що відступлять зі своїх позицій в окупованій Херсонській області, якщо Міноборони Росії заарештує їхнього командувача Міхаїла Теплинського або погрожуватиме його життю.

Військові 7-ї дивізії ВДВ також стверджували, що вони будуть захищати Теплинського від російського МО, і стверджували, що вище командування націлено на найбільш боєздатних командирів Росії. Це аудіозвернення, якщо воно є законним, то є погрозою масового дезертирства від імені Теплинського. Дезертирство у РФ є смертним злочином, як в багатьох арміях.

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Військовослужбовці ВДВ шантажують Міноборони Росії, щоб Теплинський продовжував командувати військами в Україні, попри попередній зв’язок Теплинського з фінансистом групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

Автор: 

армія рф (18077) бунт (64) ВДВ (76) ISW (653)


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Топ коментарі
+13
Херсон -Москва через Ростов !!!
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17.07.2023 07:31 Відповісти
+12
"Войско взбунтовалось! Кричат, что царь ненастаящий!"
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17.07.2023 08:07 Відповісти
+8
Типу в них варіантів багато. Чи втечуть на своїх двох чи ляжуть в грунт.
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17.07.2023 07:36 Відповісти
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Херсон -Москва через Ростов !!!
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17.07.2023 07:31 Відповісти
не можу не погодитись в цьому випадку з МО кацапій - заарештувати негайно і публічно погрожувати життю
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17.07.2023 10:10 Відповісти
Кацапи, голубі в беретах, погрожують не купатися в фонтанах, не надувати грілки, якщо що ...
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17.07.2023 07:31 Відповісти
Одні погрози. Хай виконують - ми погроз не боїмся
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17.07.2023 07:31 Відповісти
Типу в них варіантів багато. Чи втечуть на своїх двох чи ляжуть в грунт.
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17.07.2023 07:36 Відповісти
"Войско взбунтовалось! Кричат, что царь ненастаящий!"
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17.07.2023 08:07 Відповісти
Смута!
Пусть сильнее грянет Смута!
М.Горький 😂
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17.07.2023 08:18 Відповісти
Люди служивиЄ царьови знаки трєбовают
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17.07.2023 08:46 Відповісти
іх свої ж градом і положать.. що було б непогано
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17.07.2023 08:56 Відповісти
нікуди не відступлять..позаду заргадзагони.
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17.07.2023 07:38 Відповісти
Кацапське іпсо
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17.07.2023 07:45 Відповісти
Давайте уже друг друга ********** там, что вы ждёте?
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17.07.2023 07:49 Відповісти
Правильны путем идут скрепные поносцы, что отстраняют своих енаралов, только немного не дорабатывают. Надо каждого енарала не только отстранить, а еще и повесить. А вместо етих хернералов направить старых пирдунов, которые кукарекают на передачах сольвьинного помета, а также ********* и ее мужа поставить начальниками штабов.
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17.07.2023 07:55 Відповісти
Та всерівно будуть відступати, як тільки почнуть наступ наші прості хлопці і дівчата, то побіжать голубі, засрані кашкети на Цапію, аж гай зашумить.
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17.07.2023 07:56 Відповісти
Цей Теплинський - єврей? Призвіще не москальське, не українське, не польське?
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17.07.2023 07:59 Відповісти
Пишут, что с Даунбасса родом
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17.07.2023 13:38 Відповісти
Ми подібне лише вітать будемо!
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17.07.2023 08:06 Відповісти
Перевелись Самураи.
Взяли б и харакири сделали все вместе
И начальнику уважение и нориальным людям облегчение и женам выплаты
Тьху.
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17.07.2023 08:08 Відповісти
Як відіидуть - то норм -- а так -- побалакати
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17.07.2023 08:11 Відповісти
Шойгу,Геращенко ****** по цим бунтарям ракетами та бомбами!
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17.07.2023 08:54 Відповісти
У звізду вони відступлять.
Позаду поставлять відділення кадиріців з парою кулеметів,і нікуди вони не підуть.
Це не в фонтанах купатися.
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17.07.2023 09:16 Відповісти
Надо арестовать обязательно этого Теплинского и проверить серьезность их намерений. А то блабла это не серьезно дажеДоказательсто итог любой теоремы.Просто не верим в искренность и храбрость лаптеногим войска. Даже переживать будем за удачный исход.
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17.07.2023 09:22 Відповісти
Где мой попкорн?
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17.07.2023 09:43 Відповісти
Найефективніший наступ військ РФ це відступ 😆
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17.07.2023 13:05 Відповісти
 
 