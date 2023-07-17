Ворог минулої доби здійснив 89 обстрілів Херсонщини, одна людина загинула, - ОВА

За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів Херсонської області, випустивши 373 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА. По Херсону ворог випустив 40 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, складські приміщення, територію авторинку та одного з інфраструктурних підприємств міста, фермерське господарство в області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 9 дістали поранення, серед них дві дитини.

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