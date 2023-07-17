УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12409 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
301 0

Ворог минулої доби здійснив 89 обстрілів Херсонщини, одна людина загинула, - ОВА

херсонщина,обстріл,шевченківка

За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів Херсонської області, випустивши 373 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА. По Херсону ворог випустив 40 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, складські приміщення, територію авторинку та одного з інфраструктурних підприємств міста, фермерське господарство в області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 9 дістали поранення, серед них дві дитини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввечері росіяни завдали авіаудару по Бериславській громаді, загинула людина, - Офіс генпрокурора

Автор: 

обстріл (29612) Херсон (3471) Херсонська область (5955)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 