УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12409 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 039 15

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 238 300 осіб (+620 за добу), 4115 танків, 4504 артсистеми, 8034 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 238 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 238300 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 4115 (+8) од,

бойових броньованих машин - 8034 (+8) од,

артилерійських систем - 4504 (+23) од,

РСЗВ - 685 (+4) од,

засоби ППО - 428 (+3) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3828 (+8),

крилаті ракети - 1273 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7059 (+15) од,

спеціальна техніка - 677 (+11).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 3600 окупантів та 29 танків і 62 ББМ: ЗСУ підрахували втрати росіян за минулий тиждень

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 238 300 осіб (+620 за добу), 4115 танків, 4504 артсистеми, 8034 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (18077) Генштаб ЗС (6899) ліквідація (4163) знищення (7728)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Яка файна новина до ранкової філіжанки кави! Радує знащення техніки, особливо арти та РСЗО. А Криський міст - це довгоочікуваний десерт! Слава Україні! Героям Слава! Слава всім захисникам та захисницям України!
показати весь коментар
17.07.2023 08:38 Відповісти
+18
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3432 день.
72 одиниці техніки, 620 чумардосів та пару прольотів Кримського мосту. Арта супер, броня і логістика теж гуд. ППО:спецтехніка нічия - 3:11. Міст зарядив позитивом на весь тиждень, але сподіваюсь це ще не всі квіточки від ЗСУ. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 238 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
показати весь коментар
17.07.2023 08:56 Відповісти
+17
Тиждень взагалі гарно розпочався...
показати весь коментар
17.07.2023 08:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тиждень взагалі гарно розпочався...
показати весь коментар
17.07.2023 08:31 Відповісти
Кацапи у відповідь: "Понєдєльнік - дєнь тяжолий.."
показати весь коментар
17.07.2023 10:36 Відповісти
Не радійте так швидко. Скоріш за все, сьогодні уночі знову буде "отвєтка". Калібрів знову напакували дай Боже. Не всі цю ніч переживуть.
показати весь коментар
17.07.2023 13:58 Відповісти
Яка файна новина до ранкової філіжанки кави! Радує знащення техніки, особливо арти та РСЗО. А Криський міст - це довгоочікуваний десерт! Слава Україні! Героям Слава! Слава всім захисникам та захисницям України!
показати весь коментар
17.07.2023 08:38 Відповісти
Єдині приємні ранкові новини ,це що наші ЗСУ невпино продовжують знищувати ворога в живій силі і техніці ,а ще пошкоджений кримський міст. Слава ЗСУ !
показати весь коментар
17.07.2023 08:44 Відповісти
Рівно рік тому недоміркуватий та недолугий швондєр (мідвєдєв) пообіцяв миттєвий судний день за атаку на кримський міст.
Навіть адекватна гідротехнічна споруда "устала" слухати цю маячню і ранком впала повторно.
Зі Святом, земляки!
Щира дяка ЗСУ та СБУ за цей івент
показати весь коментар
17.07.2023 08:52 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3432 день.
72 одиниці техніки, 620 чумардосів та пару прольотів Кримського мосту. Арта супер, броня і логістика теж гуд. ППО:спецтехніка нічия - 3:11. Міст зарядив позитивом на весь тиждень, але сподіваюсь це ще не всі квіточки від ЗСУ. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 238 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
показати весь коментар
17.07.2023 08:56 Відповісти
Скільки ж там ще того заліза?Палимо,палимо,а воно не закінчується!
показати весь коментар
17.07.2023 09:06 Відповісти
Та з 1945-го клепали!
показати весь коментар
17.07.2023 09:12 Відповісти
Частину напевно ремонтують .
показати весь коментар
17.07.2023 10:14 Відповісти
Кримських мостів 1 (+1).
показати весь коментар
17.07.2023 09:29 Відповісти
Чудово працює ЗСУ в плані знищення арти орків...Так тримати!!!
показати весь коментар
17.07.2023 12:24 Відповісти
Дуже дурні дані, оскільки вони некоректні і налаштовані на пропаганду. Росія виграє на всіх фронтах, максимально захищаючи мирне населення, а український режим має оголосити про капітуляцію до кінця серпня.
Про кількість загиблих можна говорити, але з українського боку.
Зруйнована техніка мені невідома.
показати весь коментар
17.07.2023 14:43 Відповісти
Свинособака з лоботомією під кокошником вибігла за парєбрік і скавучить - хоче бояри.
показати весь коментар
17.07.2023 17:14 Відповісти
Курва цапська, на яких ти фронтах "виграєш"???
Хіба що на "колчаковских".....
показати весь коментар
17.07.2023 23:47 Відповісти
 
 