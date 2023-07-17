Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 238 300 осіб (+620 за добу), 4115 танків, 4504 артсистеми, 8034 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 17 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 238 300 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 238300 (+620) осіб ліквідовано,
танків - 4115 (+8) од,
бойових броньованих машин - 8034 (+8) од,
артилерійських систем - 4504 (+23) од,
РСЗВ - 685 (+4) од,
засоби ППО - 428 (+3) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3828 (+8),
крилаті ракети - 1273 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7059 (+15) од,
спеціальна техніка - 677 (+11).
Топ коментарі
+27 Vujko Donetski
показати весь коментар17.07.2023 08:38 Відповісти Посилання
+18 Qq Qqq #455433
показати весь коментар17.07.2023 08:56 Відповісти Посилання
+17 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар17.07.2023 08:31 Відповісти Посилання
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Навіть адекватна гідротехнічна споруда "устала" слухати цю маячню і ранком впала повторно.
Зі Святом, земляки!
Щира дяка ЗСУ та СБУ за цей івент
72 одиниці техніки, 620 чумардосів та пару прольотів Кримського мосту. Арта супер, броня і логістика теж гуд. ППО:спецтехніка нічия - 3:11. Міст зарядив позитивом на весь тиждень, але сподіваюсь це ще не всі квіточки від ЗСУ. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 238 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
Про кількість загиблих можна говорити, але з українського боку.
Зруйнована техніка мені невідома.
Хіба що на "колчаковских".....