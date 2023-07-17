Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 238 300 осіб (+620 за добу), 4115 танків, 4504 артсистеми, 8034 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 238 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 238300 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 4115 (+8) од,

бойових броньованих машин - 8034 (+8) од,

артилерійських систем - 4504 (+23) од,

РСЗВ - 685 (+4) од,

засоби ППО - 428 (+3) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3828 (+8),

крилаті ракети - 1273 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7059 (+15) од,

спеціальна техніка - 677 (+11).

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