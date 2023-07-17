За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 7 кв.км території. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні на Куп’янщині, - Міноборони

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на Сході ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківщини.

"Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл", - йдеться у повідомленні.

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За словами Маляр, задачі у ворога дві:

- повернути втрачені позиції

- примусити нас перекинути туди резерви з інших напрямків.

"Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої", - додала чиновниця.

Маляр також інформує, що на Лиманському напрямку противник продовжував безуспішні штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу, успіху не мав.

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На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії.

На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались.

"За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км", - резюмує Маляр.