Окупанти минулої доби завдали ударів по Очакову, Куцурубській та Очаківській громадах, без постраждалих, - ОВА
Російські загарбники не припиняють обстрілів цивільного населення Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 16 липня о 09:33 та 10:33 ворожі артилерійські удари завдавалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вчора, о 15:00 ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні вночі, 17 липня о 01:30 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
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