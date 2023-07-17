Окупанти минулої доби завдали ударів по Очакову, Куцурубській та Очаківській громадах, без постраждалих, - ОВА

Російські загарбники не припиняють обстрілів цивільного населення Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 16 липня о 09:33 та 10:33 ворожі артилерійські удари завдавалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, о 15:00 ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вночі, 17 липня о 01:30 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку ворог ударив із артилерії по Очакову, пошкоджено багатоповерхівку, - ОВА