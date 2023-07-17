У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі: поранено охоронця, - МВС. ФОТОрепортаж
У Печерському районі Києва зранку 17 липня чоловік проник в офіс і влаштував стрілянину. За адресою прибув наряд приватної охорони, в який порушник почав стріляти, внаслідок чого поранений співробітник охорони. Чоловіка затримали правоохоронці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.
Як повідомляється, вранці 17 липня невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. За адресою прибув наряд приватної охорони в який чоловік почав стріляти. У результаті було поранено одного співробітника.
"Далі озброєний правопорушник забарикадувався в офісі. Однак спецпризначенцям КОРД вдалося його затримати.
Затриманим виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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до чого тільки люди не додумаються.
чи його не рейдернули...
Якщо зброя стане вседозволеною законом? На Україну чекають перестрілки, жертви ледь не щодня у побутових з'ясуваннях стосунків.
В Ураїні, для охорони правопорядку, не вистачає 160 тисяч діючих правоохоронців МВС?
Шось тут не складаеться....
Володарь офісу "проник" в свій офіс?!
А потім підїхали якісь "тітушки" з "приватної охорони" і почалась стрілянина...
Дуже нагадує "віджим майна"!