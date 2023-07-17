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У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі: поранено охоронця, - МВС. ФОТОрепортаж

мвс,стрілянина

У Печерському районі Києва зранку 17 липня чоловік проник в офіс і влаштував стрілянину. За адресою прибув наряд приватної охорони, в який порушник почав стріляти, внаслідок чого поранений співробітник охорони. Чоловіка затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.

Як повідомляється, вранці 17 липня невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. За адресою прибув наряд приватної охорони в який чоловік почав стріляти. У результаті було поранено одного співробітника.

"Далі озброєний правопорушник забарикадувався в офісі. Однак спецпризначенцям КОРД вдалося його затримати.

Затриманим виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються", - йдеться в повідомленні. 

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі: поранено охоронця, - МВС 01

У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі: поранено охоронця, - МВС 02

У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі: поранено охоронця, - МВС 03

Автор: 

Київ (19799) МВС (3522) стрілянина (1801)


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Топ коментарі
+8
Напевно ермаки з татаровими офіс віджали ось і захищав, а як інакше в країні де немає закону.
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17.07.2023 09:58 Відповісти
+4
Значить повістку він не отримає...
до чого тільки люди не додумаються.
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17.07.2023 09:24 Відповісти
+4
мутняк конкретний
чи його не рейдернули...
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17.07.2023 10:01 Відповісти
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Значить повістку він не отримає...
до чого тільки люди не додумаються.
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17.07.2023 09:24 Відповісти
А может личное зарплату не дали и бытовуха…
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17.07.2023 09:27 Відповісти
Людину виколупують з власного офісу і шиють замах на вбивство. Не зарано? Понеділок, всі на нервах....
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17.07.2023 09:29 Відповісти
Ночью проиграл свой офис в казино и утром пришёл "попрощаться" с бывшей собственностью.))
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17.07.2023 09:55 Відповісти
Напевно ермаки з татаровими офіс віджали ось і захищав, а як інакше в країні де немає закону.
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17.07.2023 09:58 Відповісти
мутняк конкретний
чи його не рейдернули...
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17.07.2023 10:01 Відповісти
Так, а шо за оХВіс?
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17.07.2023 10:14 Відповісти
Таки треба, щоб війна в Україні торкнулась кожного, інакше одні будуть воювати, а другі, так і будуть дурнею маятись.
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17.07.2023 10:40 Відповісти
Мабуть хтось поставив свій замок і сигналізацію в офісі його власника та ше й застовбив "приватною охраною". Очевидно, що чоловік захищався від злочинців та рейдерів під кришею т.з. "приватної охрани", які мабуть що погрожували йому зброєю. Хто надав право злочинцям з лейбом "приватної охрани" носити вогнепальну зброю?

Якщо зброя стане вседозволеною законом? На Україну чекають перестрілки, жертви ледь не щодня у побутових з'ясуваннях стосунків.
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17.07.2023 12:35 Відповісти
А ще дуже дивує, чому "приватні охоронці" не на фронті?
В Ураїні, для охорони правопорядку, не вистачає 160 тисяч діючих правоохоронців МВС?
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17.07.2023 14:04 Відповісти
Йоу...
Шось тут не складаеться....
Володарь офісу "проник" в свій офіс?!
А потім підїхали якісь "тітушки" з "приватної охорони" і почалась стрілянина...
Дуже нагадує "віджим майна"!
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17.07.2023 14:01 Відповісти
Цензор схоже що цитує тупих корумпованих ментів. 15 років позб. волі загрожує за вбивство, а не за замах на вбивство. Хоча там 100% була самооборона від групового нападу злочинців зі зброєю на власника нерухомості
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18.07.2023 00:09 Відповісти
 
 