У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі: поранено охоронця, - МВС. ФОТОрепортаж

У Печерському районі Києва зранку 17 липня чоловік проник в офіс і влаштував стрілянину. За адресою прибув наряд приватної охорони, в який порушник почав стріляти, внаслідок чого поранений співробітник охорони. Чоловіка затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.

Як повідомляється, вранці 17 липня невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. За адресою прибув наряд приватної охорони в який чоловік почав стріляти. У результаті було поранено одного співробітника.

"Далі озброєний правопорушник забарикадувався в офісі. Однак спецпризначенцям КОРД вдалося його затримати.

Затриманим виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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