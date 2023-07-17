Ситуація з засобами контрбатарейної боротьби в армії РФ погіршилася, - британська розвідка

Армія російських загарбників відчуває все більшу нестачу засобів контрбатарейної боротьби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Так, після звільнення з посади командувача російської 58-ї загальновійськової армії в Україні генерал-майор Іван Попов заявив, що однією з його ключових претензій була відсутність контрбатарейного забезпечення.

"Шанси на виживання російських сухопутних сил залежать від ефективного виявлення української артилерії та завдання ударів по ній, часто власною артилерією. Ключовим компонентом цього підходу є контрбатарейні радари, які дозволяють командирам швидко виявляти вогневі лінії противника.

Росія страждає від дефіциту контрбатарейних радарів, особливо сучасних ЗООПАРК-1М. Скоріш за все, досі продовжує функціонувати лише невелика кількість систем з тих, які були розгорнуті на початку", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, скарги генерал-майора Попова вкотре доводять, що артилерія продовжує відігравати центральну роль у веденні бойових дій.

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