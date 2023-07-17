СБУ про пошкодження Кримського мосту: "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати"

З’явилися перші офіційні коментарі від СБУ щодо інциденту на Керченському мосту.

У Службі безпеки висловилися у поетичній формі, інформує Цензор.НЕТ.

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!", - йдеться у повідомленні.

P.S. Музика - народна. Слова - СБУ.

До речі, після торішнього підриву Кримського мосту Служба також публікувала змінений вірш Шевченка: "Світає, Міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає".

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Як повідомлялося, за попередніми даними, 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.