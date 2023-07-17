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Новини
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СБУ про пошкодження Кримського мосту: "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати"

кримський,міст

З’явилися перші офіційні коментарі від СБУ щодо інциденту на Керченському мосту.

У Службі безпеки висловилися у поетичній формі, інформує Цензор.НЕТ. 

"Соловейко, рідний брате,
Знову міст пішов "поспати"
Та раз… Два!", - йдеться у повідомленні.

P.S. Музика - народна. Слова - СБУ.

До речі, після торішнього підриву Кримського мосту Служба також публікувала змінений вірш Шевченка: "Світає, Міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає".

Також читайте: Пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ, - ОК "Південь"

Як повідомлялося, за попередніми даними, 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

СБУ про пошкодження Кримського мосту: Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов поспати 01

Автор: 

СБУ (13070) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+20
Треба постійно його атакувати як кацапи нас вночі обстрілюють
Але ж дрони ніхто не виготовляє, бо гроші на марафон йдуть.
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17.07.2023 09:19 Відповісти
+8
Яка гарна ранкова новина! Хай палає кожного дня на всій рашці!
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17.07.2023 09:22 Відповісти
+6
Через такі запити ФБР були заблоковані сторінки деяких американських журналістів (що є грубим порушенням 1 поправки до Конституції США) та ... офіційна сторінка ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ США російською мовою!

Також, серед заблокованих за рекомендаціями СБУ екаунтів, є люди, які:

- виступали з критикою дій Путіна;

- виступали з критикою Президента Зеленського;

- виступали з критикою Республіканської партії США.

В попередньому Звіті Комітету Конгресу неодноразово підкреслюється наявність великої кількості російської агентури в СБУ, через яку Кремль і реалізовував подібні запити.
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17.07.2023 09:28 Відповісти
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Треба постійно його атакувати як кацапи нас вночі обстрілюють
Але ж дрони ніхто не виготовляє, бо гроші на марафон йдуть.
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17.07.2023 09:19 Відповісти
А народ скидується по копійчині, що б хоч щось було передове у Захисників.
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17.07.2023 09:36 Відповісти
Яка гарна ранкова новина! Хай палає кожного дня на всій рашці!
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17.07.2023 09:22 Відповісти
СБУ як і Гур все шо знає це *******.
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17.07.2023 09:23 Відповісти
Рашка каже -- шо з Одеси виходив останіи зерновоз і з нього шмальнули по мосту -- ну таке -- прощальнии поцілунок.
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17.07.2023 09:26 Відповісти
СБУ не хоче розказати про міжнародний скандал, який ця служба спровокувала?

https://www.facebook.com/george.tuka?__cft__[0]=AZUM7oQ3uJSAHBTiuqOSOVn6_9s4QNDQz8TKhwXiU6N4eUg5mTN1LvLujCmKaeVFVdOEfTla_QZoVpNjlVjcqeaMSbwyTV27b1MVrqPiEv3f2r6YoqyaICBTkU2B4NGPKlWYE25OIqs336VxfE73SAY1ZQh04o34VXDEzMce_9qWTw&__tn__=-UC%2CP-R George Tuka

Вітаю, наша люба Україна!

В США розгорається скандал через співпрацю СБУ та ФБР. Про це свідчить попередня доповідь профільних комітету та підкомітету Конгресу Сполучених Штатів.

Мова іде про те, що ФБР отримувало від СБУ запити на блокування в соціальних мережах екаунтів, які (з точки зору СБУ) шкодили інтересам США та України та розповсюджували тези Кремля.

В цьому звіті СБУ прямо називається "зкомпрометованою українською розвідувальною службою"!

Слідча комісія звинувачує ФБР в тому, що, не перевіряючи дані, які надавала СБУ, ФБР пересилала їх відомим американським компаніям, які регулюють життєдіяльність соцмереж, з рекомендаціями щодо блокування (видалення) цих екаунтів.
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17.07.2023 09:27 Відповісти
Через такі запити ФБР були заблоковані сторінки деяких американських журналістів (що є грубим порушенням 1 поправки до Конституції США) та ... офіційна сторінка ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ США російською мовою!

Також, серед заблокованих за рекомендаціями СБУ екаунтів, є люди, які:

- виступали з критикою дій Путіна;

- виступали з критикою Президента Зеленського;

- виступали з критикою Республіканської партії США.

В попередньому Звіті Комітету Конгресу неодноразово підкреслюється наявність великої кількості російської агентури в СБУ, через яку Кремль і реалізовував подібні запити.
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17.07.2023 09:28 Відповісти
Виходячи з гостроти внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах, легко припустити що така діяльність ФБР буде мати дуже широкий розголос.
Звісно, в стороні не залишиться і наша країна, нажаль.

ЧОМУ МИ ЩЕ НЕ В НАТО?!

* P.S. За попередньою інформацією, саме через такий запит СБУ було заблоковано екаунт популярного українського дипломата-блогера Дмитра Чекалкіна, який мав аудиторію більше 700.000 підписників.
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17.07.2023 09:29 Відповісти
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17.07.2023 09:30 Відповісти
Так чому ми не в Наті? Приведіть аналіз подій з 92 року, будь ласка, а не за 23 рік.
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17.07.2023 10:55 Відповісти
НІХТО із представників української влади не бикував в бік НАТО так, як це робить нинішня влада, вимагаючи, щоб нас взяли в НАТО разом із її мародерством, переслідуванням проукраїнської опозиції, придушенням свободи слова і кремлівськими щурами на найважливіших державних посадах.
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17.07.2023 11:06 Відповісти
Я не питав Вас, хто як бикував. Я попросив дати аналіз з 92 року, чому ми не в наті. Хто як нас прокидав, чому відмовляли і скільки разів. Чекаю.
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17.07.2023 14:54 Відповісти
Дивно, що людина, яка нібито цікавиться політикою ( тусується на сайті, що спеціалізується на громадсько-політичному житті країни ) ставить подібні питання.
Більшу частину існування України після 1991 року ні її так звані еліти, ні населення не дуже й прагнули в НАТО. Навіть ті, які зображували з себе офігенних патріотів. Не буду переказувати, почитайте самі.

"Юлія Тимошенко: геть від Альянсу!"

https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/

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17.07.2023 15:01 Відповісти
Звичайна ющенківська "джинса " якою в ті роки "хворіла "Українська правда ",де підростали майбутні "противсіхи" ,дякуючи яким ми отримали в 2010 президента Януковича,а в 2014 - війну , яка невідомо коли і з яким результатом закінчиться ,
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17.07.2023 16:43 Відповісти
?
Тимошенко не казала цього в Мюнхені?

"В мире есть страны, в том числе в том регионе, который я представляю, которые либо не могут, либо не хотят - и это тоже нормально - вступать в НАТО.

Все мы эти страны знаем поименно. Очевидный пример - Украина.

Украина 14 лет пытается вступить в НАТО, четко декларируя свои намерения, абсолютно открыто подходя к вопросу сотрудничества с НАТО.

Но есть объективные вещи, которые за 14 лет не дали сделать этот шаг.

Во-первых, это ситуация внутри самой страны, где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, часть - нет."
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17.07.2023 17:00 Відповісти
Якщо у вас коротка пам"ять, то я вам нагадаю на виборах 2004 ,2006 ,2007 і 2010 Південна і Східна Україна ( а це половина України ) голосувала за ригів і Яника , так Тимошенко і сказала про тодішній реальний стан речей в Україні ,до речі ригівській електорат нікуди не подівся ( хоча його більшість і залишилась на окупованій території ) а причаївся і чекає асвабадітєлєй ,а багато кого завербувало ФСБ і вони стали коригувальниками . Так що в нас тільки в так званих "опитуваннях " більшість а за НАТО.
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17.07.2023 17:14 Відповісти
Це у вас короткий зір. Я про це написала тут в одному із своїх коментарів.

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17.07.2023 17:22 Відповісти
Вибачаюсь за непорозуміння .
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17.07.2023 17:25 Відповісти
Тимошенко:

"Но есть вопросы и более высокого уровня. Это - как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО."
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17.07.2023 17:01 Відповісти
Як змінювалося ставлення українців до членства в НАТО.

https://www.slovoidilo.ua/2022/10/03/infografika/suspilstvo/yak-zminyuvalosya-stavlennya-***********-chlenstva-nato


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17.07.2023 15:03 Відповісти
Та Ви не петляйте. Це ми знаємо. Намалюйте краще, як захід на чолі з сша вертів Україну 30 років на своєму прутні. Та годував завтраками.
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17.07.2023 17:13 Відповісти
А навіщо НАТО потрібен був філіал Рашки?
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17.07.2023 17:19 Відповісти
Хокей. Як для професіонала-відповідь ні про що.
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17.07.2023 19:17 Відповісти
Тобто, я хотів сказати, що методичка Вам не дозволяє правду сказати, навіть, коли Ви її знаєте.
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17.07.2023 19:21 Відповісти
Коли немає що відповісти, починай скиглити про методички ...

Ще раз питаю, навіщо НАТО країна із населенням, яке після кожної Революції пасіонаріїв системно обирає КонЧенИнів у владу?

"Арахамія: якби ми мали ядерну зброю, то могли б шантажувати світ!"


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17.07.2023 19:49 Відповісти
Який ганебний злив.
Черговий комент із обговоренням опонента і без жодного слова по суті обговорення....
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18.07.2023 08:53 Відповісти
І не чіпляйте зразу людям ярлики в кращому шоколадному стилю. Бо хто не з вами-той проти вас? А може і ні? Ви звідки знаєте? Просто питання не дуже вже й удобоваріме для декого.
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17.07.2023 17:17 Відповісти
Наш розумний "нарід " прозрів і перевзувся в повітрі , Така вже доля в нашої країни і менталітет нашого народу - весь час шукати собі господаря ,чи то поляки ,чи османи чи московити чи хтось інший.
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17.07.2023 17:20 Відповісти
СБУ тут не при ділах - звинувачується ФБР. Треба було перевіряти.
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17.07.2023 09:31 Відповісти
ФБР має перевіряти, а СБУ не має поводити себе як спецслужба, а не холуй, який виконує особисті, збочені забаганки Єрмака-Зеленського?
Вона має переслідувати журналістів та політичних опонентів і підсовувати ФБР "свиню"?
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17.07.2023 09:39 Відповісти
У вашому прикладі "холуй, який виконує забаганки", це ФБР.
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17.07.2023 10:31 Відповісти
В даному випадку забаганки кого виконало ФБР, коли заблокувало ті сторінки в соцмережах, які були вказані у зверненні СБУ?
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17.07.2023 10:34 Відповісти
СБУ часів Якименка, СБУ часів Грицака, СБУ часів Баканова (Наумова, Кулініча) і СБУ часів Малюка - суттєво різні речі.
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18.07.2023 10:33 Відповісти
Москалі ті прольоти на ПВА клеїли, що постійно падають?
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17.07.2023 09:43 Відповісти
Та так, якість будівництва ніяка.
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17.07.2023 10:57 Відповісти
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17.07.2023 11:04 Відповісти
Соловейко? Nachtigall.
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17.07.2023 11:04 Відповісти
"Ой у Криму ,тад тим місточком , котрий рашист побудував ,наш соловейко так співав фіть, фіть , фіть , тьох ,тьох, тьох,уха ха, ха ,ох,ох, ох , що аж місточок в море впав"
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17.07.2023 11:12 Відповісти
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17.07.2023 11:27 Відповісти
СБУ в нас що, філія 95 кварталу чи вони виступають на "розсміши коміка"? Що це за цирк на офф. сторінці твіттері державної служби безпеки? Клоуни-інфантили.
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17.07.2023 12:21 Відповісти
какие-то дурные комменты от сбу.
Для цензора это смотрелось бы ок, но от сбу??!
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17.07.2023 16:43 Відповісти
Я б на місці наших доморощених "штирліців" не зубоскалив ,нехай краще займаються своєю справою ,а то на наші мости теж можуть прилетіти рашистські салавьи у вигляді балістичних ракет . Пам"ятаєте ,що почалось після тодішнього підриву кримського мосту - масований обстріл нашої енергетичної інфраструктури ,рашисти мстиві і підлі ,та що тут я небачу нічого веселого.
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17.07.2023 16:57 Відповісти
До речі ,залізнична частина кримського мосту якою рашисти перевозять озброєння залишилась цілою . пострждали хіба що рашистські туристи.
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17.07.2023 17:00 Відповісти
 
 